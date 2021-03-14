Клебо обыграл Большунова в последнем марафоне сезона. Но оба расстроились

Дуэль двух титанов состоялась, а гонку выиграли совсем другие лыжники. Вот это поворот!

Последняя гонка сезона в рамках Кубка мира по лыжам подарила болельщикам дуэль Александра Большунова и Йоханнеса Клебо. Но оба спортсмена расстроились, ведь они даже не боролись за медали! Победили лыжники, считавшиеся в числе других фаворитами, причём двух титанов на финише они просто укатали.

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Ровно два часа основные претенденты на медали шли довольно плотной группой, не делая попыток отрыва. А затем резко рванули вперёд норвежцы Ханс Кристер Холунд и Симен Крюгер, а также швед Йенс Бурман. Вместе с ними дёрнулся и Александр Большунов, который в этом марафонском пасьюте стартовал первым, но уже через пять минут дождался всех конкурентов.

Но у Большунова не хватило сил именно тогда, когда обычно он ускакивал от соперников – на небольшом подъёме, где просто необходимо было поработать. Александр держался, сколько мог, но в итоге просто встал. Силы двукратного обладателя Кубка мира иссякли и чемпиона мира в скиатлоне иссякли. Большунов не только не смог удержаться за тройкой лидеров – его накатил и Клебо, который во время ускорения Холунда и Крюгера шёл на седьмой позиции и просто не смог вовремя подхватить этот рывок.

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Клебо обыграл Большунова в марафоне, но вряд ли это принесло норвежцу удовлетворение, ведь он даже не смог побороться за медаль, финишировав четвёртым. Александр добрался до финиша только шестым абсолютно измочаленный. Примерно так он финишировал на чемпионате мира и в коньковой разделке. После финиша Большунов заявил, что у него не катили лыжи, а потому бороться на финише было бессмысленно.

Большунов: сегодня лыжи не работали. Когда выкатывался, было даже бессмысленно бороться

Победу в финишной разборке одержал Крюгер, Холунд финишировал вторым, а Бурман – третьим. А самым заметным российским лыжником в марафоне был Алексей Червоткин, который за 20 км до финиша предпринял попытку одиночного побега и лидировал более 15 км. Он ещё пытался держаться пару километров после того, как его настигла основная группа, однако затем Алексей тоже встал. Впрочем, он не боролся за высокие места в общем зачёте, а свою задачу выполнил.

Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте Кубка мира

Международный лыжный сезон завершён. В последний день у России бронза Юлии Ступак в марафоне.

А главные итоги – победа Александра Большунова на чемпионате мира, в Кубке мира и на «Тур де Ски», великолепное возвращение в большой спорт Юлии Ступак, проведшей отличный сезон, и победа России в Кубке наций, чего не было уже очень давно.