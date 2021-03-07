Норвежцы не должны отдавать Большунову золото скандального марафона. Они его заслужили

Российского лыжника, конечно, очень жалко. Но нельзя говорить о несправедливости.

Никто не мог себе представить такую жаркую концовку чемпионата мира по лыжам – 2021.

Эта заруба двух лучших лыжников мира из России и Норвегии войдёт в историю. Мало того, что Большунов и Клебо решали судьбу 50-километрового марафона на последних метрах, так ещё и дело кончилось скандалом, выходящим за пределы лыжни. Большунов остался со сломанной палкой и очередным серебром чемпионата мира, которое отказался надевать на награждении. Клебо после дисквалификации и вовсе психанул и просто ушёл со стадиона.

Справедлив ли такой финал главной лыжной гонки 2021 года? На первый взгляд, конечно, нет.

Но давайте разбираться на холодную голову.



Конечно, нам, как болельщикам сборной России, очень обидно, что всё получилось именно так. Ведь эмоционально и логически именно Большунов должен был выиграть. Он был один против всех норвежцев, он много лет шёл к этой победе, он был в отличной форме и даже на финишную прямую вышел первым, имея все шансы добежать до золота. Ну всё было за него!

Дикая заруба русского и норвежца на финише. Таких скандалов на лыжных ЧМ давно не было! Драматичный финиш главной гонки года. Большунов сломал палку и заплакал от досады, а Клебо сбежал после дисквалификации.

Чисто психологически трудно поверить в то, что Большунов не выиграл. Это всё равно что в концовке голливудского блокбастера супергерой, почти одержавший победу над злом и спасший мир, попадается в последнюю западню и проигрывает главную битву. Так просто не бывает!

Но в жизни бывает и не такое. Спорт – та же жизнь.



В спорте, конечно, бывают несправедливые вещи. Например, когда кого-то засуживают. Но в случае со скандальным марафоном говорить о несправедливости просто нельзя. Всё, что в итоге случилось между Большуновым, Клебо и Иверсеном было в рамках правил. А значит – справедливо.

Почему Большунову не дали второе золото?! Норвежцам ведь дарили победу в похожей истории Организаторы чемпионата мира – 2021 приняли худшее из возможных решений. Недовольны вообще все!

Да Клебо помешал Большунову, лишил российского лыжника палки, и был за это наказан. Причём очень строго – его же лишили потрясающей победы, золотой медали! Очевидно, что Йоханнес не толкал соперника намеренно, он просто хотел вырваться вперёд, победить в честной спортивной борьбе. Но не вышло. Вряд ли Клебо думает, что его дисквалификация справедлива.

Со сломанной палкой Большунов пропустил вперёд Иверсена. Многие болельщики говорят, что у норвежца не было шанса, когда он выходил на финишную прямую. Но как же! Шанс у него как раз был: лидеры столкнулись, и Иверсен выскочил вперёд, дорвавшись до золота. Он-то никого не толкал и вообще ни в чём не виноват. Он просто пересёк финишную линию быстрее Большунова.

И единственный критерий справедливости – время на финише и соблюдение всех правил.

Большунова довели до слёз на финише марафона. Грандиозный скандал на чемпионате мира Клебо столкнулся с Большуновым и лишил его золота. Судьи дисквалифицировали норвежца, но россиянин всё равно не стал чемпионом!

Справедливо ли, когда кто-то ошибается со смазкой и проигрывает? Или становится участником завала? Или попадает на плохо подготовленный участок трассы и падает?

Да, всё это справедливо. Ведь это спорт. И побеждает не тот, кто просто быстрее по скорости на трассе, но тот, кто при своей скорости хитрее, ловчее, осторожнее и удачливее всех остальных. Если золото в итоге по правилам досталось норвежцам, значит, они его и заслужили.

Кстати, если уж вспоминать истории побед сродни той, что добыл Иверсен, то на ум сразу приходит олимпийское золото австралийского шорт-трекиста Стивена Брэдбери. Он вроде бы тоже подбирал то, что ему оставалось от падающих соперников. Но никто не называл это несправедливостью. Напротив, большинство болельщиков считали его историю счастливой сказкой.

Бред имени Брэдбери. Самый странный способ выиграть Олимпиаду Австралийского шорт-трекиста Стивена Брэдбери во время Олимпиады-2002 не ставили ни в грош. А он чудесным образом стал чемпионом.

За Большунова очень обидно, но он остался без победы. И Иверсен не должен отдавать ему своё золото. Ведь ещё неизвестно, как закончилась бы финишная разборка на прямой, если бы Большунов не сломал бы палку, а Клебо всё-таки втиснулся бы на свободную лыжню.

Ну и ещё пара предположений. Если бы Большунов убежал от соперников на последнем подъёме, то у норвежцев не было бы шансов его остановить. Но Александр не убежал.

А были бы мы расстроены, если бы на месте Иверсена оказался условный Червоткин? Наверное, нет. Радовались бы тому, что российскому лыжнику удалось выскочить на первое место.

В конце концов, были ли бы какая-нибудь жёсткая борьба на финише, если бы Большунов выкатывался с кем-то из соотечественников? Вспомните Олимпиаду в Сочи. Наши же не стремились выбить друг друга из битвы за медали. А с соперником – как без контактной борьбы?

«Русские нас просто раздавили». Как Большунов впервые разгромил норвежцев в марафоне Король Норвегии был так расстроен, что забыл вручить Александру традиционный кубок за победу.

Большунов проиграл в равной битве, дал себя достать, толкнуть. И этим воспользовался Иверсен. Это обидно и досадно. Но отдавать своё золото норвежский чемпион никому не должен.

Может быть, он был чуть-чуть медленнее Большунова, но ему повезло. А Александру – нет.