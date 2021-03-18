Переполненные трибуны, война на площадке и «Родина-мать» в раздевалке от Трефилова – таким был прошлый отбор наших гандболисток на Игры.

«То в горящую избу войдём, то коня остановим». Как Россия пробивалась к золоту Олимпиады

Женская сборная России по гандболу начинает отбор на Олимпийские игры в Токио. Действующие олимпийские чемпионки в ближайшие три дня в Дьёре проведут матчи с командами Сербии, Казахстана и Венгрии. Задача – занять первое или второе место. То же самое было и пять лет назад, когда подопечные Евгения Трефилова пробили себе дорогу к победе в Рио-де-Жанейро.

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Тогда сборная России билась за путёвку на Олимпиаду с командами Польши, Мексики и Швеции. Право проведения квалификационного турнира получила Астрахань, и наша команда играла при поддержке переполненных трибун. При вместимости арены в 5000 человек на игре с Польшей в зале присутствовало около 6500! А почему бы и нет? Вход бесплатный, событие – крутое.

И первый же матч – самый важный. Сборная Польши, которую тогда тренировал датчанин Ким Расмуссен, на двух подряд турнирах выбивала нашу команду из борьбы за медали. Сначала на чемпионате Европы — 2014, когда польки вообще не пустили россиянок в плей-офф, а затем на чемпионате мира — 2015, обыграв в четвертьфинале с разницей в один мяч.

Спокойно, едем все! Сборная России – на Олимпиаде в Рио После подарка, который шведки сделали себе и России, нашим гандболисткам оставалось самое малое – разгромить Мексику. Мы в Рио!

Разыгрывающая Екатерина Ильина накануне игры предположила, что на площадке будет маленькая война. Так оно и получилось. Россиянки вроде бы контролировали ход встречи, лидировали с преимуществом в два-три мяча, но сборная Польши всякий раз сравнивала счёт. Главный тренер сборной России Евгений Трефилов перекрикивал даже гудящий «Звёздный», но от драматичной концовки нашу команду это не спасло.

Седойкина: я 25 мячей пропустила — значит, ошиблась 25 раз Вратарь сборной России Анна Седойкина – о решающем спасении в игре с Польшей, надувном зале, установке Трефилова и теннисных мячах.

Героиней последних минут стала вратарь сборной России Анна Седойкина, которая отбила два семиметровых, а затем совершила ещё пару невероятных сейвов. При ничейном счёте Анна Вяхирева вывела сборную России вперёд, а Ольга Акопян установила окончательный итог – 27:25. Сложнейшая, буквально выстраданная победа российской команды практически обеспечила ей путёвку на Олимпиаду – оставалось только обыграть любительскую сборную Мексики.

Ирина Близнова и Анна Седойкина Фото: РИА Новости

«Сборная Польши сыграла на мастерстве, а мы — на «бабьем желании». То в горящую избу войдём, то коня на скаку остановим. Ведём три мяча, а потом теряем своё преимущество. Много моментов не реализовали, были огрехи в обороне. Но то, что выиграли, – молодцы», – подвёл итог матчу Трефилов.

Ну а дальше был разгром сборной Мексики, когда в первом тайме наши девушки ходили по площадке пешком, а во втором растерзали соперниц. Секрет преображения оказался прост. «Пришлось в перерыве напомнить про Родину-мать», – объяснил главный тренер. Эта победа вывела россиянок на Олимпийские игры.

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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв тут же объявил о вручении премиальных команде за решение задачи. Церемония состоялась после игры со сборной Швеции, которую российские гандболистки выиграли более чем убедительно. Премию получили и те спортсменки, которые не выходили на площадку, но были в заявке на квалификационном турнире.

«Каждый должен получать столько, сколько заслуживает. Берёшь лопату, далеко кидаешь – много получаешь. Берёшь детский совок — меньше. Не беспокойтесь, все получат достаточно», – сказал тогда Трефилов.

Фото: РИА Новости

Ну а что было в Рио-де-Жанейро – все прекрасно помнят.

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«Я их не ругал. Просто вспомнил родословную до самой обезьяны» Рога и хвост, ремонтирование женщин, прокуренная физкультура, тюрьма за рубежом, халат и плита – а как сегодня зажжёт Евгений Трефилов?

Сейчас ситуация очень похожая. Первый матч – с крепкой сборной Сербии, которая, правда, сыграет без своей главной звезды Андреа Лекич. Она не успела восстановиться от декабрьского разрыва ахилла, хотя тренерский штаб и включил её в заявку. Далее – сборная Казахстана, которая к грандам мирового гандбола никогда не относилась и на сюрпризы не способна. Ну и матч с хозяйками турнира в Венгрии – заключительный.

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Двух побед будет достаточно для попадания на Олимпийские игры. В составе нашей сборной много героинь Игр-2016, которые очень хотят повторить свой успех и в Токио – того самого желания, что было пять лет назад, ничуть не меньше. И Евгений Трефилов по-прежнему в тренерском штабе. Про Родину-мать напомнит, если надо будет.