«Пусть что хотят, то и делают. Нет слов». Большунов отказался надеть серебряную медаль

«Я пошёл домой. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, если дисквалифицировать кого-то могут, то меня. У меня нет слов. Не знаю, что мне говорил Клебо. Я не собираюсь на награждение. Это было нечестно», – такими были горячие эмоции Александра Большунову после скандального финиша марафона на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе.

«Русские нас просто раздавили». Как Большунов впервые разгромил норвежцев в марафоне Король Норвегии был так расстроен, что забыл вручить Александру традиционный кубок за победу.

Их легко объяснить. Александр очень долго шёл к победе в марафоне на чемпионате мира. Не только эти два с лишним часа, но и несколько лет тяжёлых тренировок. Он проиграл марафон на Олимпиаде – 2018, проиграл марафон на чемпионате мира – 2019. И сейчас Большунов был настроен только на то, чтобы выиграть. Чтобы стать настоящим королём лыж.

Но не судьба.



Мечта Большунова была разрушена за несколько десятков метров до финиша, причём без вины лидера сборной России. Клебо полез догонять Большунова сзади, ненамеренно подтолкнул его и оставил без палки. В итоге Александр с одной палкой уступил на финишной прямой Клебо и Иверсену, а потом швырнул обломок палки в снег и горько заплакал.

Сборная России подала протест на действия норвежца. Казалось, что судьи не будут ничего предпринимать. Казалось, что норвежцы неприкосновенны, а за подобные эпизоды могут наказывать только российских спортсменов. И если бы жюри оставило результаты гонки в силе, то Большунов бы, скорее всего, не пришёл на церемонию награждения, как и обещал.

«Саша имел полное право». Что случилось на финише между Большуновым и Клебо. Видео Скандальный инцидент в последней гонке чемпионата мира. Два сильнейших лыжника планеты столкнулись, и оба остались без золота.

Но судьи наказали Клебо. Хотя Большунову легче от этого не стало.



Возможно, даже стало обиднее. Потому что теперь-то вроде всё по правилам. Иверсен ничем перед Большуновым не провинился. Но его победу всё равно нельзя назвать справедливой.



«Сегодня победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я. Но точно не Иверсен. Совершенно не удовлетворило решение дисквалифицировать Клебо, потому что для меня это бессмысленно. Какое решение устроило бы? Не знаю», – досадовал Большунов после пересмотра результатов.

Почему Большунову не дали второе золото?! Норвежцам ведь дарили победу в похожей истории Организаторы чемпионата мира – 2021 приняли худшее из возможных решений. Недовольны вообще все!

На церемонию награждения Александр пришёл, серебряную медаль принял, но надевать её не стал. Большунов сегодня её просто не заслужил. Он заслужил большего.