«Я ничего не боюсь». Лыжник Вокуев, раскритиковавший Большунова, упал и проиграл ему

Классический спринт, открывший чемпионат России по лыжным гонкам, мог подарить невероятную интригу на финише: Александр Большунов против Ермила Вокуева. Обладатель Кубка мира, чемпион мира против горного короля марафонской серии. Но нелепое падение помешало шикарной дуэли.

«Я дохожу до крайнего состояния». Почему именно Большунов стал сильнейшим лыжником мира Ни у кого пока не получается развивать свой талант лучше, чем у Александра. В чём же его секрет?

Кто вообще такой Ермил Вокуев? Это лыжник из Республики Коми, который предпочитает бегать в марафонах за команду «Русская зима», в нынешнем сезоне стал обладателем титула лучшего горняка, а в сборную России попадает только по квоте лидера Кубка Восточной Европы и порой бегает на этапах Кубка мира.

Почему тогда дуэль, ведь категории, вроде бы, совершенно разные.

Дело не в категориях, а в словах. Ермил Вокуев в интервью «Спорт-Экспрессу» сделал громкое заявление о том, что в России идёт популяризация Большунова, а не лыжных гонок, а также не согласился с дисквалификацией Клебо в марафоне на чемпионате мира.

Вокуев: происходит популяризация Большунова, а не лыжных гонок

В Тюмени Вокуев был нацелен показать максимум на классическом спринте. Он уверенно вышел в финал, красиво отработав даблполлингом и в квалификации, и в четвертьфинале, и в полуфинале. Но в решающем забеге в самый ключевой момент упал, финишировав в итоге только четвёртым. Вокуев первым покинул зону финиша, сдав номер и транспондер.

Вокуев не согласился с дисквалификацией Клебо за контакт с Большуновым на ЧМ-2021

«А вы что, не про Большунова спрашивать будете? – удивился Вокуев после финиша. – А то все пытаются узнать… А что я такого сказал? Поделился своим мнением. Я ничего не боюсь. Как кто отреагирует – его личное дело. Для меня существенно только мнение семьи и ничьё другое. Обидно, что не получилось побороться за медаль. Любой спортсмен рассчитывает на победу, я не исключение. В финале зацепил лыжей снег и упал. От этого ещё обиднее, ведь силы были. Буду ли бежать другие гонки? Посмотрим. Но все – точно не буду, у меня просто здоровья не хватит».

Большунов же в своём стиле, лидируя в каждом забеге, выиграл и финал. Дуэли не получилось – финишировавшие вслед за чемпионом мира Александр Терентьев и Евгений Белов больше были озабочены борьбой между собой. После финиша чемпион пожаловался на работу инвентаря и собственное состояние.

«Сегодня очень тепло было, погода сложная. Скольжение — одно из худших в сезоне, с каждым забегом лыжи останавливались всё раньше и раньше. В финале уже пришлось прямо тяжело поработать, чтобы выиграть.

Чувствую себя не так, как в Оберстдорфе. Но мне на чемпионате России и не нужно быстро бежать. Всё-таки задача на этот сезон была успешно выступить на чемпионате мира и в Кубке мира. Сейчас такую же скорость я показать не могу», — признался Большунов.

«Порше» меня не интересует». Большунов готов потратить 10 миллионов, чтобы стать сильнее Лидер сборной России не пожалеет денег на специальное оборудование, чтобы не проигрывать норвежцам в спринте.

Но в скиатлоне он побежит точно, а дальше уже будет решать, сколько гонок ещё проведёт в Тюмени. После церемонии награждения триумфатор долго не мог покинуть стадион – его не отпускали болельщики. Да, болельщики! Как же давно уже не было гонок со зрителями на трибунах, которые создают неповторимую атмосферу!

Получилось так, что церемония награждения на чемпионате России была гораздо ярче, чем в Оберстдорфе. Хотя спортсмены сами надевали на себя медали, и забирали с подносов дипломы и сертификаты на призовые суммы. Рядом с Большуновым на пьедестале почёта стояли Александр Терентьев и Евгений Белов.

У женщин победу одержала Наталья Непряева. Она сумела удержаться в финале за рванувшей вперёд на подъёме Татьяной Сориной, а на спуске накатила соперницу и выиграла. Третьей стала Юлия Ступак. Она вновь показала на пьедестале свой фирменный танец к восторгу болельщиков, подтвердив слова о том, что получает кайф от гонок на чемпионате России.