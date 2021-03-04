«Неправильно требовать от спортсменов медали, потому что они якобы живут на наши налоги»

В четверг, 4 марта, в прокат вышел «Белый снег» – фильм о Елене Вяльбе. Автором идеи и одним из продюсеров фильма стал Александр Пак, известный спортивный менеджер, советник президента ФЛГР Елены Вяльбе, руководитель крупнейшего благотворительного проекта «На лыжи!» и исполнительный директор Союза биатлонистов России. В интервью «Чемпионату» про фильм он рассказал совсем немного, зато не ушёл от вопросов на тему чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе, истинной силе сборной России, сравнил болельщиков в биатлоне и лыжах и прямо ответил тем, кто критикует команду за неудачи.

«Спортсмены тренируются за наши налоги? Нет, нет и нет»

– То, что происходит сейчас на чемпионате мира – отражение истинной силы сборной России или ошибка в подготовке к главному старту?

– Не нужно думать, что мощно тренируются только спортсмены сборной России – тренируются все и делают это не хуже наших. Не нужно думать, что если наши лыжники выигрывают не всё подряд, это означает, что они не хотят тренироваться. Все хотят выиграть. Давным-давно прошли времена, когда наши лыжники и лыжницы доминировали в спорте. Сегодня ты выигрываешь, завтра проигрываешь – и это нормально. Даже Большунов не всесилен, хотя тренироваться больше, чем это делает он, просто нереально, как мне кажется.

Большунов ещё может стать королём лыж. Но для этого нужно пожертвовать медалью в эстафете Норвегию всё равно не обыграть. А коньковая разделка показала, что Александр – не железный.

Насчёт подготовки – я не считаю себя достаточно компетентным, чтобы говорить о качестве подводки команды к чемпионату мира или о выборе состава на командный спринт или другие гонки. Только старшие тренеры досконально знают состояние своих спортсменов и принимают окончательные решения. Не доверять им – странная тема. Они работают прекрасно, об этом говорят результаты. Это сидя в кресле и лёжа на диване легко говорить – о, блин, с расстановкой не угадали, не тех поставили, даже я бы справился лучше. Ребята, повторю – наши тренеры работают прекрасно. А наша задача – не тренеров, а болельщиков – просто болеть.



– Наши болельщики могут быть очень резкими. Насколько сильно их комментарии могут выбить из колеи?

– Негативные комментарии очень сильно отражаются на моральном состоянии. Такие комментарии действуют даже на меня, человека достаточно опытного и тяжело пробиваемого. Очень хочется ответить резко, но если я крайне редко и отвечаю таким выдающимся экспертам, то делаю это с иронией. Юмор или молчание, как мне кажется, лучший ответ в таких ситуациях. А спортсменов, с которыми я часто общаюсь, это выбивает из колеи ещё сильнее.



– Получается, Елена Вяльбе права, когда говорит о желании запретить спортсменам заходить в социальные сети на время крупнейших турниров?

– Я могу сказать, что в нашем спорте практически нет спортсменов, которые не реагируют на негативные комментарии и для которых соцсети не являются отвлекающим фактором. Спортсмен должен быть большим профессионалом и сам себя контролировать во время больших стартов. Нужно уметь правильно распределять своё время и расставлять приоритеты. Я не помню, что тот же Уле-Эйнар Бьорндален активно общался с болельщиками во время чемпионатов мира и Олимпийских игр. Не могу сказать, что я сторонник прямого запрета, но если спортсмены не могут себя контролировать, то других вариантов нет.

«Пусть едут домой и там расслабляются». Вяльбе разозлилась на лыжников, сидящих в соцсетях Пример Большунова показывает – Елена Валерьевна права. Успешных спортсменов-блогеров в России практически нет.

– Как вы относитесь к критике?

– Если в свою сторону, то всегда готов выслушать конструктивные вещи от тех людей, кого знаю лично. На необъективные и обезличенные выпады из интернета я вообще не реагирую. А если в адрес спортсменов, то мне это непонятно и неприятно. Давайте каждый, кто критикует лыжников или биатлонистов, говорит о том, какие они слабые и ленивые, посмотрит на себя и задаст вопрос – а я сам делаю свою работу так, что вхожу в сотню лучших специалистов в мире в своей области? От спортсменов же требуют непременно медалей, так почему и от критиков не потребовать того же самого?



Я знаю, что на этот вопрос мне тут же скажут – эти спортсмены живут и тренируются за наши деньги, за наши налоги. Нет, нет и нет. Эти спортсмены тренируются за счёт государства. Деньги выделяет государство, и совершенно неважно откуда пришли эти деньги. Только пошлины от экспорта нефти превышают все наши налоги в десятки, а то и в сотни раз. Спортсмены тоже платят налоги, если уж на то пошло. Требовать от спортсменов непременно выиграть медали, потому что они якобы живут и тренируется за наши налоги – неправильно.

«Болельщики слушают голос Губерниева, но судить спортсменов объективно не могут»

– Вас уже покритиковали за фильм «Белый снег», который вышел в прокат?

– Да. Критика как раз была от людей, которых я знаю лично. И оттого она меня задела. Это касается профессиональных лыжных нюансов, на которые они обратили внимание. Команда фильма прекрасно знала об этом, но осознанно пошла на некоторые вещи. Были объективные причины. Надеюсь, с сегодняшнего дня критики будет гораздо больше.

Сергей Устюгов: я никому ничего не должен. Мы бегаем не для болельщиков, а ради державы

– Согласны с позицией Сергея Устюгова, который сказал, что он бегает не для болельщиков, а ради державы?

– Слушайте, понятие болельщики слишком безликое, если говорить в общем. Любой из нас что-то делает для конкретных людей – для себя, для семьи, для страны, для тренера или коллег, для своих персональных знакомых. Я читал то, что сказал Сергей, и поддерживаю его позицию. Кому он что-то должен? Он зарабатывает место в сборной своим адским трудом и здоровьем. И вообще, у нас страна демократическая, местами даже либеральная. Почему один человек не может иметь мнение, отличное от другого? Ведь эта же тема пошла не так и давно. Если человек думает не так, как ты, то он гад, враг и редиска. Почему? Одинаковых людей в принципе не бывает. Почему тогда должны быть одинаковые мнения? И зачем оскорблять человека, особенно если ты его не знаешь?



– Болельщики в лыжных гонках и биатлоне отличаются?

– Да, и очень сильно. Абсолютно уверен, что в лыжных гонках болельщики гораздо добрее. Именно добрее. Почему? У меня только один ответ на этот вопрос – через лыжные гонки почти все мы так или иначе прошли. Из-под палки или добровольно, но все знают, что такое встать на лыжи и пробежать дистанцию. Школа, училище, вуз, ГТО на работе – неважно. Они знают, что это адский труд и адские нагрузки. А вот что такое биатлон, знают единицы. Болельщики смотрят на красивую картинку, слушают красивый голос Дмитрия Губерниева, но судить объективно того или иного спортсмена не могут. Они жёстче именно потому, что не прошли через это.



– Зачем вы второй раз пришли в биатлон?

– Помочь своему другу Виктору Майгурову и навести порядок в биатлонном хозяйстве. Признаюсь, потенциал у СБР сейчас намного слабее, чем во времена Михаила Прохорова, но он достаточен для решения больших задач.

«У нас многое плохо, но это не значит, что нужно только ныть и жаловаться»

– Пак и баскетбол – да, привыкли. Пак и биатлон – да, привыкли. Но как и почему лыжи?

– Из баскетбола я ушёл уже очень давно, в биатлоне работал шесть лет, сейчас вот вновь вернулся. Биатлон с лыжами родственные виды спорта. Когда в 2016-м мне предложили разработать проект поддержки лыжных гонок в регионах, мне это показалось интересным. Ведь я разрабатывал похожий проект в биатлоне – «программу развития биатлона 2010-2020». Теперь я понимаю, что все подобные проекты плюс-минус идентичны. Я переговорил с Еленой Вяльбе, которую знаю уже очень давно, заручился её поддержкой со стороны Федерации лыжных гонок России и начал работу. Так и родился проект «На лыжи!»

– Какое отношение лично Елена Вяльбе имеет к проекту?

– Максимально возможное. Достаточно сказать, что в нынешнем сезоне она попросила даже перенести даты финала нашего первенства, чтобы прямо из Оберстдорфа прилететь в Вершину Тёи. Президент ФЛГР не пропускает главные старты проекта и считает их Кубком России для детей, награждает участников, постоянно общается с юными спортсменами. Она помогает организационно и методически.

«Моих слёз после поражений не видели. И не увидят». Искреннее интервью с Еленой Вяльбе Елена Валерьевна верит, что у соперников нет желания валить русских лыжников любой ценой. Но признаёт, что лыжные гонки – это война.

– Когда начинали, на какой период работы строили планы – год, два?

– Честно? Разрабатывал планы на три года с оговоркой, что всё прекратится в любой момент. Все же прекрасно понимают, в каком положении все оказались после 2014 года. И никак не думал, что мы отработаем уже пять сезонов, а планы только расширяются. Готовы сотрудничать и с другими регионами, а не только с теми, где уже работаем.



– И что за эти пять лет успели сделать?

– Грузить цифрами я не буду. В регионах об этом лучше расскажут, тем более, именно на местах всё и делают. Да и отзывов от участников наших соревнований очень много. Это не я такой молодец, а люди, которые занимаются непосредственной работой. Я же координирую всю работу. Лучше скажу про то, что мы сумели создать настоящий лыжный социум, который живёт уже полноценной жизнью с минимальным нашим участием. Мы сумели объединить людей, заразить их одной целью, и это важнее многого другого.



Если говорить о спортивных результатах, то я не буду обещать, что один из участников нашего проекта обязательно будет стоять на пьедестале на Олимпиаде-2026. Это блеф. Да, мы хотим, чтобы так случилось, но наша цель – помогать детско-юношескому спорту, а всё остальное уже работа тренеров, самих спортсменов, родителей и даже элемент удачи. И если всё же наш спортсмен будет просто участвовать в Играх-2026, заслуги проекта будет не более пяти процентов.



– Что для вас «На лыжи!» – хобби, социальная нагрузка, очередное место работы, жизнь?

– Точно не жизнь. В моём возрасте на первом месте семья и друзья. Поначалу это было больше хобби, чем работа. А сейчас это хобби и социальная нагрузка. Не хочется бросать то, во что вложено огромное количество времени, труда, нервов и души. Расскажу на эту тему историю.



Мы проводим конкурс для лучших тренеров из регионов, и вот один из наших лауреатов, говоря о своей работе, буднично описывал то, что происходит в его секции в августе и сентябре, когда он вместе с детьми ходит за кедровыми шишками, которые потом можно сдать и заработать на экипировку, инвентарь, какие-то сборы. Он рассказывал, как следит за учёбой своих подопечных и даже помогает им делать уроки. Конечно, сейчас в его секции ситуация и с условиями, и с инвентарём, и с экипировкой, и с финансированием улучшилась в том числе и благодаря нашим усилиям. Вот как можно бросить всё и прекратить поддержку таких энтузиастов? Да, вряд ли этот тренер воспитает олимпийских чемпионов или чемпионов мира, но он воспитает настоящих людей, а это намного важнее.



– Проект «На лыжи!» пытается раскачать и изменить ситуацию в конкретном виде спорта в конкретных регионах. А в каком состоянии вообще детско-юношеский спорт в России?

– Я погружен в детско-юношеский спорт с тех пор, как работал в баскетбольном клубе ЦСКА, и знаю проблемы изнутри. Могу сказать, что состояние этого важнейшего направления, этого базиса, на котором должно строиться всё, примерно одинаковое во всех видах спорта и во всех регионах – очень и очень плохое. Понятно, что все всё знают, что ситуацию нужно менять. Но если просто ждать, когда это будет сделано на государственном уровне, то можно ждать долго. Может, просто подумать о том, что каждый из нас может сделать?

«Он погиб, пытаясь скрыться от пьяного». Как провести турнир памяти сына Именные медали, подарки каждому участнику, значки и магниты – история о том, как родители погибшего ребёнка устроили турнир по плаванию.

Я читал вдохновляющую историю о том, как родители погибшего юного пловца в Новороссийские организовали турнир его памяти, который теперь стал традиционным. Я знаю совсем молодых парней, которые сами организовали в своих городах лыжные секции для маленьких детей, вложив собственные средства. Я знаю журналиста, который в небольшом городе в Мордовии изменил жизнь лыжной секции, сумев добиться выделения гранта от крупной негосударственной компании.

«Спонсоров он нашёл, умник. Как ты мог пойти в обход администрации?!» Это то, что они мне сказали в лицо. А вот что при этом думали недовольные отсутствием живых спонсорских денег – загадка.

Один очень умный китаец, которого звали Конфуций, давным-давно сказал, что можно всю жизнь жаловаться на темноту, а можно зажечь маленькую свечу. Да, у нас многое плохо, но это не значит, что нужно только ныть и жаловаться.



– Вы пытаетесь поставить страну – хорошо, часть её – на лыжи. Через проект, через «Белый снег». А сами стоите или бегаете на лыжах?

– Даже актрисы из «Белого снега» – Ольга Лерман, Дарья Екамасова, Екатерина Агеева, Полина Чернышова – собираются вместе и катаются. А я не бегаю на лыжах и даже не стою на них, я не люблю зиму и не люблю снег. В армии я вынужден был сдавать нормативы на лыжах, от этого точно никуда нельзя было деться. От меня ждали, что вот я сейчас встану и пробегу! Я приполз то ли предпоследним, то ли третьим с конца, на что замполит с удивлённым лицом мне сказал: «Ты чего, Пак? Ты же спортсмен!» Ну а я ответил, что выиграл бы гонку, если бы бежал совсем без лыж и болтавшихся палок. Лыжи – это не моё. Но мне это никак не мешает принимать посильное участие в развитии этого красивого и сложного вида спорта.