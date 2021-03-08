Столичная команда не смогла справиться со словенским «Кримом». А вот у «Ростова-Дон» всё спокойно.

Матч, которого быть не должно. Московскому ЦСКА придётся спасаться в Лиге чемпионов

В минувшие выходные сразу два российских клуба начали свой путь в плей-офф женской Лиги чемпионов по гандболу. Начали по-разному: «Ростов-Дон» фактически обеспечил себе выход в четвертьфинал, а вот ЦСКА потерпел неприятное поражение и будет вынужден спасаться.

«Ростов-Дон» думает о четвертьфинале

У «Ростова-Дон» совсем не было времени, чтобы отпраздновать победу в Кубке России. На следующее утро после финала команда уже отправилась в Хорватию, чтобы там сразиться с «Подравкой» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Вообще, этого матча не должно было быть. Ведь, согласно регламенту, с первого и второго мест в группе команды должны напрямую проходить в четвертьфинал. Но поскольку из-за коронавирусных ограничений провести все матчи группового этапа не удалось и команды оказались в неравных условиях, организаторы пошли на изменения.



Перед матчем была минута молчания – команды почтили память скоропостижно скончавшегося в конце февраля тренера «Подравки»: 21 февраля у 59-летнего Златко Сарачевича после матча чемпионата случился сердечный приступ. Врачи спасти наставника не смогли.

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Начало встречи получилось довольно напряжённым, команды обменивались голевыми атаками и сохраняли баланс в счёте. Но после первых десяти минут ростовчанки наладили игру в атаке и принялись отрываться. Первый тайм завершился со счётом 17:10 – здорово выглядели Сень и Манагарова. После перерыва «Подравка» отыграла четыре мяча, но «Ростов-Дон» вовремя спохватился, стабилизировал отрыв и довёл дело до уверенной победы – 29:20.

«Ростов-Дон» разгромил «Подравку» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Ответный матч будет сыгран 14 марта. У «Ростова» всё спокойно: нет предпосылок к тому, чтобы российская команда у себя дома растеряла всё преимущество. Пора думать о четвертьфинале.

ЦСКА придётся спасаться

А вот ЦСКА после первого матча 1/8 финала оказался в куда более трудной ситуации.



Армейский клуб тоже не должен был сыграть на этой ранней стадии, но из-за изменений столкнулся с «Кримом» из Словении, изрядно потерзавшим на групповом этапе «Ростов-Дон». Команда из Любляны в очередной раз показала, что дома она готова со всеми играть на победу.

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ЦСКА, как показалось, был слегка обескуражен мощным началом «Крима». Команда из Словении очень активно защищалась и стремительно убегала в атаку, заставая врасплох россиянок. К середине первого тайма разница в счёте достигла пяти мячей. И в этот момент то ли хозяйки чуть расслабились, то ли гостьи разозлились и поднажали, но игра изменилась. Пошло дело у вратаря Шаны Массон, забивали Горшкова и Ильина. И в итоге куда более спокойные 11:12 к перерыву.

ЦСКА уступил «Криму» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Правда, во втором тайме ЦСКА не продолжил гнуть свою линию. В воротах «Крима» разыгралась Йована Рисович, тащившая мячи в ключевых моментах и заряжавшая своих подруг по команде уверенностью. И в итоге словенки снова понемногу оторвались в счёте. Совершить новый подвиг и опять сократить серьёзное отставание россиянки не смогли. Матч завершился со счётом 20:25 и ЦСКА в ответной игре придётся спасаться. Впрочем, шансы у москвичек точно будут.