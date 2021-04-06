«Никто прежде не выталкивал меня с лыжни». Клебо обрушился с критикой на Большунова

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе завершился уже месяц назад, но страсти по нему всё ещё не утихают. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо никак не может смириться со своей дисквалификацией в марафоне, где он сам на финише спровоцировал столкновение с Александром Большуновым и сломал палку россиянину, мчащему к победе. Клебо записал гневный монолог на своём Youtube-канале, где обрушился с критикой на Большунова и обвинил россиянина и FIS в несправедливости. Где же ты раньше был, Йоханнес?

«Саша имел полное право». Что случилось на финише между Большуновым и Клебо. Видео Скандальный инцидент в последней гонке чемпионата мира. Два сильнейших лыжника планеты столкнулись, и оба остались без золота.

«Большунов просто вытеснил меня с лыжни»

Видео появилось на канале Клебо совсем недавно, хотя записал он его сразу после того марафона. Довольно странно, потому что сказано это было явно на эмоциях. Но если норвежец выложил это сейчас, то это означает, что он по-прежнему придерживается такой позиции.

А позиция эта довольно спорная.

«Это был самый тяжёлый день в моей жизни. Вы видели, что меня дисквалифицировали, это сумасшествие. Большунов просто вытеснил меня с лыжни, даже несмотря на то, что я шёл далеко от него. Я не сделал ничего плохого. Никто прежде не выталкивал меня с лыжни. Он даже не пытался встать на мою лыжню, он пытался остановить меня. Думаю, это несправедливо. Он задел меня, что и привело к поломке палки.

Я устал от Международной федерации (FIS). То, как они решают различные проблемы, ужасно. Считаю, что они плохо справляются со своими обязанностями. Они совершают много ошибок, и не осмеливаются принять правильное решение, а я вот сижу без медали».

Большунова довели до слёз на финише марафона. Грандиозный скандал на чемпионате мира Клебо столкнулся с Большуновым и лишил его золота. Судьи дисквалифицировали норвежца, но россиянин всё равно не стал чемпионом!

Зачем Клебо это сказал

Спустя пару дней Йоханнес решил смягчить своё высказывание, но оно уже разошлось по всем СМИ и было просто глупо отказываться от своих слов. Но норвежец попытался.

«Если честно, не помню, что я там сказал. За видео отвечает брат. Как отреагировал? Всё полыхнуло снова, но этого стоило ожидать. Я же планировал всё время снимать. Что сказано, то сказано. Не хочу тратить на это время сейчас. Это больно и тяжело. Считаю, что принял правильное решение, и сделал бы это снова. Это сложно, но стоит тратить время лишь на то, что можно изменить».

Зачем же он всё это сказал? Очевидно, Клебо понимает, что внимание мировой лыжной общественности плавно переходит от него к Большунову. Он больше не единственный и неповторимый чемпион. Теперь есть безумно мощный и талантливый россиянин, который способен его обыгрывать. А человеку с такими амбициями как у Йоханнеса принять это сложно. Что далеко ходить за примерами: сам Большунов порой не менее тяжело воспринимает свои поражения. Это нормально в спорте столь высокого уровня.

Но попытка, говоря по-русски, помахать кулаками после драки выглядит смешно. После чемпионата мира прошёл уже месяц. Ладно бы это видео появилось на второй или третий день после марафона, когда эмоции были ещё горячи. Но сейчас – это даже странно.

Большунов отомстил Клебо за поражение на чемпионате мира. У норвежца не было шансов! Яростный рывок россиянина на последних километрах позволил ему разгромить всю сборную Норвегии.

Так кто же был прав?

Собственно, обвинения Клебо изначально выглядели беспочвенными и построенными исключительно на эмоциях. Согласно правилам, Большунов имел полное право выбирать лыжню на финише. Он первым выбежал на заключительную прямую и занял позицию справа. Клебо мог либо притормозить, либо объехать Александра по краю, но без помех для россиянина. Норвежец рискнул, спровоцировал столкновение, в результате которого у Большунова сломалась палка. Это очевидно нарушение. Другой наш лыжник Алексей Червоткин очень чётко всё объяснил.

«Ну да, видите, в правилах FIS прописано, что обгоняющий человек или тот, кто идёт сзади, несёт ответственность. И в моём случае (на «Тур де Ски» Червоткин стал участником похожего инцидента с соотечественником Евгением Беловым. — Прим. «Чемпионата»), и в случае Клебо нужно было притормозить и перестроиться так, чтобы никому не мешать. Понятно, что и для меня, и для него это потеря скорости. Это стопроцентный проигрыш. Но если ты этому следуешь, – всё гладко и по правилам. Нужно стараться в будущем избегать подобных ошибок. И своевременно маневрировать».

Клебо был явно не прав, но до сих пор пытается доказать обратное. Чем только смешит и веселит весь лыжный мир. Если норвежец будет и дальше высказываться в том же духе, то его запомнят не как великого чемпиона, а как большого ябеду.