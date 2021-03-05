Чемпионат мира по лыжам — 2021. Мужская эстафета. Момент истины для сборной России. LIVE

Нас ждёт грандиозная битва со сборной Норвегии или скандинавы без труда заберут своё золото? Онлайн-трансляция эстафеты на «Чемпионате».

В пятницу, 5 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе в гоночной программе будет разыгран один комплект наград — в мужской эстафете. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Ожидается, что борьбу за золото поведут сборные Норвегии и России. Но хватит ли нашим парням сил, чтобы противостоять мощным скандинавам? Узнаем совсем скоро. Гонка начнётся в 15:15 по московскому времени.