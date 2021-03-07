Чемпионат мира по лыжам — 2021. Мужской марафон. Один Большунов против всей Норвегии! LIVE

В воскресенье, 7 марта, в Германии завершится чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2021. Последний комплект наград турнира будет разыгран в мужском марафоне на 50 километров классикой. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию главной гонки года и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.
Мужской масс-старт на 50 км начнётся в 15:00 по московскому времени.
А вот шведка Фрида Карлссон накануне сотворила спортивный подвиг. Она травмировала руку в падении, но дотерпела до финиша и выиграла бронзовую медали. А после финиша — уехала на машине «скорой».
Накануне девушки бились и боролись за высокие места изо всех сил. Но, например, Яне Кирпиченко, которая шла в группе спортсменок, претендовавших на медали, помешало досадное падение.
Доброе утро, дорогие друзья, мы начинаем онлайн-трансляцию последнего соревновательного дня чемпионата мира по лыжным гонкам. Ух, как же сегодня будет жарко на трассе, когда Большунов будет биться с норвежцами.
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