Чемпионат мира по лыжам — 2021. Марафон. Это будет грандиозная битва за медали! LIVE
Наши девушки поразили всю страну серебром в спринте. Может быть, и в последней женской гонке турнира они смогут удивить? Онлайн-трансляция.
В субботу, 6 марта, пройдёт предпоследний день чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе. В гоночной программе будет разыгран один комплект наград: девушки поспорят за последние медали в марафоне классическим стилем на 30 км. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женского масс-старта и расскажет обо всех интересных событиях, окружающих гонку.
Старт марафона запланирован на 14:30 по московскому времени.
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