Чемпионат мира по лыжам — 2021. Мужская эстафета. Момент истины для сборной России. LIVE
Нас ждёт грандиозная битва со сборной Норвегии или скандинавы без труда заберут своё золото? Онлайн-трансляция эстафеты на «Чемпионате».
В пятницу, 5 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе в гоночной программе будет разыгран один комплект наград — в мужской эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.
Ожидается, что борьбу за золото поведут сборные Норвегии и России. Но хватит ли нашим парням сил, чтобы противостоять мощным скандинавам? Узнаем совсем скоро. Гонка начнётся в 15:15 по московскому времени.
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