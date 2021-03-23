Ни у кого пока не получается развивать свой талант лучше, чем у Александра. В чём же его секрет?

«Я дохожу до крайнего состояния». Почему именно Большунов стал сильнейшим лыжником мира

Главным героем завершившегося международного лыжного сезона стал лидер сборной России Александр Большунов – золотая медаль чемпионата мира, победа в общем зачёте Кубка мира, триумф на «Тур де Ски», масса красивейших гонок и драматичный финиш в марафоне в Оберстдорфе, после которого рейтинги лыж в России взлетели до небес.

Но многие задаются вопросом: почему же именно Александр стал сильнейшим лыжником мира, в чём его секрет?

«Порше» меня не интересует». Большунов готов потратить 10 миллионов, чтобы стать сильнее Лидер сборной России не пожалеет денег на специальное оборудование, чтобы не проигрывать норвежцам в спринте.

«Тренироваться больше просто невозможно»

Пожалуй, на этот вопрос самый точный ответ дал Юрий Бородавко, который работает с Большуновым с юниорского возраста.

«Большунов такой спортсмен, который любит работать один, не отвлекаться ни на что. У него такой подход, такое воспитание, такое отношение. Если всю его работу перевести в часы, то тренироваться больше, чем это делает Александр, очень трудно, если вообще возможно. Вполне вероятно, что в каких-то марафонских группах, где перед спортсменами стоят другие задачи, кто-то из спортсменов и выполняет примерно такую же работу. Но если брать лыжников, которые выступают в Кубке мира, то никто не тренируется больше», – рассказывал Бородавко проекту «На лыжи!»

«Большунов издевается над нами». Как лидер сборной России «поможет» соперникам из Норвегии Главные соперники намерены получить дополнительную мотивацию, периодически вспоминая русского лыжника. Но не Йоханнес Клебо.

«Иногда он работает чересчур много. Часто пытается сделать больше, чем ему говорят. Если взять остальных и меня, то мы обычно придерживаемся плана. Иногда можем что-то сделать сверх нормы, но Санёк точно делает это чаще всех», – подчеркнул в интервью «Спорт-Экспрессу» Алексей Червоткин, который также тренируется в группе Юрия Бородавко.

«Санёк тренируется намного больше, чем мы. Он профессионал и сам чувствует, когда ему нужно поработать ещё. Или наоборот – поменьше. Хотя нет, вот такого я не помню. У него либо побольше, либо ещё побольше», – это слова лыжника Александра Терентьева из той же группы.

«Талант божьей милостью»

В лыжах полно «пахарей», которые выполняют огромную работу. Но почему не все трудолюбивые спортсмены добиваются успехов? Нужен ещё талант.

«В нынешней сборной – практически все ребята, с которыми я ранее бегал. Не было только Саши Большунова, который просто из другой лиги. Это уникум, как Усэйн Болт, Майкл Фелпс, Уле-Эйнар Бьорндален.

Плюс, образно говоря, он «живёт в лесу», только тренируясь и думая о соревнованиях. У него вся жизнь там, больше нет ничего другого. Просто как лошадь с шорами на глазах, которая идёт только вперёд, поскольку не имеет возможности оглядываться по сторонам», – сказал о Большунове олимпийский чемпион Александр Легков изданию «Реальное время».

«Не будь Большунова, награды – под вопросом». Губерниев считает, что в лыжах не всё гладко Дмитрий задаёт вопросы главе ФЛГР Елене Вяльбе. А ещё уверен, что в биатлоне скоро всё будет в порядке.

«Саша, конечно, уникум. Он ни на что не распыляется, живёт только лыжами, зациклен на спорте. Он очень прибавил в коньковом ходе, уезжает даже от норвежцев, которые считаются эталоном этого стиля», – согласился с Легковым призёр Олимпиады и чемпионатов мира Александр Бессмертных.

«Большунов – талант божьей милостью. С ним сложно тягаться в дистанционных гонках. Это он показывает уже несколько лет», – утверждает тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум.

«Кажется, что я просто ленюсь»

А о чём говорит сам Большунов, как он добрался до самой вершины? О трудолюбии, желании стать лучше во всём, даже в мелочах, как кажется со стороны, и о своём главном сопернике.

«Пока меня не вырубит, я стараюсь-стараюсь, дохожу до крайнего состояния, когда уже понимаю, что нужно остановиться. Понимаю сам, но порой возникает ощущение, что я стал лениться. Бывает так, что самочувствие плохое, на тренировке что-то не получается, а кажется, что просто ленюсь. И я не понимаю, почему это происходит, но затем, когда проходит время, то приходит осознание, что это была не лень, а усталость, организм не давал, а я всё равно пытался. Причём я это понимаю, но мысли всё равно о том, что что-то не так, что я жалею себя» («Матч ТВ»).

«Пусть что хотят, то и делают. Нет слов». Большунов отказался надеть серебряную медаль Лидер сборной России сначала вообще хотел проигнорировать церемонию награждения после скандального финиша марафона.

«Для постановки идеальной техники надо видеть себя постоянно. Когда мне тренер кричит, что нужно сделать какое-то движение, то я, конечно, пытаюсь его сделать, но не всегда понимаю, что он от меня хочет. Бородавко говорит одно, я тоже понимаю, какое должно быть движение, но когда ты себя постоянно не видишь, то это очень сложно выполнить правильно. Тебе кажется, что делаешь правильно, но на самом деле этого недостаточно, чтобы было идеально. А сейчас нужна идеальная техника. Почему мы с отцом сделали специальное зеркало? Когда я работаю перед ним, то наглядно вижу, как правильно переносить центр тяжести, какие движения правильные» («Матч ТВ»).

«Я помню момент, когда мы с отцом сделали одну контрольную тренировку, а через неделю – другую, где я проиграл сам себе. Я был очень сильно расстроен, до слёз, хотя чувствовал, что бегу намного лучше, для меня в тот момент не было разницы, что лыжи ехали хуже и погода совсем другая была.

После таких моментов понимаешь, что главная задача – это обыграть, преодолеть самого себя, стать лучше, чем вчера. Если это получится, то ты добьёшься любых поставленных целей. После этого для меня начались настоящие лыжные гонки, борьба, азарт, возможность преодолевать себя и идти на грани собственных возможностей. У каждого человека должна быть мечта, поэтому обязательно мечтайте, но не забывайте работать над собой, за каждой мечтой стоят годы тренировок, побед и поражений» («Инстаграм»).

Кажется, формула проста – паши, тренируйся, работай на износ, развивай свой талант.

Но лучше, чем у Большунова, пока ни у кого не получается.