«Он должен работать активнее». Клебо дал Большунову издевательский совет после эстафеты

Мужская сборная России проиграла норвежцам лыжную эстафету на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе. На последнем подъёме Йоханнес Клебо оказался и свежее, и тактически хитрее Александра Большунова, которому пришлось много отыгрывать. А после финиша норвежец ещё и совет россиянину дал. Он что, издевается перед марафоном?
Драматичная эстафета, в которой ситуация менялась по нескольку раз по ходу каждого этапа, добежала до логичной развязки. Два лучших лыжника мира друг против друга на решающем отрезке. Вот только оказались они не в равных условиях.
Большунову пришлось отыгрывать 30-секундное отставание, тогда как Клебо просто шёл прогулочным шагом, дожидаясь конкурента. Норвежец был уверен в том, что разберётся с россиянином тогда, когда захочет, и оказался прав.
Но Большунов в Оберстдорфе бежал все гонки, и на коньковой разделке стало ясно – он не железный. У Александра не хватило сил, чтобы побороться с норвежской армадой. В эстафете Большунов сделал всё, что было возможно. Он догнал Клебо, несколько раз попытался сбросить соперника, но не получилось.
А перед финишным подъёмом Клебо оказался изворотливее, тактически грамотнее и свежее – он ведь не бежал разделку, а готовился к эстафете. Большунов признался, что ждал атаки норвежца слева, а тот прошёл справа и занял более выгодную позицию. Всё было достаточно ожидаемо, но норвежцы не были бы норвежцами, если бы не попытались задеть нашего лидера. И это сделал не острый на язык Эмиль Иверсен, а сам Клебо.
«Я начал спокойно и ровно, ждал, когда мы пойдём вместе. Гонка была такой, как я хотел, если говорить о рывках. Большунов должен был активнее работать, если он хотел меня сбросить», — сказал норвежский лидер в интервью NRK.
Ну и зачем этот издевательский совет? И так понятны были вся раскладка и всё, что случилось в самом конце гонки. Или это было сказано, чтобы как-то поддеть Большунова перед грядущим марафоном? Но это бесполезно! Ведь Александр не читает социальные сети и новости, просто сосредоточен на том, чтобы сделать необходимую работу. Вряд ли он вообще узнает, что сказал ему Клебо. Разве что после чемпионата мира.
Он привык отвечать на лыжне. И у него есть прекрасный шанс сделать это в марафоне. Это стало бы очень красивым завершением чемпионата мира. Звание «Король лыж» Большунов точно заслужил.
- 5 марта 2021
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