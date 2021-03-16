«Большунов издевается над нами». Как лидер сборной России «поможет» соперникам из Норвегии

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум предположил, как лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов мог бы «помочь» своим соперникам из Норвегии. Наставник предложил подопечным повесить изображения россиянина Александра Большунова на стену в туалете. Таким образом, норвежские лыжники постоянно будут получать дополнительную мотивацию и настраиваться на борьбу с русским титаном.



По традиции в туалетных комнатах у многих норвежцев висит изображение королевской семьи.



Однако Йоханнес Клебо отказался постоянно смотреть на главного соперника.

«Лыжи просто остановились». Команда подвела Большунова в последней гонке сезона Но российский лыжник всё равно поблагодарил всех за отличный сезон.

«Большуновым нельзя не восхищаться. В его арсенале есть выдающиеся навыки, причём они весьма необычны. Невозможно смотреть на него и не вдохновляться. Эта картина будет висеть у нас до Олимпийских игр, его изображение будет на стене в туалете», – говорил тренер в интервью NRK.



Старший тренер сборной России Маркус Крамер, который с Большуновым видится только на крупных турнирах, потроллил сборную Норвегии. Он предложил членам этой команды повесить изображения Большунова в каждой комнате, иначе мотивации может быть недостаточно.



Симен Хегстад Крюгер, олимпийский чемпион и победитель последнего марафона сезона, отреагировал незамедлительно.



«Большунов издевается над нами в гонках. Его портрет на стене — это, возможно, то, что нам придётся сделать, чтобы поизмываться над ним в ответ. То, как он быстро шёл на такой высоте, пугало», – сказал спортсмен тому же NRK.

Большунов после отдыха учинил разгром. Может, не нужно было бежать все гонки на ЧМ-2021? Небольшая пауза после марафона в Оберстдорфе вернула россиянину силы и мотивацию. Может, стоило отдыхать и на главном турнире?

Конечно, интересно, каким образом портрет соперника, повешенный на стене, может быть измывательством над ним?



А вот Йоханнес Клебо заявил, что не собирается вешать фото Большунова где бы то ни было – хоть в туалете, хоть в другой комнате.

«Не хочу, чтобы у меня дома висело фото Большунова. Я не хочу копить злость, развешивая такие изображения. Я соревнуюсь по большей части с самим собой, а не для того, чтобы победить Александра. Иногда ты побеждаешь, а иногда нет. Самое важное то, какие чувства я испытываю после этого и каким человеком хочу быть. Я не стану делать для себя фото «врагов», – сказал шестикратный чемпион мира.

Крюгер выразил готовность повесить на стену портрет Большунова для мотивации

На самом деле, истории с фотографиями главных соперников в норвежских комнатах были и раньше. У того же Петтера Нортуга, например, в своё время на зеркале висели портреты Максима Вылегжанина и Александра Легкова. У Бьорна Дэли на стене висел плакат с изображением Владимира Смирнова.



«Когда я смотрел на большой плакат со Смирновым, то представлял себе, что сейчас Владимир тренируется больше меня, и это придавало мне сил для того, чтобы двигаться дальше», – вспоминал Дэли.



Интересно, поможет ли изображение Большунова тем норвежцам, которые повесят его в комнатах?