«Отмечать буду борщом и водкой». «Ростов-Дон» вновь выиграл Кубок России по гандболу

Драматичные пенальти

Большая битва за трофей в Ростове-на-Дону началась с полуфиналов. Хозяйки площадки не испытали особых проблем в игре с «Астраханочкой». Гостьи держались минут 15, а потом каток ростовской атаки соперниц раздавил – 17:11 уже к перерыву. В итоге действующие обладательницы Кубка России уверенно вышли в финал, доведя дело до спокойной победы со счётом 30:20.

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А вот полуфинал «Лады» со «Звездой» получился куда более драматичным. Девушки из Тольятти в первом тайме были лучше, выигрывали со счётом 12:8. Однако во втором тайме уже команда из Звенигорода добилась преимущества. Основное время нервного матча, изобиловавшего яркими вратарскими сейвами, завершилось со счётом 24:24. Судьбу путёвки в финал решила драматичная серия пенальти: Наталья Никитина, сотворившая камбэк «Звезды», решающий бросок не реализовала, а Валерия Ганичева, ещё совсем недавно выступавшая за Звенигород, принесла победу «Ладе».



«Звезда» в «Финале четырёх» в итоге осталась лишь четвёртой, потому что в матче за третье место была бита злой и заряженной на борьбу «Астраханочкой» – 36:27.

Трофей ростовчанки не упустят

Финал получился в целом предсказуемым. Но всё равно интересным. Ростовчанки на домашней площадке при поддержке болельщиков на трибунах начали как-то вальяжно – 2:5 на старте игры. «Лада» реализовывала свои атаки, здорово отрабатывала в обороне и заслуженно вышла вперёд.



Однако уже к середине первого тайма ситуация на площадке выровнялась. Пошла игра у Габисовой, «Ростов» стал меньше ошибаться в простых ситуациях в атаке и на 24-й минуте счёт сравнял – 8:8.

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Стоит отметить, что Вяхирева помогала своей команде дозированно, в основном включаясь в непростые моменты. Пер Юханссон лидера команды берёг: в первом тайма Анна немало времени провела на скамейке запасных, во втором была не так активна, как в лучшей своей форме. Но при этом Вяхирева всё равно делала на площадке красоту, по результативности в финале уступила только Манагаровой, а в итоге получила приз самому ценному игроку турнира.



Первый тайм «Ростов-Дон» в упорной борьбе выиграл – 11:10. А с самого начала второго было уже понятно, что трофей ростовчанки не упустят. «Ладе» не хватало и глубины скамейки, и эмоций после трудного, затяжного полуфинала. «Ростов-Дон» же разыгрался. Кураж поймала Калинина, отразившая в итоге 54 процента бросков по своим воротам. А яркой золотой точкой стал гол Таженовой, забитый на последней секунде после передачи через половину площадки.

«Отмечать борщом и водкой»

Наставник ростовской команды Пер Юханссон после финала, разумеется, был в хорошем настроении. Ещё бы – он выиграл с этой командой свой первый трофей.



«Хочу поблагодарить «Ладу» за игру. Они хорошо подготовились к игре с нами, оказывали большое давление в первом тайме. Хотя, конечно, мы могли делать больше замен, чем «Лада». Это мой первый трофей с «Ростов-Доном», и я доволен нашей игрой. Этот трофей для меня и для команды многое значит. Это то, что мы построили вместе.

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Как буду отмечать победу? Буду отмечать борщом и водкой. А если серьёзно, то я уже постепенно переключаюсь на матч с «Подравкой» в Хорватии. Завтра днём проведём встречу, обсудим соперника. Будет одна тренировка, а затем летим в Хорватию», – рассказал тренер.



Любопытно, что «Ростов-Дон» фактически выиграл второй Кубок России за сезон. Ведь предыдущий финал из-за всех коронавирусных ограничений состоялся в конце прошлого лета.



Для ростовчанок выигранный Кубок России стал 11-м в сумме и седьмым подряд.