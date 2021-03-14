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Лыжные гонки, Кубок мира 2020-2021, марафон, 50 км (мужчины), онлайн-трансляция 14 марта 2021: Большунов против Клебо

Александр Большунов, Кубок мира по лыжам 2020-2021
Павел Панышев
Кубок мира по лыжам. Большунов бьётся с Клебо в марафоне. Финальная гонка сезона! LIVE
Мужчины завершают сезон грандиозной схваткой в марафоне. Большунов против Клебо. Норвегия против России. Кто же круче? Онлайн-трансляция.
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Полное расписание Кубка мира по лыжным гонкам - 2020/2021
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2020/2021: мужчины, женщины

В воскресенье, 14 марта в Швейцарии состоятся заключительные гонки Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021. Во второй день финального этапа турнира мужчины и женщины будут биться за медали в марафонах. Дистанции привычные — 50 и 30 километров, а вот старт раздельный, учитывающий отрывы, заработанные лыжниками в субботнем масс-старте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужского марафона.

Старт женской гонки запланирован на 10:15 по московскому времени. Мужчины побегут в 12:35. Первым среди мужчин уйдёт на трассу лидер сборной России Александр Большунов. Его ближайшим преследователем будет норвежец Йоханнес Клебо. Ждём грандиозной битвы в финальной гонке всего сезона!

Live Александр Говоров

Сегодня состоится длинная гонка. Напомним, что на чемпионате мира дистанция в 50 км закончилась грандиозным скандалом, когда Клебо на финише сломал палку Большунову и был дисквалифицирован и лишён победы.

08:37 Александр Говоров

Накануне россиянин Большунов в блестящем стиле выиграл масс-старт, убежав от всех на последних километрах. Даже Клебо ничего не смог поделать с яростным рывком Саши. Вот как это было.

Большунов отомстил Клебо за поражение на чемпионате мира. У норвежца не было шансов!
Яростный рывок россиянина на последних километрах позволил ему разгромить всю сборную Норвегии.
08:35 Александр Говоров

Доброе утро, уважаемые любители лыжных гонок! Мы начинаем онлайн-трансляцию с финального дня Кубка мира, в котором состоится заключительная в этом сезоне битва между россиянином Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо. Нас ждёт мужская гонка преследования длиной 50 км, а до этого женщины пробегут свой пасьют на 30 км.

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