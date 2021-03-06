«Большунов тут просто статист». Сборная Норвегии посмаковала победу над Россией в эстафете

Мужская эстафета на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе запомнится зрителям надолго. Ситуация менялась несколько раз, интрига сохранялась до самого конца, а финишное шоу, которое устроили Йоханнес Клебо и Александр Большунов, получилось максимально эффектным. Норвежские лыжники и тренеры постарались отдать дань уважения сопернику, однако не упустили возможность посмаковать победу над Россией.

«Йоханнес просто обхитрил Большунова»

Дед и по совместительству личный тренер Йоханнеса Клебо Коре Хесфлот высказал мнение, что Александр Большунов просто был недостаточно хитрым по сравнению с его внуком.

«Йоханнес добился примерно того, чего хотел. Думаю, он видел для себя именно такое развитие событий. Он был хорошим. Йоханнес сумел обхитрить Большунова тем, что сбавил скорость в начале подъёма, а потом ускорился на его вершине».

«Большунов тут просто статист»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум объяснил в чём различие между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым и назвал российского лыжника статистом, когда речь идёт о финишных разборках.

«Различие между ним и Большуновым в том, что Йоханнесу требуется меньше времени, чтобы выйти на максимальную скорость. Большунов – один из лучших в мире, но тут он просто статист. Йоханнес настолько хорош в этом, что никто его не обойдёт в подобной ситуации».

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Однако знаменитый норвежский лыжник Никлас Дюрхауг призывает пока не спешить называть Клебо лучшим спринтером в истории.

«Йоханнес – очень хороший финишёр, но пока ещё рановато говорить, что он лучше Нортуга. У Петтера было пять из пяти. Йоханнесу нужно еще добрать пару баллов. Он быстр, но у Нортуга есть инстинкт «убийцы», какого мир не видел. Хотелось бы увидеть дуэль между ними. Нужно стряхнуть пыль с Нортуга».

Партнёр Клебо по сборной Эмиль Иверсен, бежавший за сборную Норвегии на втором этапе, назвал Йоханнеса волшебным и ужасным.

«Клебо был ужасным и волшебным одновременно. Он лучший финишёр всех времён. Он всё сделал правильно в разборках с Большуновым и полностью контролировал ситуацию, за этим было классно смотреть».

«Я должен был вытерпеть то, как Большунов наступал мне на палки»

Перед заключительным подъёмом Клебо подпустил Большунова настолько близко, что россиянин был вынужден несколько раз наступить на палку норвежца. Йоханнес признался, что не держит зла на Александра.

«Это правда. Я же сам решил бежать в подъём медленно. Так что должен был вытерпеть то, как Большунов наступал мне на палки. Я не втыкал палки максимально в снег, потому что знал, что он очень близко. Было бы досадно остаться там с одной палкой».

А вот тренер норвежцев Носсум очень сильно переживал из-за инцидента между Большуновым и Клебо.

«Это единственное, за что я волнуюсь в подобных ситуациях. Я ничего не думаю насчёт цепляния палок друг друга. Но Йоханнес был внимателен и, почувствовав удар по палке, сказал «пока» и умчался вперёд».

После того, как Носсум назвал Большунова статистом в сравнении с Клебо, могло показаться, что норвежцы просто издеваются над Россией. Но всё же в высказывания норвежцев было немало уважения, а Александр в ответ даже пригласил Клебо на свою свадьбу. Интересно, приедет?