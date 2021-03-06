Наши девушки поразили всю страну серебром в спринте. Может быть, и в последней женской гонке турнира они смогут удивить? Онлайн-трансляция.

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Марафон. Это будет грандиозная битва за медали! LIVE

В субботу, 6 марта, пройдёт предпоследний день чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе. В гоночной программе будет разыгран один комплект наград: девушки поспорят за последние медали в марафоне классическим стилем на 30 км. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женского масс-старта и расскажет обо всех интересных событиях, окружающих гонку.

Старт марафона запланирован на 14:30 по московскому времени.