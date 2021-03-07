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Лыжные гонки, чемпионат мира — 2021: масс-старт (мужчины), марафон, классика, онлайн-трансляция 07 марта 2021

Александр Большунов, ЧМ по лыжам — 2021
Андрей Шитихин
Чемпионат мира по лыжам — 2021. Мужской марафон. Один Большунов против всей Норвегии! LIVE
Главная гонка года. Победитель станет королём лыж. У лидера сборной России есть все шансы на золото. Онлайн-трансляция марафона на 50 км.
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по лыжным гонкам - 2021

В воскресенье, 7 марта, в Германии завершится чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2021. Последний комплект наград турнира будет разыгран в мужском марафоне на 50 километров классикой. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию главной гонки года и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Мужской масс-старт на 50 км начнётся в 15:00 по московскому времени.

Live Михаил Чесалин

А вот шведка Фрида Карлссон накануне сотворила спортивный подвиг. Она травмировала руку в падении, но дотерпела до финиша и выиграла бронзовую медали. А после финиша — уехала на машине «скорой».

Шведская лыжница — героиня дня! Карлссон взяла медаль через боль – её увезли на «скорой»
Россиянка Кирпиченко тоже упала в борьбе за медаль. До награды не добралась, но со здоровьем всё в порядке. Это был суровый марафон.
10:24 Михаил Чесалин

Накануне девушки бились и боролись за высокие места изо всех сил. Но, например, Яне Кирпиченко, которая шла в группе спортсменок, претендовавших на медали, помешало досадное падение.

Российская лыжница обидно упала на чемпионате мира. А ведь Яна боролась за медаль!
Последняя гонка турнира обернулась для Кирпиченко драмой на трассе. А шведскую спортсменку вообще увезли на скорой.
10:22 Михаил Чесалин

Доброе утро, дорогие друзья, мы начинаем онлайн-трансляцию последнего соревновательного дня чемпионата мира по лыжным гонкам. Ух, как же сегодня будет жарко на трассе, когда Большунов будет биться с норвежцами.

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