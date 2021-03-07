«Саша имел полное право». Что случилось на финише между Большуновым и Клебо. Видео

Скандальный инцидент в последней гонке чемпионата мира. Два сильнейших лыжника планеты столкнулись, и оба остались без золота.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе завершился грандиозной драмой. На самом финише в борьбе за золото в классическом марафоне норвежец Йоханнес Клебо столкнулся с россиянином Александром Большуновым и сломал нашему чемпиону палку. Россиянин не смог сдержать слёз, потому что с одной палкой пропустил вперёд не только Клебо, но и другого норвежца Иверсена. Что же именно случилось на той злополучной прямой?

Большунова довели до слёз на финише марафона. Грандиозный скандал на чемпионате мира Клебо столкнулся с Большуновым и лишил его золота. Судьи дисквалифицировали норвежца, но россиянин всё равно не стал чемпионом!

«Клебо пошатнулся и ударил локтем по палке Большунова»

На последнем подъёме Большунов и Клебо вдвоём убежали в отрыв. Иверсен был недалеко, но в борьбе за золотые медали не участвовал. Россиянин не пустил норвежца вперёд на подъёме и первым влетел на финишную прямую, переходя с внутренней траектории на внешнюю, подрезая Йоханнеса – правилами это не запрещено. Клебо не хотел оставаться позади и полез правее крайней правой лыжни, которую занял Большунов, и в результате чего случилось лёгкое столкновение. Но из-за контакта Александр поставил свою палку между своих лыж и сломал её.

Чемпионат мира по лыжам. Большунов отказался надеть на шею серебряную медаль! LIVE Драматичный финиш главной гонки года. Норвежец и россиянин столкнулись на финише. Лидер нашей команды остался без палки и без золота.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подробно объяснил с точки зрения профессионала, что же именно произошло между двумя лидерами мировых лыж.

«Александр шёл первым, у него был выбор траектории. Он выбирает правую лыжню, не видя Клебо. То есть он имел полное право. Клебо некуда было деваться. Клебо потерял равновесие. Пошатнулся и своим локтем ударяет по палке. Может, не специально, но потерял баланс и ударил. Умышленных действий у Клебо не было, но они привели к тому, что Большунов сломал палку и не смог занять первое место», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

Клебо дисквалифицировали и лишили победы

Судьи очень долго разбирали то, что случилось на финише марафона. Сначала поступила информация, что члены жюри не увидели умысла в действиях Клебо и не хотели его наказывать. Сборная России подала протест на результат этой гонки. В итоге судьи сели обсуждать дальше этот инцидент, в комнату жюри вызвали и самого Йоханнеса.

После продолжительного обсуждения Клебо вышел недовольным и направился за пределы стадиона. Уже тогда появилось ощущение, что он узнал о дисквалификации и покинул арену в Германии. И лишь через несколько минут FIS дала титр, что Клебо действительно лишён золота.

Норвегия подала встречный протест, но он был отклонён. Клебо остался без золота. Вот только и Большунову чемпионский титул не достался, ведь финишируя с одной палкой Александр пропустил вперёд не только Клебо, но и Иверсена. И именно норвежец был признан чемпионом.

«Большунов тут просто статист». Сборная Норвегии посмаковала победу над Россией в эстафете Дед Йоханнеса Клебо уверен, что Большунов просто был недостаточно хитрым.

Большунову досталось только серебро, и, конечно, он был очень этим расстроен.



Однако нельзя не признать, что впервые за долгие годы судейская коллегия приняла резонансное решение против Норвегии. В сборной России часто сокрушались на тему всевозможных наказаний чуть ли не на ровном месте. Но, как оказалось, даже норвежские чемпионы не неприкосновенны.