Александр пожаловался на усталость. А в его отсутствие коньковую разделку на чемпионате России выиграл Артём Мальцев.

Большунов снялся с любимой гонки после разминки. Что случилось с лидером сборной России?

Чемпионом России по лыжным гонкам в коньковой разделке на 15 км неожиданно стал Артём Мальцев. Почему неожиданно? Потому что это любимая гонка Александра Большунова. Чемпион мира первым появился на разминке, но на старт так и не вышел.

Что же случилось? Всё ли в порядке с лидером сборной России?

Большунов заработал за сезон меньше, чем топовые биатлонисты. И где же справедливость? 20 миллионов рублей — это немало. Но, например, биатлонистка Тириль Экхофф получит чуть ли не вдвое больше.

Причина банальна. Большунов в выходной вместе со своей невестой Анной Жеребятьевой улетел из Тюмени в Москву, чтобы принять участие в записи шоу на одном из телеканалов. Это вполне нормально, ведь на сегодняшний день Саша – главный спортсмен России. После съёмок они тут же вернулись в Тюмень, но это было за полночь, и восстановиться к гонке чемпион мира не успел.

При этом он вышел на разминку первым, даже когда трассу ещё официально не открыли. Но на получение чипа уже не пришёл.

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«Большунов на разминке почувствовал, что есть некое недовосстановление. Приняли решение отдохнуть, восстановиться перед спринтерской эстафетой. У него было лёгкое недомогание, как обычно бывает в конце сезона», — сказал «Чемпионату» его тренер Юрий Бородавко. Это недомогание было связано именно с усталостью от перелётов.

«Ну вот, – сокрушался после гонки Андрей Ларьков, ставший бронзовым призёром. – Александр должен был стартовать за мной, я так рассчитывал на его помощь, чтобы как можно дольше подержаться, а он… Взял и не побежал. Но я доволен, что даже без помощи Большунова стал третьим».

«Я ничего не боюсь». Лыжник Вокуев, раскритиковавший Большунова, упал и проиграл ему А могла бы получиться шикарная дуэль чемпиона мира и горного короля!

Иван Якимушкин, опередивший Ларькова на 0,3 секунды, признался, что его опечалило большое отставание от победителя, и объяснил причину такого проигрыша.

«Мою скорость ограничивали мышцы, а не функциональная составляющая. Шёл расслабленно, но мышца затекали. Я думаю, причина в том, что летом немного недоработал, буду исправлять перед следующим сезоном», — подчеркнул Якимушкин.

А победителем гонки стал Артём Мальцев, который привёз конкурентам 35 секунд. Почти как Большунов.

«Конечно, я доволен, — признался Артём. – Я целенаправленно именно к этой гонке готовился, специально пропускал спринт и скиатлон. Значит, всё сделал правильно. Хотел бы отметить прекрасную работу лыж».

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