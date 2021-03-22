«Зудит в одном месте, но сдерживаюсь». Как Евгений Трефилов вернулся в сборную России

Легендарный наставник в сборной «отрабатывает лапшу» и привыкает к роли тренера-консультанта, хотя и не понимает, что это значит.

В Рио-де-Жанейро в 2016-м Евгений Трефилов привёл женскую сборную России по гандболу к золотым олимпийским медалям. А в 2021-м вице-президент Федерации гандбола России и наставник «Кубани» после продолжительного перерыва вернулся в национальную сборную в качестве тренера-консультанта (хотя, по собственному признанию, Евгений Васильевич не понимает, что это значит). Легендарный тренер помог команде выиграть квалификационный турнир к ОИ-2020 в Венгрии, а после его завершения коротко рассказал об увиденном.

Российские гандболистки показали свою реальную силу. Соперницы выглядели просто беспомощно Лидер сборной России Анна Вяхирева вернулась на площадку и устроила шоу одного игрока.

– Евгений Васильевич, как подведёте итоги квалификации?

– Мы должны были проходить этот турнир и попадать на Олимпиаду. Так и случилось, девочки молодцы. Есть вещи, которые нужно обязательно выполнить. Так вот олимпийская квалификация – одна из таких обязательных вещей. Но это не самое главное. Теперь нужно подтвердить свои амбиции.

Ничего нового на турнире я не видел. С Сербией ждал тяжёлую игру – так, в принципе, и получилось. С Казахстаном невозможно было заставить людей упираться, поскольку все знали, что и так выиграют. В целом очень достойно провели турнир. Шероховатости есть, но ничего, потихонечку игроки и главный тренер притрутся друг к другу. Наставник сборной у нас молодой, у него ещё всё впереди. Всё будет нормально.

– Вы сказали, что заставлять игроков в матче с Казахстаном было невозможно, победа была гарантирована. Но на второй тайм вышли основные гандболистки.

– Есть такое хорошее выражение: и на старуху бывает проруха. Я считаю, Алексей Алексеев всё сделал правильно. Шутить со спичками опасно. Это женская команда, два-три мяча пропустили, остался всего мяч преимущества, и занервничали. Нужно опасаться любого соперника и исходить из того, что ты всегда можешь проиграть. Так что главный тренер прав – рисковать было нельзя.

«Мы с кем играем?!» Только взбучка от тренера помогла России пробиться на Олимпиаду Российские гандболистки встретили отчаянное сопротивление со стороны сборной Казахстана и пропустили рекордное количество мячей.

– Соперники по квалификации хоть чем-то удивили?

– Ничем. Сыграли на своём уровне. Сербки никогда особо на вершине и не были, венгерки тоже – четвёртые-пятые места и ниже. Но, как я уже сказал, нужно было исключить малейший риск. Упустить Олимпиаду из-за того, что ты кого-то недооценил и что-то недосмотрел – нельзя. Уровень нашей сборной выше, чем у соперников, игроки у нас хорошие, все играют в клубах, которые выступают либо в Лиге чемпионов, либо в Евролиге. Теперь всё внимание на эти турниры, чемпионат России, отбор на чемпионат мира и подготовку к Олимпиаде.

– С учётом небольшого количества времени на сборе, сложного графика, достаточно большого количества травмированных – команда надёжно сыграла?

– Да, с запасом. Есть куда прибавлять, есть кем прибавлять, есть кому прибавлять. Я очень на это рассчитываю. Уверен, кто к решающим матчам сезона все будут потихонечку добавлять. Понимаете, в чём главная проблема в этом сезоне – очень большие перерывы в игровой практике бывают. А когда такие перерывы, теряется ощущение площадки, каким бы ты ни был крутым спортсменом. Нужно заново вжиться в эту самую площадку. К Олимпиаде всё будет хорошо.

Игра на нервах. Российские гандболистки выиграли ключевую битву за Олимпиаду Сборная России мучилась с Сербией, получала по лицу, но сделала шаг навстречу Токио-2020.

– Вы летали вместе со сборной в Венгрию. Алексей Алексеев обращался к вам за советом?

– Конечно, мы регулярно общались – нужно же мне было «лапшу отработать». Это шутка, на самом деле, если кто-то не понял, а то ещё воспримут всерьёз. (Перед отбором Алексеев в интервью «Быстрому центру» рассказывал о специфическом чувстве юмора Трефилова. «Например, вчера перед самым занятием он вдруг на весь зал выдал: «Ну дайте мне хотя бы три минуты, чтобы провести разминку. Надо же отработать лапшу, съеденную за ужином». Ну как ему откажешь?» – Прим. «Чемпионата»).

В команду пришёл новый главный тренер. Мы не можем с ним мыслить одинаково. У него своё видение игры, у меня – своё. Но цель то одна при любом тренере: есть соревнования, которые нужно выигрывать. От этого никуда не денешься. Иногда, конечно, зудит в одном месте, но, похоже, мне нужно привыкать к такой ситуации. Будет результат – я первый скажу, что всё было сделано правильно. А если не будет результата – промолчу. Наверное.