Норвегию всё равно не обыграть. А коньковая разделка показала, что Александр – не железный.

Большунов ещё может стать королём лыж. Но для этого нужно пожертвовать медалью в эстафете

Лидер сборной России Александр Большунов потерпел болезненное поражение в коньковой гонке с раздельным стартом на 15 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Наш лыжник стал только четвёртым, а весь пьедестал заняли норвежцы. Стоит ли теперь Большунову бежать эстафету? Ведь он может побороться за неофициальное звание короля лыж!

Большунов рассыпался. А блестящие норвежцы дружно оставили сборную России без медалей Александр лидировал первую половину дистанции, но сил на финиш совсем не хватило. Норвежские лыжники провели гонку значительно лучше.

Прошедшие гонки показали, что Большунов – не железный робот, а обычный человек, у которого может наступить спад.

Именно про это сразу после финиша «разделки» сказал «Чемпионату» его тренер Юрий Бородавко: «Было видно, что у Саши не самое лучшее самочувствие, наступил спад». В эфире «Матч ТВ» Юрий Викторович утвердительно ответил на прямой вопрос, стоит ли нашему лидеру бежать эстафету, пообещав, что дня отдыха хватит, чтобы Большунов восстановился.

Большунов просто «встал» на дистанции и проиграл! Что же случилось с Сашей на ЧМ-2021? Оказалось, что организаторы не посолили трассу, из-за чего лидеру сборной России было сложно бежать.

Хотя после командного спринта ему не хватило даже двух дней отдыха, чтобы восстановиться и вновь стать тем Большуновым, который после поражений выходит рвать и метать.

Главный тренер нашей команды и президент ФЛГР Елена Вяльбе на вопрос про эстафету ответила, что придётся поломать голову, кого ставить.

Реально ли обыграть Норвегию? Если посмотреть на результаты скиатлона и коньковой разделки, то у сборной России нет шансов на первое место, даже если Большунов будет в той же форме, в которой бежал скиатлон. Как ни тасуй спортсменов по этапам. Нет у нас на данный момент убегающего состава, особенно после травм Устюгова и Спицова. А в финишных разборках Йоханнес Клебо всё равно пока сильнее. И Клебо, кстати, от разделки отдыхал.

«Пусть едут домой и там расслабляются». Вяльбе разозлилась на лыжников, сидящих в соцсетях Пример Большунова показывает – Елена Валерьевна права. Успешных спортсменов-блогеров в России практически нет.

Какой смысл выжимать все соки из лидера, которому через день после эстафеты предстоит марафон на 50 км? Решение о том, чтобы пропустить эстафету, Большунов должен принять сам. Он уже чемпион мира в скиатлоне и имеет все шансы стать королём лыж. Именно так называют лыжника, выигрывающего золото марафона в последний день чемпионата мира. На это у Саши шансов больше, чем на победу в эстафете. Логичный вывод – пожертвовать вероятной медалью в командной гонке ради большого личного успеха.

А у других парней и без главной звезды сборной есть шанс взять медаль чемпионата мира в командной гонке. Чтобы никто не говорил, что они без Большунова ничего не могут. Могут, ещё как могут. Не нужно думать, что у нас в команде только один сильный спортсмен. Илья Семиков, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Алексей Червоткин – такому выбору позавидует любая команда. Кроме одной.

Ну а Большунову действительно стоит сосредоточиться на марафоне. Чтобы стать королём лыж и вновь обыграть норвежцев.

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