«Высокомерие Большунову не к лицу». Как лыжный мир отреагировал на скандал в марафоне

О финише в классическом марафоне на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе будут говорить ещё не один год. Такого накала страстей мир лыжного спорта не видел давно. Эмоции бурлили после того, как Йоханнес Клебо пересёк черту первым, оставив без палки Александра Большунова, который бежал к своему второму золоту чемпионата мира.

Россиянин плакал от разочарования. И даже дисквалификация Клебо не изменила настроение Большунова. Он всё равно остался без золота, которое получил Эмиль Иверсен, опередивший Сашу на финишной прямой. Норвежец сказал, что ему глубоко плевать (Иверсен использовал более грубое слово. – Прим. «Чемпионата») на то, что думает и делает Большунов.

Да и вообще после финиша марафона было максимально горячо.

«Это худший день в моей практике»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему сломанная палка лишила Большунова титула короля лыж.

«Это худший день в моей соревновательной практике, потому что отобрали золото у Саши и фактически отобрали титул «Короля лыж». Это просто, даже не знаю, как это сказать, злой рок… Судьи приняли правильное решение дисквалифицировать Йоханнеса Клэбо, но Эмиль Иверсен теперь выиграл, тогда как Саша из-за сломанной палки не смог стать чемпионом мира».

Большунова довели до слёз на финише марафона. Грандиозный скандал на чемпионате мира Клебо столкнулся с Большуновым и лишил его золота. Судьи дисквалифицировали норвежца, но россиянин всё равно не стал чемпионом!

«Мне глубоко плевать на то, что делает Большунов»

Победитель марафона Эмиль Иверсен, который получил золото после дисквалификации Клебо, признался, что ему совершенно всё равно, что делает и думает чемпион мира Александр Большунов.



«Мне глубоко плевать на то, что думает и делает Большунов. Больше мне про него совершенно нечего сказать».

«Саша имел полное право». Что случилось на финише между Большуновым и Клебо. Видео Скандальный инцидент в последней гонке чемпионата мира. Два сильнейших лыжника планеты столкнулись, и оба остались без золота.

«Большунову просто не повезло, что он сломал палку»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Носсум заявил, что не считает Йоханнеса Клебо виновным в столкновении с Большуновым. Носсум уверен, что не такой концовки чемпионата мира ждали болельщики.

«Тяжёлое решение. Конечно, Йоханнес считает, что прав он, а Большунов считает, что правда на его стороне. Для этого и есть жюри, которое решает такие вопросы. Моё мнение ничего не изменит. Мы всегда на стороне наших спортсменов, а российская сторона поддерживает своих. Тяжёлая ситуация.

Большунов идёт на первой позиции, Клебо проходит его справа на более высокой скорости. Не уверен, был ли там контакт, но Александру не повезло, что он сломал палку. Это не та развязка чемпионата мира, которую я хотел увидеть».

«Большунов никогда не удовлетворён серебром»

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер отметил, что Большунов всегда чем-то недоволен, поэтому воспринимать его критику всерьёз не стоит.



«Не совсем понимаю, что имел в виду Большунов, говоря, что его должны были поставить впереди Эмиля. Не понимаю, как это возможно. Он же никогда не бывает удовлетворён серебром. Мне ужасно жаль Йоханнеса, чрезвычайно досадная для него ситуация. Мы поддержим его как только можем».

«С двумя палками Большунов выиграл бы»

Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров уверен, что если бы Клебо не сломал палку Большунову, то россиянин праздновал бы победу в классическом марафоне.

«Невозможно же на одной палке выиграть! Нарушил ли правила Клебо? Конечно, Большунов уже занял этот коридор, зачем Клебо в него полез? Конечно, с двумя палками Саша выиграл бы. Он зашёл первым в свой коридор, ничего не нарушал. Он точно был бы, хотя бы на полметра, но впереди Клебо. А про Иверсена мы уже говорили: если бы у Саши были две палки, Иверсен вряд ли его обошёл бы».

«Пусть что хотят, то и делают. Нет слов». Большунов отказался надеть серебряную медаль Лидер сборной России сначала вообще хотел проигнорировать церемонию награждения после скандального финиша марафона.

«Надо менять правила»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что FIS надо менять правила, однако при этом признаёт, что не ждала золота для Большунова.



«Я думаю, надо менять правила. Но хотя бы первый раз в жизни приняли решение фактически в нашу пользу. Думаю, может, будет небольшим уроком для Клебо, хотя, наверное, он не сильно расстроился. Два золота? Ну, прекратите, никто не даст никаких два золота. FIS никогда на это не пойдёт».

«Большунову надо вести себя достойно»

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на поведение Александра Большунова, который отказывался идти на церемонию награждения и демонстративно не надевал серебряную медаль.



«Конечно, обидно отдать золото в створе, но Большунов не прав. Настолько близко к сердцу всё это воспринимает: медаль не надевает, голову повесил, соперников не поздравил. Высокомерие ему не к лицу — он не прав. Так случилось, так бывает. Ну, помешал тебе Клебо, его наказали, зачем продолжаешь так себя вести?



А в эстафете что случилось? Клебо же тактически тебя наказал, хотя Большунов был уверен, что возьмёт его на финише. Клебо еле катился и просто убежал бы на финише, дождался Сашу. На данный момент ситуация правильная. Сашу с серебром, но вести себя надо достойно и поздравлять соперников».