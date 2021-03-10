Вымучили победу. Сборная России уже в шаге от попадания на чемпионат Европы

Мужская сборная России по гандболу продолжила свой путь на чемпионате Европы 2022 года матчем с Чехией. Казалось, что чехи, потерявшие чуть ли не половину состава из-за травм и коронавирусных ограничений, не доставят россиянам особых проблем. Но только казалось.

Сборной России пришлось биться до последней минуты. И вырвать победу всё-таки получилось!

Гандболисты сборной России обыграли Чехию в квалификации Евро-2022

Не проснулись

Состав команды на матче в Москве не сильно отличался от того, что выступал совсем недавно на чемпионате мира. Единственным «новичком» в команде был Дмитрий Санталов. Он и открыл счёт на второй минуте встречи. На протяжении первых минут команды обменивались голами, счёт был равным, но затем россияне упустили пару возможностей забить, и пропустили соперника вперёд.



По итогам первых 10 минут чехи вели со счётом 7:5. Могли забивать и восьмой, но классный сейв совершил Виктор Киреев. Петкович не стал ждать, когда же на табло станет «минус три» и взял тайм-аут, чтобы пробудить команду. Сами ребята как будто никак не могли проснуться.

Россия сенсационно обыграла фаворитов чемпионата мира! Как давно не было таких эмоций! Наши гандболисты сыграли уверенно, солидно, красиво. А последний тайм-аут в матче был на чистом русском – тренер даже не вмешивался.

Вместо Санталова вышел Житников – 6:7. Ещё несколько минут натиска, ещё несколько сейвов Киреева, и счёт сравнялся – 8:8. Но нельзя было не заметить, что атакам сборной России не хватало скорости и оригинальности. Чехи, оборонявшиеся по схеме «шесть-ноль», без труда успевали за мячом. А затем наши парни и сами помогли сопернику, дважды подряд удалившись. К счастью, пропустили за суммарные три минуты меньшинства всего один мяч – 8:10.

Медленно, но верно

Концовка тайма получилась довольно сумбурной. В следующем меньшинстве сборная России вновь довела дело до равного счёта. И только на 24-й минуте впервые за долгое время вышла вперёд: с семи метров забил Сорока. А вот Третынко аналогичный стандарт через пару минут чеху реализовать не позволил. На перерыв сборная России ушла с минимальным преимуществом – 14:13. Если кто-то думал, что эта игра будет лёгкой прогулкой, то давно изменил своё мнение.



Во втором тайме команды долго шли ноздря в ноздрю. Третынко потащил ещё один семиметровый и сменил в воротах Киреева. И лишь к середине тайма преимущество сборной России медленно стало расти. Забивали Санталов, Шишкарёв, Косоротов – и вот уже 25:21.

Нервная концовка

Перелом? Не тут-то было! Чехи забили подряд два мяча, потом добавили третий, и отрыва будто и не было – 26:24. Петковичу пришлось взять тайм-аут, чтоб остановить атакующий порыв соперника.



Со скамейки вышел и забил Киселёв, но гостей это не остановило – они отличились дважды подряд и подобрались на минимальное расстояние. А у сборной России случилось удаление.



Концовка получилась горячей. Гол Игоря Сороки за минуту до сирены позволили российским болельщикам выдохнуть, но в ответной атаке чехи забили – 28:27. Сборной России нужно было продержаться ещё 20 секунд, и, к счастью, сделать это получилось. Болельщики, безусловно, очень переживали за результат в такой нервной концовке, но счёт остался победным.

Россия чуть не подарила важную победу Украине. Команды едва доиграли драматичный матч Наша сборная вела с разницей в семь мячей, но растеряла это преимущество.

Россия, можно сказать, вымучила столь тяжёлую, но важную победу.



После трёх туров у нашей команды пять очков и первое место в группе. В случае победы в ответном матче, который состоится в субботу, команда Велимира Петковича может паковать чемоданы на чемпионат Европы. Остался один важный шаг. Хотя, если что, будут ещё матчи с Фарерами.