Клебо красиво закончил борьбу за золото в марафоне. России есть чему поучиться у Норвегии

Скандальная история с марафоном на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе завершена. Йоханнес Клебо, выигравший ту гонку, но лишённый золота за создание помех Александру Большунову, попросил отозвать апелляцию на решение жюри. Красивый ход, даже если он выглядит постановочным. Россиянин останется с серебром, а норвежец Эмиль Иверсен – с золотом.

«Странно, что в команде все больны». Вяльбе усомнилась в чистоте побед норвежских лыжников Первые лица российских лыж считают, что норвежцы используют «разрешённый» допинг.

«Я был в глубочайшей депрессии. У меня ушло много энергии, и я не хочу больше тратить на это время и силы. История уже вышла за границы соревнований. Я лыжник, а они хотят решить результат лыжной гонки в офисе – это неправильно. У меня были хорошие гонки на лучшем для меня чемпионате мира, и я позабочусь о том, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Получить золотую медаль через несколько дней после моей лучшей гонки за всю карьеру было бы уже совсем не то.

«Почему Вяльбе и Бородавко заговорили только сейчас? Некрасиво». Губерниев – о лыжном ЧМ Дмитрий порадовался за сборную России, но пожалел Клебо и заметил, что норвежец заслужил золото в марафоне. Хотя правила всё-таки нарушил.

Всегда буду верить, что я не сделал ничего плохого — и что никому не препятствовал. Но теперь с этим делом покончено, мне нужно сосредоточиться на финале Кубка мира в выходные. Поздравляю Эмиля Иверсена с победой, а Александра Большунова – с серебряной медалью. Он блестящий лыжник. Впереди у нас будет много сложных соревнований», — написал Клебо в своём «инстаграме».

Йоханнес Клебо попросил отозвать апелляцию на результаты марафона

«Скорее всего, когда горячие головы остыли, все посмотрели в более объективной и спокойной обстановке и увидели, что нарушение есть, что нет смысла ломать копья и получать отрицательные ответы, что лучше признаться в том, что есть. Это достаточно сильный ход и достойно уважения», – отреагировал на заявление Клебо тренер Александра Большунова Юрий Бородавко.

Бородавко — о заявлении Клебо: сильный ход и достойно уважения

Даже если эта история является срежиссированной от слов о подаче апелляции до заявления Клебо – это сделано красиво. К Йоханнесу невозможно придраться в плане поведения. Он подошёл к Александру после гонки, он сказал ровно те слова, которые и должен был сказать в такой ситуации. И в то же время он подчеркнул, что не считает себя проигравшим. Российской команде стоит поучиться у норвежцев именно такой подаче всей этой скандальной ситуации. Как бы кто к ней ни относился.

«Мне всё кажется мрачным, но я вернусь». В марафоне Клебо доказал, что он круче Большунова Если бы не финишная разборка – это было бы очевидно. Впрочем, у Большунова будет целая Олимпиада, чтобы доказать обратное.

Лучше смотреть на соперничество двух великолепных лыжников на трассе, чем на то, что происходит за её пределами. Олимпиада в Пекине станет кульминацией этого соперничества. И это будет самая ожидаемая битва в истории лыжных гонок.