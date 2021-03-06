Шведская лыжница — герой дня! Карлссон взяла медаль через боль – её увезли на «скорой»

Россиянка Кирпиченко тоже упала в борьбе за медаль. До награды не добралась, но со здоровьем всё в порядке. Это был суровый марафон.

Падение на спуске лишило российскую лыжницу Яну Кирпиченко шансов побороться за место в шестёрке лучших в классическом марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Для неё это был бы прекрасный результат, но не получилось. Кирпиченко более четырёх минут любительнице губной помады норвежке Терезе Йохауг. А лучшей из наших стала Татьяна Сорина, финишировавшая девятой.

Победительница марафона определилась менее чем через пять километров после старта. Йохауг легко и просто убежала ото всех и даже не оглядывалась. Норвежка с такой частотой молотила хоть в подъёмы, хоть на равнине, что поверить в это было сложно. Одно дело – ускориться на одном-двух подъёмах, как Йоханнес Клебо и Александр Большунов, и совсем другое – делать это на протяжении 30 км! В мужских лыжах таких роботов нет.

Наши девушки держались вместе около 10 км, а затем в основной группе осталась только Кирпиченко. Она тащила за собой всех соперниц, пытаясь достать финку Кристу Пярмякоски, которая в свою очередь старалась уцепиться за пятёркой спортсменок, бежавших к серебру и бронзе.

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Кирпиченко достала финку, подтащив за собой и остальных. После единственной разрешённой смены лыж через 18 км Яна вообще шла отлично, боролась за шестое место. Но примерно за 7 км до финиша на высокой скорости не удержалась и врезалась в ограждение. А в неё ещё въехала и лыжница из Германии.

Кирпиченко вроде бы быстро поднялась и продолжила гонку, но сбила дыхание и ритм. Вместо шестого места — 12-е. После гонки она призналась, что ставила задачу побороться за топ-10. Яна наверняка решила бы её, не будь падения. Но результат на табло. Из россиянок выше всех финишировала Татьяна Сорина, ставшая девятой. И это тоже не тот результат, к которому она стремилась. Мария Истомина и Алиса Жамбалова, заменившие Наталью Непряеву и Юлию Ступак, оказались неконкурентоспособны.

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Это был для всех суровый марафон, ведь в группе лидеров падение вообще было массовым. Шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон упали вместе с норвежкой Хайди Венг. Их объехала австрийка Тереза Штадлобер, но удержать второе место ей оказалось не под силам. Обе шведки и норвежка накатили соперницу и устроили красивейшую финишную разборку.

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Венг в последний подъём забежала в стиле Большунова и Клебо, но когда казалось, что её серебру уже ничто и никто не угрожает, Карлссон выдала просто невероятный финиш. Будь дистанция на 10 метров длиннее, Фрида могла опередить соперницу. Сложно представить, какой ценой далась Карлссон эта бронза, ведь после финиша её увезли на скорой. Шведка получила травму руки во время того самого падения и до конца боролась через боль. Поистине Фрида Карлссон — герой дня, а то и всего турнира в целом!

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