Финал сезона в Швейцарии. Кто же всё-таки круче среди чемпионов мира — россиянин или норвежец? Онлайн-трансляция масс-старта на 15 км.

Кубок мира по лыжным гонкам. Большунов против Клебо — первая заруба после ЧМ-2021! LIVE

В субботу, 13 марта, в Швейцарии стартует финал Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021. В первый из двух соревновательных дней состоятся две гонки: мужской масс-старт на 15 км и женский масс-старт на 10 км, обе — классическим стилем. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первой после чемпионата мира схватки двух лучших лыжников мира: россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.

Старт мужской гонки намечен на 13:40 по московскому времени. Женщины начнут борьбу за медали в 17:30.