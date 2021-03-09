Большунов лишь раз обыграл Клебо на финише. Норвежец слишком рано начал праздновать победу

Клебо тогда психанул и сорвал с себя номер, а на награждение пришёл в тёмных очках. Но больше россиянину в спринте он не проигрывал.

Йоханнес Клебо в последний день чемпионата мира по лыжным видам спорта обыграл Александра Большунова в марафоне, но решением жюри был дисквалифицирован и лишён победы. Большунов плакал от обиды, но чуть более двух лет назад сам россиянин довёл норвежца до слёз. Он обыграл его в финишном створе в спринте – да, такое тоже было!

Кубок мира – 2018/19 начался в финской Руке и стал триумфальным для сборной России. Женский классический спринт выиграла Юлия Белорукова. Но назвать это сенсацией было невозможно. Белорукова великолепно бегала спринты.

А то, что произошло в мужском спринте, осталось в истории. Заруба между Большуновым и Клебо началась в полуфинале, где соперники встретились между собой. Александр вёл забег, не дал Йоханнесу опередить себя в подъём, а на финише проиграл жалкую сотню секунды. Для Клебо было принципиально доказать своё преимущество, чтобы никто не сомневался – то же самое будет и в финале.



Только финал он построил иначе. Клебо убежал от всех соперников на несколько секунд и слишком рано начал праздновать победу – задолго до пересечения финишной прямой. Йоханнес посмотрел влево, убедился, что соперников рядом нет, и перестал толкаться. А Большунов бился до конца. Вряд ли он рассчитывал выиграть, но именно это и произошло.



Клебо заметил россиянина, когда тот уже обошёл его справа, но было слишком поздно. Российский лыжник обыграл короля спринта, когда тот слишком зазевался.

Права на видео принадлежат Международной федерации лыжных видов спорта. Посмотреть видео можно на YouTube-канале FIS.

Норвежец был просто взбешён тем, что произошло. Он действительно психанул: разорвал на себе стартовый номер, отказался от интервью и не стал фотографироваться с призёрами – Большуновым и соотечественником Эйриком Брандсдалем.

А вечером на церемонию награждения явился в тёмных очках, чтобы никто не видел его глаз. Скорее всего, красных от слёз.

«Юниорская ошибка! Больше ничего не скажешь. Но хорошо, что такое произошло сейчас, а не на чемпионате мира. Думаю, что я выиграл бы, если бы не бросил бежать, но этого мы никогда не узнаем», – сказал Клебо.



Спустя некоторое время он перевёл эту ситуацию в юмор, выложив пост о том, что хорошо бы посматривать в зеркала заднего вида. Даже когда уверен в победе.



С тех Большунов не может обыграть Клебо в спринте. Но если смог однажды – сможет и ещё?