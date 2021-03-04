Российские лыжницы на финише кричали от радости! О лучшей эстафете и мечтать было сложно

Женская сборная России завоевала серебряную медаль в эстафете на чемпионате мира – 2021 по лыжным видам спорта в эстафетной гонке. Наша команда до последнего билась с норвежками, а решила всё лучшая лыжница мира Тереза Йохауг. Но Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева проявили себя просто героически.

Кирпиченко с самого старта держалась в группе лидеров. Яна, которая после «Тур де Ски» объявила о переходе в группу Юрия Бородавко, весь первый круг здорово выглядела на подъёмах и не очень хорошо – на спусках.



Но этап состоял из двух кругов по 2,5 км, и на втором круге именно на подъёмах всё и решилось. На предпоследнем подъёме, когда Кирпиченко вместе с Тириль Венг рванули вверх, удержаться за ними смогла только чешка Катерина Разимова, остальные отвалились. В том числе и шведка Йонна Сундлинг, двукратная чемпионка мира Оберстдорфа в личном и командном спринте. «Тре крунур» ошиблись с подготовкой лыж, Сундлинг пыталась бежать и в лыжне, и вне её, но с подъёмами не справилась.

А на последнем подъёме тройка лидеров ещё больше оторвалась от остальных. Причём в этой тройке норвежка в начале подъёма лидировала, но Кирпиченко красивейшей прокатной техникой легко достала Тириль Венг. Россия, Норвегия и Чехия передали эстафету одновременно. Яна, дебютантка чемпионатов мира, сделала всё, что от неё требовалось.



«Задача была прийти с лидерами, будут силы – выходить вперёд. Спуски я проходила очень аккуратно, ведь у нас много травм было именно из-за спусков», – призналась Кирпиченко в эфире «Матч ТВ» после окончания этапа.

Россия вырвала медаль в эстафете на чемпионате мира. Это была головокружительная гонка! Наши девушки оставили шведок где-то далеко позади и бились с норвежками. И кто говорил, что России светит только борьба за третье место?

На втором этапе за сборную России бежала Юлия Ступак. Вместе с Хайди Венг россиянка сбросила чешку Петру Новакову ещё до окончания первого круга. Ступак задавала темп, а все остальные отставали. После 7,5 км сборная Чехии проигрывала почти 10 секунд, остальные – почти 20, а Шарлотта Калла – 50!



Шведская сборная отвалилась, не дотерпев даже до половины гонки. Норвежка примерно за 1,5 км до финиша этапа вышла вперёд и попыталась уйти, но Ступак не сдалась. Россиянка бежала вплотную к норвежке, порой даже наступая её на лыжи. И всё же небольшой просвет Юлия поймала на вершине последнего подъёма.

Юлия Ступак — об эстафете: думала — умру, но постараюсь не отстать! Была уже на бровях

Всего 2,5 секунды было между Терезой Йохауг и Татьяной Сориной.



Татьяна мгновенно закрыла этот просвет, на спуске накатила на норвежку, но Йохауг на первом же подъёме укатила. Сорина держалась, сколько могла, но ведь остальные отставали ещё больше! К концу первого круга россиянка везла преследовательницам почти 40 секунд!

Сорина сделала всё абсолютно правильно. Она видела спину Йохауг до последнего, а сборные США, Германии и Финляндии отставали всё больше. Пожалуй, за километр до окончания третьего этапа стало ясно, что сборная России свою медаль не упустит. На передаче эстафеты разрыв составлял всего 20 секунд!

Наталья Непряева побежала за Хеленой Фоссесхольм, про которую говорили, как про потенциальное открытие чемпионата мира. В Оберстдорфе спортсменка, отметившаяся в юношеском возрасте усиленным приёмом гормона роста, выглядела не особо впечатляюще.



Но в эстафете норвежка сдюджила, а Непряеву вырубило за 1,1 км до финиша. Просто вырубило! Джессика Диггинс с Кристой Пярмякоски на глазах сокращали отставание от россиянки, но всё же Наталья смогла!



Смогла поработать на последнем спуске и удержала второе место. Да, от 50 секунд преимущества осталось только 20, но какая разница? За спиной Непряевой развернулась настоящая драма, потому что Пярмякоски мощнейшим финишем отобрала бронзу у Диггингс и сборной США и оказалась в самом низу кучи-малы.

Близко. Очень близко! Российскую лыжницу Сорину от медали ЧМ отделили считанные секунды А феноменальная норвежка Тереза Йохауг выиграла свой 12-й титул чемпионки мира.

Всё это было уже неважно! Женская сборная России после бронзы Пхёнчхана и Зеефельда поднялась на ступеньку выше. И если бы не Тереза Йохауг… Но и это неважно. Главное – то, что сделали наши девчонки. Они завоевали серебро, хотя казалось, что предел мечтаний – только бронза. Но российские лыжницы бились за золото. Да, уступили, но бились! Спасибо, девочки!



Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева – вы просто лучшие!