«Он должен работать активнее». Клебо дал Большунову издевательский совет после эстафеты

Мужская сборная России проиграла норвежцам лыжную эстафету на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе. На последнем подъёме Йоханнес Клебо оказался и свежее, и тактически хитрее Александра Большунова, которому пришлось много отыгрывать. А после финиша норвежец ещё и совет россиянину дал. Он что, издевается перед марафоном?

Драматичная эстафета, в которой ситуация менялась по нескольку раз по ходу каждого этапа, добежала до логичной развязки. Два лучших лыжника мира друг против друга на решающем отрезке. Вот только оказались они не в равных условиях.



Большунову пришлось отыгрывать 30-секундное отставание, тогда как Клебо просто шёл прогулочным шагом, дожидаясь конкурента. Норвежец был уверен в том, что разберётся с россиянином тогда, когда захочет, и оказался прав.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл разборку на финише. Видео На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.

Но Большунов в Оберстдорфе бежал все гонки, и на коньковой разделке стало ясно – он не железный. У Александра не хватило сил, чтобы побороться с норвежской армадой. В эстафете Большунов сделал всё, что было возможно. Он догнал Клебо, несколько раз попытался сбросить соперника, но не получилось.

Большунов: на последнем спуске не услышал, что Клебо справа меня обходит

А перед финишным подъёмом Клебо оказался изворотливее, тактически грамотнее и свежее – он ведь не бежал разделку, а готовился к эстафете. Большунов признался, что ждал атаки норвежца слева, а тот прошёл справа и занял более выгодную позицию. Всё было достаточно ожидаемо, но норвежцы не были бы норвежцами, если бы не попытались задеть нашего лидера. И это сделал не острый на язык Эмиль Иверсен, а сам Клебо.

«Я начал спокойно и ровно, ждал, когда мы пойдём вместе. Гонка была такой, как я хотел, если говорить о рывках. Большунов должен был активнее работать, если он хотел меня сбросить», — сказал норвежский лидер в интервью NRK.

Ну и зачем этот издевательский совет? И так понятны были вся раскладка и всё, что случилось в самом конце гонки. Или это было сказано, чтобы как-то поддеть Большунова перед грядущим марафоном? Но это бесполезно! Ведь Александр не читает социальные сети и новости, просто сосредоточен на том, чтобы сделать необходимую работу. Вряд ли он вообще узнает, что сказал ему Клебо. Разве что после чемпионата мира.



Он привык отвечать на лыжне. И у него есть прекрасный шанс сделать это в марафоне. Это стало бы очень красивым завершением чемпионата мира. Звание «Король лыж» Большунов точно заслужил.