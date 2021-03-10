«Почему Вяльбе и Бородавко заговорили только сейчас? Некрасиво». Губерниев – о лыжном ЧМ

Дмитрий порадовался за сборную России, но пожалел Клебо и заметил, что норвежец заслужил золото в марафоне. Хотя правила всё-таки нарушил.

Комментатор Дмитрий Губерниев ярко отработал чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, а его работа на классическом марафоне вместе с олимпийским чемпионом Александром Легковым запомнится надолго. На лыжах было всё – счастье, слёзы, скандалы, дисквалификации. Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате» «Вы уху ели?!» признаётся в любви Яне Кирпиченко, благодарит Александра Большунова, недоумевает по поводу действий Елены Вяльбе и не забывает про свой любимый биатлон.

Большунова довели до слёз на финише марафона. Грандиозный скандал на чемпионате мира Клебо столкнулся с Большуновым и лишил его золота. Судьи дисквалифицировали норвежца, но россиянин всё равно не стал чемпионом!

«Наш эфир с Легковым будет выдвинут на ТЭФИ»

«Чемпионат мира по лыжам стал историей. Я уже приехал в Чехию и готовлюсь к биатлону. Но сегодня я с огромным удовольствием посмотрел рейтинги и, как ожидалось, момент истины и самые высокие цифры были после финиша лыжного марафона. Собственно говоря, хочу сказать огромное спасибо каналу, Саше Легкову. Это была наша коллективная идея с Александром Тащиным и с нашими продюсерами братьями Филипповыми. Мы решили не уходить с трансляции лыж и параллельно показывали биатлон.

Это был беспрецедентный показ. Главный редактор «Матч ТВ» уже сказал, что наш эфир с Легковым будет выдвинут на ТЭФИ, и у меня нет никаких сомнений, что мы выиграем, потому что ничего подобного в истории российского телевидения не было. Хочу сказать огромное спасибо Саше Легкову, он всегда поддерживал мой темп репортажа. Конечно, когда мы решили остаться в эфире после марафона, он сначала немного недоумевал. А потом ему всё это понравилось».

«Не сомневаюсь, что Путин смотрел лыжный марафон»

«Я считаю, что мы блестяще справились с работой. Вообще лыжи у нас всерьёз и надолго. У нас с Легковым сложился отличный тандем. Как известно, я не очень люблю работать в паре, но с Легковым получился очень удачный симбиоз. Как и с Денисом Панкратовым на плавании, к примеру. Зрители смотрели нас очень активно. В каких-то гонках лыжи начали даже опережать биатлон. Это и понятно, потому что лыжный чемпионат мира проходит раз в два года, в отличие от биатлонного.

В конечном счёте кульминацией всего турнира стала история с дисквалификацией Клебо. Мы не просто висели в эфире больше часа после гонки. Мы получили новую аудиторию. Был ещё один беспрецедентный случай. Президент России поздравил с серебряной медалью Александра Большунова, назвав его героем. Я не сомневаюсь, что Путин смотрел эфир с марафоном и следил за происходящим и за Большуновым».

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«Вяльбе напрасно уехала со стадиона»

«Мне очень жаль Клебо. Он глубоко мне симпатичен и заслужил золотую медаль, но правила он нарушил. Это совершенно точно. Не знаю, к чему приведёт дисквалификация. Конечно, мы все верили в волшебство и в то, что FIS примет решение вручить две золотые медали.

Попутно я хочу сказать, что мне было очевидно, что президент Федерации лыж России Елена Вяльбе совершенно напрасно заранее уехала со стадиона по непонятной причине. Её авторитета не хватало при принятии решения, но за неё воевали другие полководцы. Очень жаль, что так получилось».

«Я очень полюбил Яну Кирпиченко»

«Если посмотреть на выступление всей команды, то уберите Большунова и увидите, что у наших мужчин не было бы ни одной награды. Девчонки – молодцы. На фоне всех проблем, что были со здоровьем, они выступили достойно. Учитывая травмы Сориной и Непряевой, девчонки прыгнули выше головы в серебряной эстафете. Впрочем, травмы были и у мужской сборной, которой очень не хватало Устюгова и Спицова.

Я очень надеюсь, что будет борьба на Олимпиаде. Верю, что прибавит Ступак, что всё будет в порядке со здоровьем у Непряевой. Я очень полюбил Яну Кирпиченко, она огромный молодец, верю в неё. А ещё мне персонально очень не хватало Дениса Спицова на этом чемпионате. Денис – открытый и доброжелательный парень. Давно за него болею и буду желать удачи на Олимпиаде.

Я благодарен женской команде за работу в эфире. После каждой гонки они приходили и давали интервью, а вот эмоций Большунова не хватало. Он часто закрывался и отказывался от общения после неудачных гонок. Мы ещё до конца не понимаем, насколько важно общение с болельщиками через журналистов».

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«Возможно, у Логинова были тараканы в душе во время ЧМ»

«Перед биатлонной эстафетой у нас была беспрецедентная история. Такого не было никогда! Два спортсмена по доброй воле дали интервью до старта. Это были Елисеев и Латыпов – наши лучшие силы в эстафете. Посмотрите, что делает Эдуард в эстафетах. Он получает её и почти не проигрывает. Он делает шаги вперёд. Очень надеюсь, что он проявит себя в самое ближайшее время и в личных гонках.

Что касается Саши Логинова, то хочу сказать ему огромное спасибо, потому что на этапе Кубка мира в Чехии его словно подменили. Он сам подходит к нам, общается. Возможно, действительно у него были какие-то тараканы в душе по поводу чемпионата мира. Несмотря на критику в его адрес, в том числе и от меня, он проявляет открытость в общении. Надеюсь, что будет принято оптимальное решение по его подготовке.

Биатлон не отдаст своих позиций. У нас зашкаливают рейтинги, мы постоянно бьём рекорды на фоне не самого блестящего сезона у сборной России. Биатлон как был номером один, так им и останется. Мы понимаем прекрасно, что в биатлоне чемпионат мира проводится каждый год, а в лыжах – нет».

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«Пресс-центр на лыжах – это просто село»

«На чемпионате мира по лыжам я столкнулся с некоторыми интересными моментами по организации работы журналистов. Пресс-центр там – это просто село. Там вообще ничего нет, ты не можешь получить никакую информацию. Если сравнивать с биатлоном, то это как ты приехал после пятизвёздочного отеля в сельский клуб. Это я говорю с точки зрения развития масс-медиа.

Хотя работа в микст-зоне со стороны FIS была безупречной. Тут даже биатлонистам можно поучиться у них. Я был на восьми чемпионатах мира по лыжам, FIS нужно очень серьёзно поработать, чтобы лыжи стали большим и мощным журналистским продуктом.

В очередной раз я раздал массу интервью – норвежцам, финнам, немцам, итальянцам. Кому угодно. Приятно, что за моей работой следят коллеги не только в биатлоне, но и в лыжах. Конечно, здорово поменять локацию. Я обожаю лыжи. Для меня этот чемпионат был праздником и в то же время рабочим испытанием».

«Почему Вяльбе и Бородавко молчали про терапевтические исключения раньше?»

«По поводу терапевтических исключений и высказываний Вяльбе с Бородавко хочу сказать следующее. Всё, что не запрещено, разрешено. Конечно, в идеале все терапевтические исключения надо открыть для публики. Об этом в своё время говорили Юстина Ковальчик и Мартен Фуркад.

А сейчас какой смысл махать кулаками после драки и болтать всякую ерунду? Почему Вяльбе с Бородавко молчали во время чемпионата мира, а сейчас вдруг заговорили? Это некрасиво. Нам нужно восстанавливать свои позиции в FIS и бороться за свои права. Нужно, чтобы президент федерации не уезжал с поля боя в самый важный момент.

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Но в данной ситуации мы все поняли, что лыжным медалям тишина противопоказана. Хотя Елена Валерьевна утверждает как раз обратное. Лыжи – великолепное шоу. Здесь есть куда расти и развиваться. Биатлон и лыжи могут идти в связке. Совершенно правильно, что федерации стали разводить по времени начало гонок и сроки проведения чемпионатов мира. Один вид спорт подхлестнёт другой.

Возвращаясь к биатлону, я жду от последних двух этапов Кубка мира борьбы в каждой гонке от наших ребят и девчат. Нам надо бороться за квоту с белорусками, это важный момент. Жду, что будет приобретаться опыт и мы ещё порадуем победами болельщиков. Жду напряжённой борьбы за Глобус между Йоханнесом Бё и Легрейдом. Кстати, буду болеть за дебютанта. Не потому, что я против Йоханнеса, мне просто нравится эта красивая история с Легрейдом».