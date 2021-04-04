В российской лыжной сборной определены претенденты на поездку на ОИ-2020 в Пекин. Одной из кандидаток стала юниорка Вероника Степанова.

«Кого бояться? Некого!» Как затмить Большунова на чемпионате России и попасть в сборную

В Тюмени мужским классическим марафоном завершился чемпионат России по лыжным гонкам. Его главные итоги – в сборной России собраны действительно сильнейшие лыжники, почти никто из спортсменов региональных команд не смог на равных зарубиться с лидерами. А те, кто всё-таки навязали борьбу, обеспечили себе место в национальной сборной на следующий сезон.

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Чемпионат России получился ярким. В турнире принял участие Александр Большунов, который по ходу турнира успевал и гонки бегать, и в ТВ-шоу сниматься. Он выиграл четыре золотых награды – во всех гонках, в которых принимал участие. Его преимущество было просто подавляющим над всеми остальными, в том числе и над партнёрами по сборной.

Тренер сборной России Сергей Турышев показал молодым спортсменам, как нужно готовиться к отдельно взятому старту. Он шикарно пробежал скиатлон и разрешил спор на половину ящика дорогого коньяка, а затем ещё лучше выступил в коньковой разделке.

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Артём Мальцев и Илья Семиков выиграли разделку и марафон. И пусть Большунов в этих гонках не бежал, победы получились достойными.

В женской части турнира столь же подавляющее преимущество над остальными было у Татьяны Сориной, чудесным образом преобразившейся из спринтерши в универсала без слабых мест. Ни Юлия Ступак, ни Наталья Непряева не смогли составить Сориной конкуренцию.

Но самым ярким было выступление юниорки Вероники Степановой, которая перед взрослым чемпионатом мира блистала на молодёжном, а в Тюмени выдала два невероятных финиша. В командном спринте вместе с такой же юниоркой Алёной Барановой она завоевала бронзовую награду. Наталья Непряева отстояла серебро для своей команды ценой максимальных усилий на последних метрах.

А в классической эстафете Степанова вообще совершила какое-то чудо, сумев на последнем этапе вытащить свою команду на третье место, оставив без медалей команду… Натальи Непряевой. В это было сложно поверить, но Вероника это сделала. Два этих финиша затмили даже выступление Александра Большунова. Просто от него все и так ждут побед, а Степанова нарушила привычную иерархию своим показательно ярким выступлением.

«Просто ставишь цель и идёшь к ней. Кого бояться? Некого бояться! Я выхожу и показываю результат, настраиваюсь на то, что я способна сделать сейчас. Хотя по состоянию мышц и по общему состоянию понимаю, что на чемпионате России у меня не пик формы», – сказала Степанова в интервью проекту «На лыжи!».

Ещё одной лыжницей, которой удалось блеснуть на чемпионате страны, стала Анастасия Рыгалина, два года выступавшая в марафонской серии Ski Classic. Она была четвёртой в скиатлоне, третьей в коньковой разделке и второй в марафоне.

«На последней гонке думала – золото упустила, но серебро никому не отдам», — говорила Рыгалина после финиша заключительной гонки, в которой она вырвала эту медаль после двух падений.

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У мужчин такой яркой борьбы никто из спортсменов, не входящих в состав основных групп сборной, не продемонстрировал.

Не удивительно, что Степанова и Рыгалина включены в состав сборной России, а это значит, что они автоматически стали претендентками на поездку на Олимпиаду-2022. Анастасия вообще показала пример того, как пробиться в главную сборную не традиционным способом, пройдя все стадии юниорского и молодёжного отбора, а через главный внутрироссийский турнир.

Обе будут тренироваться в группе Егора Сорина вместе с Татьяной Сориной. И обе новых спортсменки национальной команды нацелены на то, чтобы навязать борьбу всем лидерам женской сборной и пробиться в олимпийский состав.

Мощная женская группа будет и у Юрия Бородавко. К Наталье Непряевой, чемпионке России в марафоне Марии Истоминой и пришедшей по ходу сезона Яне Кирпиченко добавится призёр Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2019 в Зеефельде Анастасия Кулешова (Седова), которая вернулась в лыжные гонки после декрета, а также Анна Грухвина, до этого тренировавшаяся у Сорина.

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У Маркуса Крамера останется Юлия Ступак, с которой будут работать Алиса Жамбалова и Христина Мацокина.

В мужской части групп новичков не будет, а все изменения коснутся только исключения спортсменов. Например, Андрея Собакарёва, который вырвал бронзу на финише марафона в Тюмени мощным спуртом, в сборной России в следующем году не будет. Видимо, Андрей, тренировавшийся с Юрием Бородавко, уже знал об этом, когда после финиша говорил о том, что тренировки с Александром Большуновым ему не подходят.

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Круг кандидатов на поездку на Олимпиаду определён. Это те спортсмены, которые войдут в состав на централизованную подготовку. Других претендентов точно не будет. На Игры поедут всего восемь лыжников и восемь лыжниц, и за место в команде борьба предстоит острейшая.

Не волноваться, по большому счёту, может только Большунов.