Драка на церемонии награждения. Как скандал затмил матч «Зенита» и «Динамо». Видео

Почти идеальное завершение турнира

25 марта в Санкт-Петербурге состоялся заключительный матч финальной серии Кубка ЕКВ – второго по значимости клубного трофея в европейском мужском волейболе.

Российским болельщикам финал сулил потрясающее зрелище: в финале сошлись «Динамо» из Москвы и «Зенит» из Санкт-Петербурга. И борьба за трофей была великолепной. В первом матче москвичи вырвали победу только на тай-брейке, да и во втором игра была равной: из четырёх партий три завершились с минимальной разницей в счёте. В итоге вновь выиграли москвичи.

Организаторы матча в Санкт-Петербурге подготовили церемонию награждения, как следует. На гостей посыпались конфетти, загрохотала торжественная музыка, появился кубок. Даже болельщики московской команды на трибунах были – ну идеальное же завершение турнира!

Но нет. В разгар церемонии награждения зрители на трибунах стали свидетелями драки прямо рядом с празднующими волейболистами. Служба безопасности настолько жёстко скрутила болельщика, который выбежал на площадку, что дело едва не кончилось сломанной шеей.

Увы, но скандальный эпизод и его последствия затмили красивую спортивную борьбу.

Права на видео принадлежат Европейской конфедерации волейбола (CEV). Посмотреть его можно на официальном Youtube-канале клуба «Зенит».

Болельщик сдаваться не собирался

Сначала факты, в которых не приходится сомневаться.

С трибуны выскочил болельщик «Динамо» Дмитрий Соловьёв, известный также как Дима Челси.

Он побежал к команде, чтобы отметить с ней победу, попрыгать и покричать под конфетти.

Сотрудники службы безопасности не успели среагировать оперативно, замешкались на несколько секунд и вырывали болельщика уже буквально из толпы празднующих игроков.

Дмитрий, очевидно, без боя сдаваться не собирался. С другого ракурса хорошо видно, что он сопротивлялся и пытался ударить сотрудников службы безопасности ногами. По тому, что попало в кадр видно, что нарушителя порядка крутили грубо, но без излишней жестокости.

Следующий кадр – Соловьёв на медицинской каталке. Затем – после оказания медпомощи – в шейном корсете. Было подозрение на перелом шейных позвонков, но оно не подтвердилось.

«Выбежал разделить с командой радость победы»

Оба клуба по итогам инцидента выпустили официальные заявления. Взгляды на ситуацию разнятся. А если сказать проще, то клубы попросту валят вину друг на друга.

В московском «Динамо» выражают обеспокоенность уровнем проведения официальных матчей стороной соперника. «Праздник волейбола был испорчен крайне непрофессиональным уровнем организации спортивного мероприятия», – утверждается в заявлении на официальном сайте.

Что касается конкретного эпизода, то позиция «Динамо» довольно интересна. В пресс-релизе рисуется образ «примерного семьянина и культурного человека», который «выбежал на площадку, чтобы разделить со своей командой радость победы». А сотрудники службы безопасности при этом допустили три вопиющих нарушения: сначала позволили человеку прорваться на площадку, затем «в буквальном смысле начали избивать», а потом тянули с оказанием медицинской помощи.

Также клуб благодарит «всех болельщиков, поддерживающих команду в течение сезона».

А ещё «Динамо» приводит вот такую любопытную формулировку. Без комментариев:

«Дальнейшие официальные заявления ВК «Зенит» с искажением реальных фактов, на наш взгляд, призваны сместить акцент с очередного поражения команды и увести внимание волейбольной общественности от реальных игровых и организационных проблем клуба».

Неприличные жесты и брань

Заявление «Зенита» проще и конкретнее. Заголовок: «Надеемся, руководство московского «Динамо» примет меры, чтобы футбольные фанаты больше не позорили волейбол».

Хозяева подчёркивают, что Дмитрий Соловьёв на протяжении обоих матчей финальной серии позволял себе нецензурную брань и неприличные жесты в адрес соперников. А также отмечает, что в драке повреждения получил стюард, а выбежавшему фанату была оказана медицинская помощь.

В заключение «Зенит» извинился перед тему, кому довелось стать свидетелями данного неприятного инцидента на церемонии награждения и поздравил «Динамо» с победой.

Так кто же виноват?

Это случай, когда виноваты все. Инцидент нужно разбирать и не допускать в будущем.

Не секрет, что Соловьёв – представитель активного фанатского движения из футбола, где на отборный мат или иные выходки на трибунах почему-то принято закрывать глаза. Если «Динамо» считает, что подобная поддержка нужна им на волейболе, то ответить им нечего.

Второй вопрос к москвичам и их заявлению: а что же это за помутнение рассудка у «примерного семьянина»? Или вы не против, чтобы этот человек праздновал победу с вами? А если так, то почему же обвиняете «Зенит» в том, что он пропустил на площадку «посторонних лиц»?

Печально, что «Динамо» ни словом не осуждает поведение своего болельщика. Но при этом не забывает подчеркнуть наличие «игровых и организационных проблем» у «Зенита».

К «Зениту» вопросов меньше, и они конкретнее. Сотрудники службы безопасности пропустили прорыв постороннего человека на площадку – это факт. Нанесли ему травмы – это тоже факт. Хотя нежно и аккуратно скрутить того, кто отбивается ногами, не так уж просто.

По времени оказания медицинской помощи – пусть разбираются компетентные органы.

А клубам нужно проводить работу с болельщиками. Недопустимо, когда подобный грязный инцидент затмевает красивое и напряжённое противостояние на спортивной площадке.