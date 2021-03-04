Чемпионат мира по лыжам — 2021. Эстафета. Россия хоть побьётся с Норвегией и Швецией? LIVE

В четверг, 4 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе в гоночной программе будет разыгран один комплект наград — в женской эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женской гонки и расскажет обо всём самом интересном, что её окружает. У россиянок есть реальные шансы добыть награду в эстафете, хотя бороться за золото со Швецией и Норвегией будет невероятно трудно.
Начало гонки запланировано на 15:15 по московскому времени.
Мужская эстафета уже завтра. Но стоит ли её бежать Большунову? На этот счёт есть обоснованные сомнения. Может быть, лучше хорошенько отдохнуть и бахнуть по норвежцам в заключительном марафоне?
Ну а пока вернёмся к событиям дня вчерашнего и поговорим о мужчинах. Казалось, что у Большунова есть все шансы одержать историческую победу в «разделке». Но после 12-го километра Александр просто «встал» и пропустил вперёд трёх норвежцев. Обидно. Досадно. Однако нужно бороться дальше.
Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию очередного дня чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе. Сегодня в программе дня — женская эстафета. Смогут ли наши девушки хотя бы побороться с Норвегией и Швецией или их удел — третье место в лучшем случае. Сегодня узнаем!
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