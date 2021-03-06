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Лыжные гонки, чемпионат мира — 2021, женщины: масс-старт, марафон, классический стиль, онлайн-трансляция, 06 марта 2021

Марафон, чемпионат мира по лыжам — 2021
Алексей Адамов
Чемпионат мира по лыжам — 2021. Марафон. Это будет грандиозная битва за медали! LIVE
Наши девушки поразили всю страну серебром в спринте. Может быть, и в последней женской гонке турнира они смогут удивить? Онлайн-трансляция.
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по лыжным видам спорта - 2021

В субботу, 6 марта, пройдёт предпоследний день чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе. В гоночной программе будет разыгран один комплект наград: девушки поспорят за последние медали в марафоне классическим стилем на 30 км. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женского масс-старта и расскажет обо всех интересных событиях, окружающих гонку.

Старт марафона запланирован на 14:30 по московскому времени.

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