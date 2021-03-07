Большунова довели до слёз на финише марафона. Грандиозный скандал на чемпионате мира

Клебо столкнулся с Большуновым и лишил его золота. Судьи дисквалифицировали норвежца, но россиянин всё равно не стал чемпионом!

Вот и подошёл к концу лыжный чемпионат мира в Германии. Однако интрига сохранялась вплоть до самой последней гонке. В классическом марафоне россиянин Александр Большунов мог выиграть неофициальное звание короля лыж. Он дважды подряд побеждал в марафонах в Холменколлене, чем расстроил даже короля Норвегии, который ждал успеха от своих соотечественников.



Гонка на 50 км должна была возвести Большунова в ранг величайших лыжников. Ему как раз не хватало этой победы для полного счастья. И, конечно же, успеха на Олимпиаде, но с этим можно ещё подождать. Помимо Александра за Россию в марафоне побежали Евгений Белов, Илья Семиков и герой эстафеты Алексей Червоткин. Против наших – вся сборная Норвегии. Осталось только устроиться поудобнее и насладиться зрелищем.

Чемпионат мира по лыжам. Большунов отказался надеть на шею серебряную медаль! LIVE Драматичный финиш главной гонки года. Норвежец и россиянин столкнулись на финише. Лидер нашей команды остался без палки и без золота.

Падение одного из лидеров сборной Норвегии

Как правило, первая половина дистанции в марафоне проходит очень спокойно. Да, какие-то попытки оторваться предпринимаются, но они носят тактический характер. Зато падений на первых километрах было предостаточно. Так, один из лидеров норвежской сборной Симен Хегстад Крюгер попал в небольшой завал и откатился в конец группы. Таких падений было немало, но на этом этапе гонки вернуться к лидерам не составляло проблем.



Россияне на первых 10 км держались впереди. Большунов, Червоткин и Белов действовали вместе одной группой и назад практически не откатывались. А вот у Семикова возникали сложности, в какой-то момент показалось, что он вообще может отстать, но Илья вскоре переместился поближе.

Большунов откатился на 27-е место. Было тревожно

После того, как основная группа прошла отметку 10 км, норвежец Эмиль Иверсен предпринял довольно серьёзную попытку уйти в отрыв, однако Большунов быстро отреагировал, объехал Пола Голберга и настиг Иверсен. Возможно, этот рывок стоил россиянину немало сил, и он откатился аж на 27-е место. Стало немного тревожно, потому что выбираться из конца группы всегда сложно. А силы на марафоне нужны как нигде.



Тревога была напрасной. Большунов переложился в головную группу и к двадцатому километру даже возглавил гонку. Белов и Червоткин тоже шли уверенно впереди. Впрочем, как и все норвежцы, шведы, финн Нисканен и швейцарец Колонья. Все, кто должен был идти в лидерах, шли в них.

«Русские нас просто раздавили». Как Большунов впервые разгромил норвежцев в марафоне Король Норвегии был так расстроен, что забыл вручить Александру традиционный кубок за победу.

Наши не поменяли лыжи за 20 км до финиша. Неужели ошиблись?

За 20 километров до финиша спортсмены получили возможность поменять лыжи. Никто из наших кроме Семикова не воспользовались ею. Большунов, Червоткин и Белов проехали мимо, а вот Клебо, Нисканен, Голберг и ещё ряд лидеров решились на смену лыж. И надо сказать, что вариантов с пит-стопом казался более интересным. Тем более, что Клебо, Нисканен и Голберг быстро догнали Большунова и компанию.



Было видно, как здорово катили лыжи у Клебо. Йоханнес вместе с Нисканен предприняли попытку убежать, но снова неудачно. Нет, марафон всё же начинается после 40-го километра. А Большунов вскоре всё-таки сменил лыж, в результате чего отстал на 15 секунд. До финиша оставалось 12 километров.

«Большунов тут просто статист». Сборная Норвегии посмаковала победу над Россией в эстафете Дед Йоханнеса Клебо уверен, что Большунов просто был недостаточно хитрым.

Клебо сломал палку Большунову? Драма на финише!

К сожалению, все остальные россияне отстали уже очень сильно, так что за медали боролся из наших только Большунов. Саша полетел догонять лидеров, сократил отрыв до 5-6 секунд, но потом Клебо и компания рванули вперёд. И стало очень неприятно, потому что Большунов явно проседал. Страшно подумать, каких усилий ему стоило всё-таки догнать лидирующую группу. Их осталось шестеро – Иверсен, Клебо, Холунд, Бурман, Нисканен и Большунов.



В какой-то момент Крюгер и Масгрейв догнали эту шестёрку, но на последнем километре бороться за медали оставались четыре норвежца и Большунов. А потом Саша вместе с Клебо убежали в отрыв. На последнем подъёме норвежец ничего не мог сделать с россиянином. На финишную прямую они вышли вместе, и тут у Большунова в жёсткой борьбе с Клебо сломалась палка. Неужели норвежец сломал её россиянину?

А судьи кто?

Клебо выиграл в этой разборке, став неофициальным королём лыж и выиграв в лыжных гонках практически всё что можно. А Большунова в конце обошёл ещё и Иверсен. Наш чемпион от бессилия заплакал, и страна впервые увидела слёзы железного парня из России.



Россиянин на эмоциях сказал, что не собирается идти на церемонию награждения. А всё потому, что судьи поначалу посчитали, что Клебо просто случайно сломал палку Большунову.

Однако после протеста жюри всё-таки дисквалифицировало Клебо.



Это грандиозный скандал на чемпионате мира. Большунова довели до слёз на финише марафона. По факту Клебо столкнулся с ним и лишил его золота. И даже после дисквалификации норвежца россиянину не легче — он всё равно остался только с серебром.