Российская лыжница победила в стиле Большунова. Полное доминирование от Ступак!

Замахнуться на золото

После чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе накал борьбы если и снизился, то не сильно. Ведь в календаре остались только два соревновательных дня – финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона – 2020/2021. Да, конечно, борьба за трофеи в общем зачёте де-факто закончилась, но в Швейцарию всё равно приехали все сильнейшие, чтобы красиво закрыть сезон двухдневным мини-туром: масс-стартом и, так сказать, марафоном преследования.

В первой гонке это лыжного праздника российский болельщиков порадовал Александр Большунов. Все ожидали его первой дуэли с Йоханнесом Клебо после грандиозного скандала в марафоне на чемпионате мира, однако её не случилось. Большунов и Клебо в какой-то момент оторвались ото всех, но затем Саша ускорился так, что за километр оставил норвежца и всех остальных далеко позади. Лидер сборной России финишировал первым в гордом одиночестве. Клебо стал вторым.

Большунов отомстил Клебо за поражение на чемпионате мира. У норвежца не было шансов! Яростный рывок россиянина на последних километрах позволил ему разгромить всю сборную Норвегии.

Хотелось верить, что хорошую новость преподнесут и наши девушки. В Оберстдорфе они выступили достойно, поэтому можно было рассчитывать, что и через неделю Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Мария Истомина и их подруги по команде своих кондиций не растеряют.



Особенные надежды болельщики возлагали на Юлию Ступак. 10 километров классикой – едва ли не любимая дисциплина россиянки, занимающей вторую строчку в общем зачёте Кубка мира. А с учётом отсутствия из-за травм Йохауг и Карлссон можно было и на победу замахнуться.



Юля замахнулась. И не промахнулась.

Шведская лыжница — героиня дня! Карлссон взяла медаль через боль – её увезли на «скорой» Россиянка Кирпиченко тоже упала в борьбе за медаль. До награды не добралась, но со здоровьем всё в порядке. Это был суровый марафон.

Победа в стиле Большунова

Тем, кто любит в лыжных гонках тактические игры, эта гонка вряд ли понравилась. Здесь не было смен лидеров, серии отрывов и погонь, командных взаимодействий.



Здесь был только бешеный темп Юлии Ступак. Россиянка вышла на первое место в начале второго круга из трёх и дальше пошла в том темпе, который был ей комфортен и позволял отрываться.

Поначалу компанию Ступак составили три соперницы: норвежки Хейди Венг и Тириль Венг, а также шведка Эбба Андрессон. Пыталась подобраться к лидирующему квартету и лидер Кубка мира американка Джессика Диггинс. И даже подобралась, но потратила на погоню так много сил, что продержалась пару километров и отвалилась вновь – не выдержала темпа россиянки.

Большунов разгромил Клебо в первой битве после ЧМ! Норвежец даже до финиша не дотерпел У россиянина будет серьёзное преимущество на старте марафона, завершающего Кубок мира. Догонит ли норвежец своего главного конкурента?

За пару километров до финиша отступила и Тириль Венг. Обладательницы наград в тот момент определились, но вот кому же достанется золото, ещё не определили.



Юлия Ступак никому свою победу отдавать не собиралась. На третьем круге она вообще не отдавала никому свою первую позицию. Благо, лыжи катили просто отлично. Соперницы не то чтобы не хотели, а просто не могли обогнать россиянку – держались-то за ней еле-еле.



На последнем километре Ступак добавила ещё! Сначала просвет поймала Андерссон, а потом и Венг. И в итоге россиянка выкатилась на финиш в гордом одиночестве.

Шикарная победа в стиле всё того же Александра Большунова: лидировать практически всю гонку, задавать темп, тянуть соперников, а на финише добавить и сбросить! Полное доминирование!



Ну а потом было награждение и, конечно, фирменные танцы от Юлии Ступак. Эх, как же хочется, чтобы подобных поводов для веселья у лидера нашей женской сборной было как можно больше!