Большунов отомстил Клебо за поражение на чемпионате мира. У норвежца не было шансов!

Они вернулись. Лыжный чемпионат мира сделал дуэль Александра Большунова и Йоханнеса Клебо по-настоящему легендарной. А страсти по марафону не утихают до сих пор. Поэтому финал Кубка мира по лыжным гонкам представлял особый интерес. Все ждали новую борьбу России и Норвегии, а конкретно Большунова и Клебо.
Александр признался, что уже достиг всех своих целей в этом сезоне. Он выиграл общий зачёт Кубка мира, стал победителем «Тур де Ски», наконец-то стал чемпионом мира. Однако сражение с Йоханнесом до сих пор беспокоит Большунова, что бы он ни говорил. Для него важно взять реванш за несколько поражений на мировом первенстве. Заключительный этап в Швейцарии был отличным шансом, чтобы показать, кто в доме хозяин.
Большунов держался в стороне
Начало гонки получилось максимально спокойным. Никаких завалов, столкновений, падений. Всё прошло очень аккуратно и без инцидентов. На первом круге лидерство держали норвежцы. Сначала это был Холунд, а к началу второго круга на первую позицию вышел Клебо.
Большунов же держался в глубине пелетона и не спешил выходить в лидеры. Саша был в пределах пяти секунд от норвежцев, но по позиции это были 15-е или 20-е места. В таких ситуациях всегда становится немного тревожно, хотя умом и понимаешь, что это всего лишь первые километры и с точки зрения тактики нет смысла выходить вперёд.
Червоткин ушёл в отрыв
Герой эстафеты Алексей Червоткин, умчавшийся от всех на первом этапе командной гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе, и тут предпринял попытку уйти в отрыв. Поначалу у него даже это получилось, вместе с ним бежали ещё Холунд и Сток. Трое лыжников оторвались о всех на 7-10 секунд, однако погоню возглавил Большунов и довольно быстро настиг беглецов.
Саша вырвался в лидеры, Червоткин шёл следом, а там уже подтянулись и норвежцы с финном Нисканеном. Клебо был совсем рядом и все ждали кульминации, потому что спортсмены уже преодолели половину дистанции. К отметке 10 км Большунов и Клебо занимали первые два места. Основная группа чуть отставала, но не критично. Несколько секунд отставания в таких гонках как правило легко отыгрываются.
Яростный рывок Большунова!
А потом Большунова рванул так рванул! Вроде бы, мгновение назад россиянин бежал вдвоём с Клебо, а остальные были совсем рядом, как вот уже Саша убежал в яростный отрыв. Примерно за два километра до финиша чемпион мира из России создал себе как минимум 15 секунд преимущества. Конечно, было опасение, что Большунов слишком рано предпринял эту атаку. Всё-таки в таком сумасшедшем темпе пробежать оставшиеся несколько километров было непросто.
К концу одного из подъёмов секундомер зафиксировал отрыв россиянина в 25 секунд! Нет, это всё-таки был по-настоящему яростный отрыв, который привёл к разгрому всей сборной Норвегии.
Это уже было очень серьёзно и было не похоже, что кто-то мог бы бросить перчатку нашему парню. В итоге Большунов легко и красиво прибежал к финишу первым. Клебо выиграл финишную разборку, но она была лишь за второе место.
Всё, россиянин взял первый реванш у норвежца за поражение на чемпионате мира. У Клебо просто не было шансов! Но завтра мотивация Большунова будет ещё сильнее, потому что ответить своему главному сопернику за сломанную палку в марафоне – дело чести для Саши.
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