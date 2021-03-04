«Умру, но не отстану!» Как наши героические лыжницы сотворили чудо в эстафете

Женская сборная России показала великолепный результат в лыжной эстафете на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе. Серебро стало лучшим результатом для нашей женской команды с 2005 года. После финиша эстафеты эмоции со стороны спортсменок и тренеров лились через край.

«Ласточки долетели»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе плакала в прямом эфире, когда пыталась комментировать итоги эстафеты.



«У меня такое счастье за девчонок! Мы всё-таки не зря надеялись, в них верили. Я вчера неоднократно говорила, что эстафета — это самая непредсказуемая гонка. Все считали фаворитами шведок, и мы видели, какая трагичная у них была эстафета. Я просто хочу сказать огромное спасибо всем девчонкам, нашему сервису. Я просто счастлива.

Я обнималась с девочками, целовалась. Поддержала Наташку. Она сказала, что было очень тяжело. Сказала девчонкам спасибо: «Мои ласточки золотые, как я вас люблю!» Я считаю, Наташа и Татьяна проявили мужество. Они понимали, что их ждёт впереди, и с такими травмами сейчас не просто в строю, а выступают очень-очень достойно. Выше всяких похвал», – сказала Вяльбе.

«Думали, нравоучения будут»

Тренер сборной России Егор Сорин признался, что перед эстафетой команда ждала нравоучений от Вяльбе. Но ничего подобного!



«Накануне гонки Елена Валерьевна собрала всю команду. Думали, что будут какие-то нравоучения, но нет. Она разрядила обстановку, сказала: «Девчонки, не волнуйтесь, вы способны на многое. Будем бороться за медаль любого достоинства». И девчонки тоже — Юля всех собрала, какую-то напутственную речь произнесла. То есть реально была команда, которая билась до последнего», – рассказал Сорин.

Российские лыжницы на финише кричали от радости! О лучшей эстафете и мечтать было сложно Кирпиченко, Ступак, Сорина и Непряева – просто герои! Лучшие фрагменты гонки хочется пересматривать снова и снова.

А старший тренер нашей команды Юрий Бородавко дал ответ всем тем, кто сомневался, что наша команда способна побороться за место выше третьего (но ведь таких было подавляющее большинство!).



«Не знаю кто там говорил, что нам светит только третье место. Мы девчонкам говорили, что будем бороться за золото, почти так оно и получилось. Все показали максимум, выполнили всё, что просили. Давно у нас не было такой ровной командой с отличными перспективами на будущее. Если каждая спортсменка ещё поработает над собой, то у нас будет очень перспективная команда», — сказал Бородавко «Чемпионату».

Фото: РИА Новости

«Я вообще как-то отключилась»

А наши девушки рассказали подробности, как именно добежали до серебра чемпионата мира.



«У меня изначально была тактика идти впереди, и я её придерживалась. Сидеть за спинами — это не вариант, потому что я знала, какие сильные потом будут этапы у девчонок. Надо было делать всё максимально и не отсиживаться.

Россия вырвала медаль в эстафете на чемпионате мира. Это была головокружительная гонка! Наши девушки оставили шведок где-то далеко позади и бились с норвежками. И кто говорил, что России светит только борьба за третье место?

Я подвисла в подъём, когда норвежка пошла в отрыв. Думала: умру, но постараюсь не отстать! Когда она на последнем подъёме начала выдавать спринт, я была уже максимально на бровях. Но ничего. Надеюсь, всё нормально. Не было мыслей пойти за норвежкой. Я на неё не ориентировалась. И вообще как-то отключилась, старалась работать в своём темпе», — говорила Юлия Ступак.

«У меня была задача пройти в группе с лидерами и, если будут силы, постараться выйти вперёд, чтобы немного разорвать группу. Пыталась делать это несколько раз. И максимально осторожно проходила спуски, перестраховывалась. У нас и так было много падений. Перед гонкой мы договаривались, у кого какие задачи стоят. Конечно, это волнительно, каждый переживал. Это ответственность не только за себя, но и за всю команду», – призналась Яна Кирпиченко.



«Задача была не кинуться, чтобы второй круг более-менее в своём темпе отработать. Но эмоции меня захлестнули! Думала, что будет полегче, но на подъёме легче не было. Пришлось на свой темп переключаться. Когда у девчонок было обидное четвёртое место, когда мне не хватило чуть-чуть… Я выходила на старт и думала, что нужно выйти и разозлившись на всех отработать по полной», — объяснила Татьяна Сорина, которая бежала на своём этапе Тереза Йохауг.

Близко. Очень близко! Российскую лыжницу Сорину от медали ЧМ отделили считанные секунды А феноменальная норвежка Тереза Йохауг выиграла свой 12-й титул чемпионки мира.

«Я старалась провести свою гонку. Самое главное — это, конечно, было не подпустить тех, кто сзади. Всё равно ориентировалась на Фоссесхолм и старалась более-менее держать расстояние. Ни в коем случае нельзя было бросаться, задача была ровно пройти оба круга. Все тренеры на трассе говорили, что надо идти ровно и не поддаваться эмоциям», — сказала финишёр нашей команды Наталья Непряева.



Спасибо за гонку, девушки. Вы просто лучшие!