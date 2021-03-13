Кубок мира по лыжным гонкам. Большунов против Клебо — первая заруба после ЧМ-2021! LIVE

В субботу, 13 марта, в Швейцарии стартует финал Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021. В первый из двух соревновательных дней состоятся две гонки: мужской масс-старт на 15 км и женский масс-старт на 10 км, обе — классическим стилем. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первой после чемпионата мира схватки двух лучших лыжников мира: россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.
Старт мужской гонки намечен на 13:40 по московскому времени. Женщины начнут борьбу за медали в 17:30.
А вот так выглядела эта драматичная развязка. Самый яркий эпизод — на 1:25.
Права на видео принадлежат International Ski Federation. Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале FIS
Неделю назад противостояние Клебо и Большунова в марафоне завершилось настоящей драмой на последних метрах 50-километровой дистанции. Норвежца дисквалифицировали, россиянин остался без золота. Ух, это было невероятно жарко!
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня в Швейцарии стартует финал Кубка мира по лыжным гонкам, и эти два заключительных дня должны получиться фантастическими. В субботу лыжники и лыжницы побегут масс-старт на 15 и 10 километров классикой. А завтра будет марафон в формате гонки преследования.
Главная изюминка выходных — новая битва Большунова и Клебо в марафоне. Нет абсолютно никаких сомнений, что она состоится и получится незабываемой.
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