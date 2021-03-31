А вот московский ЦСКА опять проиграл и завершил евросезон.

«Медведи» не уберегли победу в Европейской лиге. Но всё равно остались довольны

Во вторник, 30 марта сразу два российских клуба провели ключевые матчи в плей-офф Европейской гандбольной лиги. Результаты получились разными «Чеховские медведи» не уберегли победу, но радовались выходу в четвертьфинал. А вот ЦСКА во второй раз подряд проиграл и вылетел.

Впрочем, как показывает практика, в наши дни можно проиграть и без боя. Австрийский «Файверс» получил техническое поражение во втором матче 1/8 финала с «Берлином», поскольку один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус. Справедливости ради, немцы выиграли первый матч с разницей «плюс восемь», но австрийцы, конечно, хотели биться.

У российских клубов хотя бы была возможность противостоять сопернику на площадке.

О спасении и не мечтали

ЦСКА проиграл первый матч датскому «Гудме» со счётом 31:33. В концовке тяжёлой для москвичей первой встречи счёт был равным, но хозяева всё-таки сумели вырваться вперёд. «Армейцы», конечно, хотели, чтобы второй матч сложился намного легче и приятнее. Но не вышло.

«Гог» уже на старте создал себе комфортный отрыв в три мяча. Оно, несмотря на все старания москвичей, и держалось на протяжении всего первого тайма. Едва стоило российской команде провести пару удачных атак подряд, как датчане отвечали своей голевой серией. Перед самым перерывом ЦСКА хотя бы забил, но «Гудме» уходил на паузу лидером – 19:17.

Чирлидершы танцевали на трибуне, с игрока стягивали футболку. Яркие фото с ЦСКА — «Гог»

Во втором тайме зрители увидели яркую игру, в которой атака превосходила оборону, причём с обеих сторон площадки. Но датчане всё-таки свои шансы использовали эффективнее. Скандинавы здорово переводили мяч на крайних, и те буквально разрывали оборону «армейцев». Матиас Гидсель отправил в ворота ЦСКА сразу 11 мячей, Эмиль Лерке – семь. В итоге даже надежды на спасение в серии у российского клуба не было. Под конец «Гудме» вёл с разницей в шесть мячей, но подопечные Велимира Петковича смогли чуть сократить отставание – 30:35.

Для ЦСКА на этом еврокампания завершилась. Учитывая, что «армейцы» выступали без ряда лидеров команды, выход в 1/8 финала Европейской лиги вполне можно считать успехом.

Должны ли «медведи» бояться «львов»?

А вот «Чеховские медведи» своей евросезон продолжают. Первый матч с «Нимом» из Франции «медведи» уверенно выиграли – 30:25. Однако перед вторым бравурных заявлений не было. Зато была максимальная осторожность и заявления о том, что «плюс пять» – это не гарантия успеха.

Игру «медведи» выстроили так же – осторожно, осмотрительно. Темп матча был невысоким, с шашками наголо никто не летел, но российской команде, защищавшей преимущество в счёте это было и нужно. Команда Владимира Максимова уверенно контролировала ход игры на протяжении всего часа, лишь изредка позволяя сопернику вырваться вперёд, но максимум на один мяч.

Классный матч провёл Сергей Марк Косоротов, забивший семь голов, на счету Александра Котова – шесть мячей. Стоит отметить и Дмитрия Павленко, который отразил треть бросков по своим воротам. В целом «медведи» должны были побеждать, но, кажется, чуть расслабились в концовке, когда поняли, что место в четвертьфинале Европейской лиги у них никто не отнимет.

Точный бросок чемпионов России отменили на последней секунде. Опять их засудили? «Чеховские медведи» лишились шансов на первое место в группе Евролиги после домашнего поражения.

«Мы не закладывались на какие-то отметки турнирного пути: мол, одна стадия станет задачей-минимум, а другая – максимальной программой, – рассказывал «Быстрому центру» Сергей Марк Косоротов. – Просто идём от игры к игре, стремясь в каждой показать максимальную эффективность. Сейчас был как раз такой случай. У всех парней в глазах горел огонь, все бились друг за друга, падали, цеплялись за мяч, отражали броски. Мы не думали о каких-то лаврах в случае победы. С таким же настроем подойдём и к четвертьфиналу против «рейнских львов». Сделаем всё, чтобы продемонстрировать лучшую игру в матче с немецким клубом».

Соперником команды из Чехова в четвертьфинале станет «Райн-Левен» – один из лидеров немецкой Бундеслиги, очень грозный соперник. Но разве должны «медведи» бояться «львов»?