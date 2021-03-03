Большунов рассыпался. А блестящие норвежцы дружно оставили сборную России без медалей

Александр лидировал первую половину дистанции, но сил на финиш совсем не хватило. Норвежские лыжники провели гонку значительно лучше.

Будет ли историческая победа?

В среду, 3 марта на чемпионате мира в Оберстдорфе состоялась очередная серия шикарного противостояния лыжников из России и Норвегии. Медали были разыграны в гонке с раздельным стартом на 15 км. Увы, нашей команде вообще не досталось наград – всё ушло норвежцам.

А так хотелось, чтобы Большунов одержал историческую победу! Ведь ещё никогда в истории советского и российского спорта наши лыжники не выигрывали «разделку» на 15 км. Казалось, что шанс на золото может быть не только у Большунова, но и у Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Артёма Мальцева – такой была российская четвёрка.

Большунов просто «встал» на дистанции и проиграл всё! Что же случилось с Сашей на ЧМ-2021? Оказалось, что организаторы просто не посолили трассу, из-за чего лидеру сборной России было сложно бежать.

Впрочем, норвежцев было и вовсе пятеро: Харальд Амундсен Мартин Сундбю, Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд – все они готовились «прессовать» сборную России.

Бодрый старт сборной России

Солнца в день гонки не было, поэтому трасса не должна была разбиваться быстро. А жёсткий снег, конечно, был на руку Большунову. Ранний стартовый номер тоже должен был ему помочь. С другой стороны, те же норвежцы могли видеть время сборной России в качестве ориентира.

Александр мог ориентироваться на время норвежца Мартина Сундбю, который не попал в основной состав сборной, но получил личную квоту, как действующий чемпион мира. Сундбю готовился к чемпионату мира самостоятельно, но подошёл к турниру в очень хорошей форме.

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Впрочем, уже на отметке 1,8 км почувствовалась разница: Сундбю начал не слишком быстро, и Большунов бежал уже в 10 секундах от него. Заметно ближе был молодой норвежец Харальд Амундсен, который уступал лидеру сборной России всего-то четыре секунды.

Здорово, что в первой десятке были и другие россияне. И Мельниченко, и Якимушкин, и Мальцев чуть отставали от Большунова, но боролись на равных с Амундсеном и Сундбю.

Большунов стал отставать

На отметке пять километров всё было спокойно. Большунов не торопился взвинчивать темп, но всё равно был на первом месте. Амундсена опережал на пять секунд, Сундбю – уже на 15.

Интересно, другие норвежцы, стартовавшие позже, были не слишком быстры на первых километрах: Рёте, Холунд и Крюгер отставали не только от Большунова, но и от всех остальных россиян. Что это? Тактика со спокойным стартом или шикарная готовность сборной России?

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По итогам трети дистанции сформировался круг претендентов на награды: четверо россиян, пятеро норвежцев, швейцарец Колонья и финн Нисканен. Последний – едва ли не самый опасны соперник. На отметке 2,9 километра он даже превосходил время Александра Большунова.

По итогам двух третей дистанции ситуация перестала успокаивать российских болельщиков. Отрыв Большунова от того же Амундсена не рос. А позади на лидера сборной России уже накатывали и другие норвежцы: тот же Холунд на отметке 8 км выигрывал у Саши 2,2 секунд.

Норвегия дружно победила Россию

На отсечке 12,9 километра стало понятно, что Большунов точно не победит. Лидер сборной России явно устал и на километровом отрезке проиграл Амундсену 20 секунд! Увы, рассыпался Саша, было видно, как ушла красивая техника, как спортсмена на подъёме покидали силы.

К сожалению, и другие спортсмены сборной России, как бы быстро и бодро они ни начинали, всё равно были позади Большунова. Шансы на медали таяли буквально на глазах. На финише Александр был вторым, и уступил упавшему на спуске Амундсену восемь секунд.

Учитывая, что Нисканен и Колонья темп норвежцев и россиян не выдержали, а Рёте и Сундбю Большунову всё-таки уступили, формула борьбы за медали была простой. Если Холунд и Крюгер опередят Большунова, то Россия останется в мужской «разделке» вообще без наград.

Увы, печальные прогнозы сбылись. Блестящие норвежцы Крюгер и Холунд дружно накатили на финиш и вытеснили с пьедестала почёта Большунова и Мальцева – на четвёртое и пятое места. В итоге Холунд – первый, Крюгер – второй, Амундсен – третий. Это поражение для сборной России.