Небольшая пауза после марафона в Оберстдорфе вернула россиянину силы и мотивацию. Может, стоило отдыхать и на главном турнире?

Большунов после отдыха учинил разгром. Может, не нужно было бежать все гонки на ЧМ-2021?

Александр Большунов учинил настоящий разгром соперников в финале Кубка мира в Швейцарии в классическом масс-старте на 15 км. Он легко убежал от Йоханнеса Клебо, с которым рубился в последней гонке чемпионата мира – 2021. Большунов вновь предстал монстром, терминатором, бульдозером всего лишь после небольшого отдыха. И тут возникает вопрос – как Саша пробежал бы марафон в Оберстдорфе, если бы не бежал все гонки подряд на чемпионате мира?

Большунов отомстил Клебо за поражение на чемпионате мира. У норвежца не было шансов! Яростный рывок россиянина на последних километрах позволил ему разгромить всю сборную Норвегии.

Очередную битву Большунова с Клебо ждали с огромным нетерпением. До финиша Кубка мира осталось всего две гонки, и обе такие, в которых можно ждать зарубы. Классический масс-старт для этого вообще идеален. Для Большунова это по сути профильная дистанция, которую он всегда прекрасно бегал. Для Клебо – та дистанция, где он может проявить свои лучшие качества спринтера и где ему достаточно просто удержаться в лидирующей группе.



Но битвы не получилось. Александр предпринял ускорение, на которое никто ответить не смог. Даже на относительно простой трассе он держал такую скорость, что когда нужно было держаться в моменты рывка, сил ни у кого не осталось. Большунов всё сделал так, как может только он. Это не один рывок, а постоянное давление, рывок в решающий момент и вновь высокая дистанционная скорость до финиша.

Клебо красиво закончил борьбу за золото в марафоне. России есть чему поучиться у Норвегии Отказ норвежца от претензий высоко оценил тренер Александра Большунова. Но проигравшим Йоханнес себя не признал.

Клебо продержался в группе преследователей, а на финише легко разобрался с соотечественником Полом Голдбергом. В десятку лучших забежали ещё два российских лыжника – Артём Мальцев (6-е место) и Алексей Червоткин (10-е). Все ждали дуэли, кроме Большунова. И он легко не допустил разборок на финише.



Двукратному обладателю Кубка мира понадобилось всего несколько дней, чтобы полностью восстановиться как функционально, так и морально. Отдохнувший Большунов – страшная сила. И тут возникает вопрос – зачем в год чемпионата мира он бежал вообще все гонки? Все этапы Кубка мира, «Тур де Ски», все гонки на ЧМ-2021? Хорошо, если всё, что было до Оберстдорфа – не влияло, то стоило пропустить пару гонок на самом чемпионате.

«Почему Вяльбе и Бородавко заговорили только сейчас? Некрасиво». Губерниев – о лыжном ЧМ Дмитрий порадовался за сборную России, но пожалел Клебо и заметил, что норвежец заслужил золото в марафоне. Хотя правила всё-таки нарушил.

Каких – вопрос сложный. Можно было вообще не бежать спринт – ни личный, ни командный, и пропустить эстафету. Тогда Большунов точно лишился бы бронзы и серебра, завоёванных в этих гонках, но у него было бы больше шансов в коньковой разделке и в марафоне. И у самого Саши, и у его тренера Юрия Бородавко масса информации для размышления перед началом подготовки к следующему сезону. Олимпийскому сезону.



А до финиша текущего остаётся только гонка преследования на 50 км на последнем этапе Кубка мира. Если Большунов будет так же силён, то никакой зарубы с Клебо не получится.