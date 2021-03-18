«То в горящую избу войдём, то коня остановим». Как Россия пробивалась к золоту Олимпиады

Женская сборная России по гандболу начинает отбор на Олимпийские игры в Токио. Действующие олимпийские чемпионки в ближайшие три дня в Дьёре проведут матчи с командами Сербии, Казахстана и Венгрии. Задача – занять первое или второе место. То же самое было и пять лет назад, когда подопечные Евгения Трефилова пробили себе дорогу к победе в Рио-де-Жанейро.
Тогда сборная России билась за путёвку на Олимпиаду с командами Польши, Мексики и Швеции. Право проведения квалификационного турнира получила Астрахань, и наша команда играла при поддержке переполненных трибун. При вместимости арены в 5000 человек на игре с Польшей в зале присутствовало около 6500! А почему бы и нет? Вход бесплатный, событие – крутое.
И первый же матч – самый важный. Сборная Польши, которую тогда тренировал датчанин Ким Расмуссен, на двух подряд турнирах выбивала нашу команду из борьбы за медали. Сначала на чемпионате Европы — 2014, когда польки вообще не пустили россиянок в плей-офф, а затем на чемпионате мира — 2015, обыграв в четвертьфинале с разницей в один мяч.
Разыгрывающая Екатерина Ильина накануне игры предположила, что на площадке будет маленькая война. Так оно и получилось. Россиянки вроде бы контролировали ход встречи, лидировали с преимуществом в два-три мяча, но сборная Польши всякий раз сравнивала счёт. Главный тренер сборной России Евгений Трефилов перекрикивал даже гудящий «Звёздный», но от драматичной концовки нашу команду это не спасло.
Героиней последних минут стала вратарь сборной России Анна Седойкина, которая отбила два семиметровых, а затем совершила ещё пару невероятных сейвов. При ничейном счёте Анна Вяхирева вывела сборную России вперёд, а Ольга Акопян установила окончательный итог – 27:25. Сложнейшая, буквально выстраданная победа российской команды практически обеспечила ей путёвку на Олимпиаду – оставалось только обыграть любительскую сборную Мексики.
Ирина Близнова и Анна Седойкина
Фото: РИА Новости
«Сборная Польши сыграла на мастерстве, а мы — на «бабьем желании». То в горящую избу войдём, то коня на скаку остановим. Ведём три мяча, а потом теряем своё преимущество. Много моментов не реализовали, были огрехи в обороне. Но то, что выиграли, – молодцы», – подвёл итог матчу Трефилов.
Ну а дальше был разгром сборной Мексики, когда в первом тайме наши девушки ходили по площадке пешком, а во втором растерзали соперниц. Секрет преображения оказался прост. «Пришлось в перерыве напомнить про Родину-мать», – объяснил главный тренер. Эта победа вывела россиянок на Олимпийские игры.
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв тут же объявил о вручении премиальных команде за решение задачи. Церемония состоялась после игры со сборной Швеции, которую российские гандболистки выиграли более чем убедительно. Премию получили и те спортсменки, которые не выходили на площадку, но были в заявке на квалификационном турнире.
«Каждый должен получать столько, сколько заслуживает. Берёшь лопату, далеко кидаешь – много получаешь. Берёшь детский совок — меньше. Не беспокойтесь, все получат достаточно», – сказал тогда Трефилов.
Фото: РИА Новости
Ну а что было в Рио-де-Жанейро – все прекрасно помнят.
Сейчас ситуация очень похожая. Первый матч – с крепкой сборной Сербии, которая, правда, сыграет без своей главной звезды Андреа Лекич. Она не успела восстановиться от декабрьского разрыва ахилла, хотя тренерский штаб и включил её в заявку. Далее – сборная Казахстана, которая к грандам мирового гандбола никогда не относилась и на сюрпризы не способна. Ну и матч с хозяйками турнира в Венгрии – заключительный.
Двух побед будет достаточно для попадания на Олимпийские игры. В составе нашей сборной много героинь Игр-2016, которые очень хотят повторить свой успех и в Токио – того самого желания, что было пять лет назад, ничуть не меньше. И Евгений Трефилов по-прежнему в тренерском штабе. Про Родину-мать напомнит, если надо будет.
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