Мужчины завершают сезон грандиозной схваткой в марафоне. Большунов против Клебо. Норвегия против России. Кто же круче? Онлайн-трансляция.

Кубок мира по лыжам. Большунов бьётся с Клебо в марафоне. Финальная гонка сезона! LIVE

В воскресенье, 14 марта в Швейцарии состоятся заключительные гонки Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021. Во второй день финального этапа турнира мужчины и женщины будут биться за медали в марафонах. Дистанции привычные — 50 и 30 километров, а вот старт раздельный, учитывающий отрывы, заработанные лыжниками в субботнем масс-старте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужского марафона.

Старт женской гонки запланирован на 10:15 по московскому времени. Мужчины побегут в 12:35. Первым среди мужчин уйдёт на трассу лидер сборной России Александр Большунов. Его ближайшим преследователем будет норвежец Йоханнес Клебо. Ждём грандиозной битвы в финальной гонке всего сезона!