Россия могла вырвать победу у Чехии на последней секунде. Но мяч не попал в пустые ворота!

Мужская сборная России по гандболу упустила шанс пробиться напрямую на чемпионат Европы — 2022. В тяжелейшем выездном матче с Чехией наши парни могли на последней секунде вырвать победу, но мяч после броска по пустым воротам прошёл мимо. Однако путёвка на континентальный чемпионат от российской команды никуда не денется.

Российские гандболисты сыграли вничью с Чехией в квалификации ЧЕ-2022

Буквально четыре дня назад россияне и чехи играли в Москве, и тогда наша команда с трудом удержала победу – 28:27. В ответном поединке в составах команд произошли некоторые изменения. Больше они касались сборной Чехии, в ряды которой вернулся главный бомбардир Станислав Кашпарек, но и на игре сборной России не могли не сказаться, поскольку основной защитник Александр Ермаков получил травму.

Чехи взяли с места в карьер и повели – 3:0. Наши бросились отыгрываться, но до окончания первого тайма сделать это не получилось. В защите россияне действовали так себе, а голкиперы Виктор Киреев и Станислав Третынко – вообще ничем не помогли команде, отбив за весь тайм лишь один бросок! С такими показателями можно как угодно здорово действовать в атаке (чего не было и в помине), но все усилия будут напрасными.

Вымучили победу. Сборная России уже в шаге от попадания на чемпионат Европы Казалось, что Чехия не доставит никаких проблем сборной России. Но переживать за результат пришлось до последних секунд.

В отличие от наших вратарей чех Томаш Мрква играл просто здорово. Он отбил больше трети бросков по своим воротам за тайм. Не сказать, что он провёл лучший матч в карьере, но это и не нужно было. По ходу первой 30-минутки главный тренер сборной России Велимир Петкович несколько раз даже кричал на подопечных, включив «режим Трефилова», но это практически не помогало.

Хорошо ещё, что в концовке тайма удалось уйти от разрыва в четыре мяча и перед второй половиной игры стало всего лишь «минус два».

После перерыва дело у сборной России пошло веселее. И перелом в игре совпал с тем, что проснулся Виктор Киреев, сделавший несколько сейвов подряд. Россияне не только сравняли счёт, но и к середине тайма даже повели в два мяча. Чехи выглядели подуставшими, но это впечатление оказалось обманчивым.

Россия чуть не подарила важную победу Украине. Команды едва доиграли драматичный матч Наша сборная вела с разницей в семь мячей, но растеряла это преимущество.

Хозяева площадки нашли в себе силы ещё на один рывок и вновь повели в счёте. А россияне транжирили моменты. Отлично игравший Косоротов в ключевой момент не реализовал пенальти, едва не сломав перекладину, но весь драматизм пришёлся на последние две минуты.

Дмитрий Санталов, восстановившийся после тяжёлой травмы голеностопа, сократил отставание до минимума, а Дмитрий Киселёв реализовал семиметровый. Но последняя атака была за чехами, которые играли в меньшинстве и заменили вратаря полевым игроком. За пять секунд до сирены при равном счёте мяч из рук соперников выбил всё тот же Санталов. Но его бросок по пустым воротам оказался немного неточным. Иначе было бы полное повторение счёта в Москве и путёвка на Евро-2022.

Но в итоге 27:27, и официально оформлять пропуск на континентальный турнир сборная России будет в двух оставшихся матчах со сборной Фарерских островов. В этих играх нашей команде необходимо набрать всего одно очко – задача более чем посильная.