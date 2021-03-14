«Лыжи просто остановились». Команда подвела Большунова в последней гонке сезона

Лыжные гонки в этом сезоне вышли на пик популярности в России и даже превзошли биатлон по рейтингам. Пять лет назад это было бы безумием, а теперь за Большуновым, Устюговым, Ступак, Непряевой следит вся Россия. А уж когда дело доходит до борьбы Большунова с Йоханнесом Клебо, за этим смотри весь лыжный мир. В последней гонке сезона все ждали яростной борьбы между россиянином и норвежцем. Борьба была, но Саша в ней оказался проигравшим. Неужели закончилась мотивация?

Катастрофа для Большунова! Россиянина разгромили норвежцы на финише марафона Последняя гонка сезона завершилась грандиозным разочарованием для лучшего лыжника России. Саша не смог попасть даже в тройку сильнейших!

«Лыжи не работали, приходилось толкаться в два раза чаще»

Одним из ключевых моментов гонки на 50 км был рывок российского лыжника Алексея Червоткина. Он предпринял отчаянную попытку убежать от всех, и в какой-то момент его преимущество над всеми достигло 30 секунд. Как потом выяснилось, Большунов специально тормозил основную группу, потому что у Саши не катили лыжи.



«Натяжки Червоткина? Когда он пошёл в отрыв, я оттормаживал группу, потому что у меня намного хуже сегодня катили лыжи, чем у Лёхи. Я ему дал шанс, чтобы он попытался заехать хотя бы в троечку, но у него не хватило сил. Сегодня немного лыжи не работали, даже на равнинных участках приходилось толкаться в два раза чаще, чем остальным ребятам, чтобы не отставать», — рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Клебо обыграл Большунова в последнем марафоне сезона. Но оба расстроились Дуэль двух титанов состоялась, а гонку выиграли совсем другие лыжники. Вот это поворот!

«Было бессмысленно бороться»

Наш чемпион мира всё-таки догнал Червоткина ближе к концу дистанции. Тогда казалось, что Александр сможет разобраться со всеми перед финишем, как он часто это делает. Тем более, что ярко выраженных спринтеров кроме Клебо в лидирующей группе толком не было. Все ждали очередного раунда борьбы двух титанов лыжных гонок, однако убежали от всех совсем другие.



Большунов шёл четвёртым, а Клебо был ещё дальше. На финише Йоханнес сделал рывок и стал четвёртым, а Саша откатился на шестое место и признался, что не видел смысла бороться в таких условиях.



«Конечно, проблемы со скольжением сыграли свою роль. Финишная часть идёт под спуск. Когда я выкатывался, лыжи уже просто остановились, и было даже бессмысленно бороться. Конечно пытался, но ничего из этого не выходило сегодня».

Большунов всё равно поблагодарил команду

Получается, что команда подвела Большунова в последней гонке сезона на Кубке мира. Однако российских лыжник всё равно поблагодарил всех за отличный сезон, в том числе и на сервис-бригаду. Настоящие чемпионы так и делают. Не зря у Александра в коллекции уже два Больших хрустальных глобуса.



«Хотелось бы сказать огромное спасибо нашей команде, сервису. Они весь сезон отработали отлично. Единственное исключение — сегодняшняя гонка, когда лыжи чуть не сработали. А так вся команда хорошо сработала по сезону. Всем спасибо».