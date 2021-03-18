Лишат награды за помаду? У норвежской чемпионки Йохауг хотят отобрать медаль из-за допинга

Впрочем, тогда без своих наград могут остаться и три российские лыжницы.

У лучшей лыжницы мира Терезе Йохауг проблемы. Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира из Норвегии обладает практически всеми возможными наградами, но скоро может лишиться одной из самых престижных. Норвежская лыжная ассоциация намерена лишить Терезу элитной национальной награды из-за допингового прошлого.

Интересно, что по правилам вручения этой медали ассоциация не имеет права забрать её обратно, однако ради Йохауг там готовы сделать исключение.

Неужели норвежку лишат награды за помаду?

Терезе Йохауг может лишиться престижной национальной награды из-за допингового прошлого

«Никто не верит в объяснение насчёт губной помады»

Стоит напомнить, причём здесь вообще помада. В сентябре 2016 года в допинг-пробе спортсменки был обнаружен анаболический стероид под названием клостебол. Сама Йохауг уверяла, что запрещённый препарат попал в её организм с губной помадой, а точнее с бальзамом для лечения губ. По словам спортсменки, этот бальзам дал ей врач сборной Норвегии. Конечно, подобное объяснение вызвало противоречивую реакцию.

«Я вообще не считаю, что это была губная помада. Никто не верит в это объяснение. Для меня вынесенный приговор не стал неожиданностью», – говорил тогда тренер знаменитой польской лыжницы Юстины Ковальчик Александр Вертельный.

Адвокатов Йохауг обвинили в подделке доказательств. Это у неё был допинг в помаде Британский фермер решил «рассказать миру правду», потому что ему не заплатили за ложные свидетельские показания.

Несмотря на объяснение Йохауг про помаду, приговор оказался довольно суровым. Тереза и её команда до последнего бились за то, чтобы спортсменке разрешили принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году, однако усилия оказались напрасными.

«Я разбита. Мечтала об Олимпийских играх, и вот мне сообщили, что для меня их не будет. Не понимаю такого наказания и считаю его несправедливым», – удивлялась Терезе.

Главная награда для норвежских лыжников

А теперь к награде, которой Йохауг хотят лишить.

Медаль Хольменколлена считается главной наградой для норвежских лыжников (но не только их). Да и вообще одной из самых престижных премий в стране. С недавних пор её стали вручать не только лыжникам, двоеборцам и прыгунам с трамплина, но и биатлонистам, что, впрочем, не уменьшило её значимости. Скорее, наоборот. Эта награда вручается с 1895 года, а Терезе получила её в 2013 году за высокие достижения в спорте.

Среди других обладателей этой награды за последние 30 лет: Елена Вяльбе, Стефания Бельмондо, Бьорн Дэли, Алексей Прокуроров, Уле-Эйнар Бьорндален, Магдалена Нойнер, Мартен Фуркад, Камил Стох, Шарлотт Калла, Дарья Домрачева – сплошь звёзды лыжных видов спорта.

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В середине марта 2021 года стало известно, что с большой долей вероятности Йохауг будет лишена медали Хольменколлена. Обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер рассказал, что норвежская лыжная ассоциация постановила следующее. Все спортсмены, которые были уличены в применении допинга с начала 2019 года, должны будут вернуть свои медали. При этом в ассоциации отметили, что для них нет никакого значения, применялся ли допинг умышленно или непреднамеренно. Очевидно, это отсылка к Йохауг и её помаде.

Лишат ли теперь медали российских лыжниц?

А теперь самое интересное. Согласно уставу норвежской лыжной ассоциации, вернуть медаль Хольменколлена должны лишь те спортсмены, которые были уличены в применении допинга с начала 2019 года. Йохауг же попалась на запрещённом препарате в 2016 году. Однако по информации Сэтера, в ассоциации твёрдо намерены сделать исключение для Йохауг и потребуют её вернуть престижную награду назад.

Годом ранее стало известно, что выдающиеся лыжники Мартин Йонсруд Сундбю и Юстина Ковальчик никогда не получат эту медаль, пока действует нынешний устав. А вот что будет с российскими лыжницами Любовью Егоровой, Ларисой Лазутиной и Юлией Чепаловой, которые являются обладательницами медали Хольменколлена, но получали дисквалификации за допинг, большой вопрос. Если будет создан прецедент о лишении медали задним числом, то и трёх российских лыжниц могут оставить без наград.

Возможно, норвежская лыжная ассоциация действительно против того, чтобы одна из главных наград страны ассоциировалась с именем бывшей допингистки. Но вероятнее того, там просто дают понять, что в стране всеми силам сражаются с допингом и готовы ради этого даже отобрать медаль у своей лучшей лыжницы. В FIS это увидят, оценят и впредь не будут задавать лишних вопросов.