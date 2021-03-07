«Русские нас просто раздавили». Как Большунов впервые разгромил норвежцев в марафоне

Россиянин Александр Большунов поборется за неофициальный титул короля лыж в последнем гонке чемпионата мира — 2021 в Оберстдорфе – классическом марафоне. Два года назад в Хольменколлене он впервые в карьере выиграл самую длинную гонку, просто разгромив всех норвежцев и расстроив даже короля. Эта героическая победа случилась всего через неделю после обидного поражения на чемпионате мира в Зеефельде.

Королевский марафон в Хольменколлене проводится с 1888 года. Победа в нём столь же престижна, как и на чемпионате мира. До 2019 года всего двое российских лыжников выигрывали одну из самых знаменитых гонок мира. В 1993 и 1998 годах побеждал Алексей Прокуроров, а в 2013-м – Александр Легков.



То, что случилось 9 марта 2019 года, вошло в историю.

Вся Россия молилась за лыжника Большунова. А потом рыдала Он не должен был бежать масс-старт, но пробежал и почти догнал наглого норвежца. Такого великого серебра у Саши ещё не было. Смотрите сами!

За неделю до этого был обидный марафон на чемпионате мира, когда норвежец Ханс Кристер Холунд через 20 км после старта убежал от пелотона, но никто не поверил, что ему хватит сил до финиша. Ему хватило. Единственным, кто бросился в погоню, когда преимущество Холунда составило уже полторы минуты, стал Александр Большунов. Россиянин в итоге стал вторым, а после марафона был недоволен тем, что никто не сумел поддержать его во время погони.



Но в Хольменколлене была совсем другая картина. Российские лыжники выглядели настолько мощно, что с ними никто не сумел побороться. Наши парни вели всю гонку, постоянно держались в лидерах, работали командой, а на финиш выкатили вчетвером! Переполненные трибуны тогда не верили своим глазам – а где же свои, где норвежцы? Они появились потом, не имея уже ни малейших шансов на победу.



А за титул короля марафона в Хольменколлене зарубились Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин, Александр Большунов и Илья Семиков. Места на пьедестале в итоге не хватило Семикову, а Большунов опередил Вылегжанина и Ларькова. Это был феерический финиш, который норвежцы точно не забудут. Особенно Клебо, который тогда уступил Большунову более шести минут!

Права на видео принадлежат Международной федерации лыжных видов спорта. Посмотреть видео можно на Youtube-канале FIS.

Интересно, что для Вылегжанина это была последняя в карьере гонка в рамках Кубка мира, но Большунов бился с Клебо за Кубок мира и не стал уступать.



«Отдавать победу – это неспортивно, Максим бы этого не понял», – объяснил потом Большунов.



«Большунов, безусловно, сильный. Он показал, что невероятно хорош. Тут ничего не поделаешь. Я старался изо всех сил, но Александр был лучше меня», – сказал тогда Клебо.

Лыжник Большунов одержал великую победу. Но норвежцы умудрились и её испортить Россиянин будто бы не обыграл соперников из Норвегии до конца.

«Ужасное чувство, когда русские нас просто раздавили на нашей родной земле. Но они проделали большую работу – мы знаем, насколько они сильны в своей лучшей форме. Это было впечатляюще», – поделился тогда своими эмоциями Сьюр Рёте.



Большунов в 22 года и 68 дней стал самым молодым в истории победителем легендарного марафона. И так расстроил короля Норвегии Харальда V, что тот забыл вручить ему традиционный кубок за победу.



Об этом стало известно только во время чемпионата России в Малиновке.



«Когда я поднялся к королю в ложу, он вроде и улыбался, но было видно, что расстроен. Он даже не вручил мне кубок за победу, который всегда вручает. Этот приз мне привезли только вечером следующего дня со словами «это от короля», – объяснил Большунов в интервью проекту «На лыжи!».

Рычи, Саша, рычи! Большунов играючи разделался с норвежцами даже на их земле Никто не сможет отнять у российского лыжника исторический Кубок мира. Теперь уж наверняка!

Через год в густом тумане Александр вновь выиграл марафон в Хольменколлене, на финише не оставив шансов норвежцу Симену Крюгеру. Два последних крупных классических марафона остались за Большуновым. Если в Оберстдорфе он возьмёт третий, то станет королём лыж. Таких спортсменов за всю историю лыжных гонок было только шестеро, причём двое из России – Владимир Кузин и Николай Зимятов.