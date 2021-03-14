«Остаются норвежцы и я один». Большунов готов к последней битве против сборной Норвегии

Финальная гонка сезона обещает быть жаркой. И драматичные разборки на финише марафона в Оберстдорфе могут повториться.

В швейцарском Энгадине марафонской гонкой преследования на 50 км свободным стилем завершится лыжный Кубок мира. Спустя неделю после марафона на ЧМ-2021 в Оберстдорфе, на финише которого случился крупнейший скандал, ситуация вновь может повториться. Александр Большунов не настолько далеко убежал от Йоханнеса Клебо на классической пятнашке, чтобы очередная дуэль стала невозможной, так что финал сезона обещает быть жарким.

Большунов отомстил Клебо за поражение на чемпионате мира. У норвежца не было шансов! Яростный рывок россиянина на последних километрах позволил ему разгромить всю сборную Норвегии.

Большунов привёз Клебо на классике 18 секунд, и этот отрыв предполагает массу вариантов на последнюю гонку. Можно никуда не торопиться, постепенно вкатиться в марафон, подождать группу преследователей, а затем разобраться со всеми на последних километрах. Можно оставить все разборки непосредственно на финиш, чтобы повторить всё то, что было в Оберстдорфе.

Можно изначально рвануть так, чтобы у соперников не было ни малейшего желания устраивать догонялки, и побить рекорд по преимуществу первого места над вторым на марафонах в рамках Кубка мира. Сейчас он принадлежит Йоханну Мюлеггу, который в феврале 2000-го во Франции привёз шведу Перу Элофссону более четырёх минут.

Большунов после отдыха учинил разгром. Может, не нужно было бежать все гонки на ЧМ-2021? Небольшая пауза после марафона в Оберстдорфе вернула россиянину силы и мотивацию. Может, стоило отдыхать и на главном турнире?

Вариантов – масса, но ведь главное – воплощение. Лыжный мир ждёт очередной дуэли Большунова и Клебо, но эта дуэль может и не состояться, если один из соперников не сумеет поддержать темп другого. Но в последней гонке сезона это было бы красиво. Наверняка и россиянин, и норвежец хотят именно такой развязки. Тем более на дистанции «из точки в точку», а не на бесконечных однотипных кругах.

Предстартовые расклады ясны. Большунов с небольшим отрывом впереди, за ним стартует достаточно плотная группа, значительную часть которой составляют норвежцы. Получается, вновь командная тактика с их стороны. И отсутствие таковой с нашей. К подобному варианту развития событий Александр уже привык.

«Скажу так: чтобы использовать командную тактику, нужно чтобы наши спортсмены всё-таки были к финишным разборкам рядом. А у нас получается, что на финише остаются норвежцы и я один. Поэтому командную тактику не удаётся использовать», – сказал Большунов журналистам на пресс-конференции, организованной FIS.

В этих словах – констатация того, что остальные российские лыжники биться с норвежцами не готовы. Ждать чудес в заключительной гонке сезона не стоит. Большунов будет биться против всей сборной Норвегии в одиночку. Впрочем, ему комфортно в Энгадине на той же высоте, где пройдёт и Олимпиаде в Пекине, на жёсткой прекрасно подготовленной трассе.

Большунов объяснил, почему российские лыжники не используют командную тактику

Кстати, марафон в этом местечке иногда называют марафоном швейцарских пенсионеров. А его рельеф прекрасно подходит именно под Большунова: часть дистанции проходит по льду озёр, где гарантированно будет ровно и жёстко, затем горный рельеф по лесным просекам, а далее в основном пологие спуски и такие же подъёмы.

Саша, конечно, не швейцарский пенсионер, просто у него есть особенность, о которой говорят абсолютно все норвежцы – умение напряжённо работать в течение длительного времени. По-другому убежать на таком рельефе будет сложно. Этим умением Большунов и отличается от всего пелотона.

«Последняя гонка будет интересной. У нас есть Симен Крюгер, который побежит очень быстро. Он просто высотный зверь! Думаю, за Большуновым соберётся хорошая группа. Мы попробуем помогать друг другу, а там посмотрим. Это будут тяжёлые 50 км.

«Мне всё кажется мрачным, но я вернусь». В марафоне Клебо доказал, что он круче Большунова Если бы не финишная разборка – это было бы очевидно. Впрочем, у Большунова будет целая Олимпиада, чтобы доказать обратное.

Мы с Александром пожали друг другу руки. Я не буду ходить, затаив злобу – это в прошлом, не стоит тратить на это силы и время. Я уже говорил, что с нетерпением жду плотных дуэлей с ним в предстоящие годы. Будет новый сезон, новые возможности», – заявил Йоханнес Клебо в эфире NRK.

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум в очередной раз восхитился силой Большунова и отметил, что норвежская команда повесит фото Александра в туалете, чтобы получить дополнительную мотивацию во время подготовки к олимпийскому сезону. И это не оскорбление. У норвежцев по традиции в туалетах висят фотографии членов королевской семьи. Так что Большунова приравняли к королевским особам сами же соперники.

Но это не значит, что они готовы смотреть на него снизу вверх.