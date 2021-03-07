Главная гонка года. Победитель станет королём лыж. У лидера сборной России есть все шансы на золото. Онлайн-трансляция марафона на 50 км.

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Мужской марафон. Один Большунов против всей Норвегии! LIVE

В воскресенье, 7 марта, в Германии завершится чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2021. Последний комплект наград турнира будет разыгран в мужском марафоне на 50 километров классикой. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию главной гонки года и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Мужской масс-старт на 50 км начнётся в 15:00 по московскому времени.