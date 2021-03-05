Год назад её исключили из сборной. А теперь лыжница Яна Кирпиченко – вице-чемпионка мира!

Одной из главных героинь женской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе стала россиянка Яна Кирпиченко. 25-летняя лыжница бежала на первом этапе и блестяще прошла свою часть дистанции, передав эстафету в группе лидеров и сделав хороший задел для остальной части команды. Сборная России в итоге добилась своего лучшего результата за 16 лет и стала второй в эстафете. Прогресс Кирпиченко за последний год поражает. Очень похоже на то, что эта симпатичная девушка готова ворваться в элиту лыжных гонок.
В сборной России появилась новая яркая звезда?
Первые шаги в карьере
Яна начала заниматься лыжами уже в шесть лет и проходила становление в Алтайском крае в училище олимпийского резерва. Первый большой успех пришёлся на февраль 2017 года, когда россиянка стала бронзовым призёром юниорского чемпионата мира в скиатлоне.
Потом был триумф на молодёжном чемпионате России, где Кирпиченко победила в том же скиатлоне. Тренеры быстро заметили талант спортсменки, и дебют на взрослом Кубке мира не заставил себя ждать. Яна пробежала первые гонки в элите уже в конце 2017 года.
Особенно удачными получились выступления на зимней Универсиаде в Красноярске в 2019 году. Во всех личных гонках Кирпиченко становилась обладательницей бронзовых наград, а в составе эстафетной команды взяла золото.
Слёзы после эстафеты
По-настоящему известной Яна стала в начале марта 2020 года, когда бежала в составе эстафеты на взрослом этапе Кубка мира в Лахти. Молодую россиянку поставили финишёром, возложив таким образом на неё колоссальную ответственность.
Яна на равных билась с чемпионкой мира шведкой Майей Дальквист и практически вытащила сборную России к бронзовой медали. До подиума не хватило каких-то долей секунды.
Сразу после финиша Кирпиченко схватилась руками за лицо и расплакалась, понимая, что осталась в одном мгновении от медали. Партнёры по команде тут же поддержали Яну, которая действительно отдала все силы на дистанции.
«Я в принципе понимала, что на финише со шведкой, с моими-то спринтерскими способностями, будет очень сложно. Я пыталась пораньше сделать задел, но это не удалось. А так, учитывая, что она чемпионка мира в спринте, было бы чудом, если бы борьба на финишной прямой закончилась как-то по-другому», – рассказывала потом Яна в интервью «Спорт-экспрессу».
Суровый урок от Вяльбе
Той весной у Яны был и неприятный период в карьере. Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе исключила спортсменку из сборной и отправила на самоподготовку. Считалось, что Кирпиченко не оправдала надежд, хотя худшей по результатам точно не была.
И такой психологический ход от Вяльбе сработал. Яна прибавила, вернулась в сборную, заняла пятое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне и высокое 13-е место в общем зачёте «Тур де Ски» в 2021 году, провалив при этом все спринтерские дисциплины.
Кирпиченко являлась твёрдым кандидатом в классическую эстафету на чемпионате мира в Оберстдорфе. И Яна не подвела, сделав всё даже лучше, чем ожидалось. Россиянка теперь – серебряный призёр чемпионата мира и хочется верить, что это только начало.
- 5 марта 2021
-
13:29
-
12:35
-
12:25
-
12:01
-
11:59
-
11:59
-
11:57
-
11:47
-
11:05
-
10:39
-
10:28
-
09:26
-
09:10
-
08:53
-
08:46
-
08:00
-
00:55
-
00:28
-
00:04
- 4 марта 2021
-
23:53
-
23:30
-
23:12
-
23:08
-
22:53
-
22:42
-
22:37
-
21:47
-
21:41
-
20:23
-
20:16
-
18:53
-
18:23
-
17:50
-
17:48
-
17:44