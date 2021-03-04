Чемпионат мира для сборной России пока складывается с переменным успехом. Но медаль в эстафете точно поднимет настроение всей команде!

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Эстафета. Россия хоть побьётся с Норвегией и Швецией? LIVE

В четверг, 4 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе в гоночной программе будет разыгран один комплект наград — в женской эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет обо всём самом интересном, что её окружает. У россиянок есть реальные шансы добыть награду в эстафете, хотя бороться за золото со Швецией и Норвегией будет невероятно трудно.

Начало гонки запланировано на 15:15 по московскому времени.