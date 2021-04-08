Очередной удар по нашему спорту. Наказаны сразу два олимпийских чемпиона из России

Дисквалифицированные Андрей Сильнов и Наталья Антюх в последние годы были большими спортивными чиновниками. Это когда-нибудь закончится?

Словно какой-то бесконечный сериал. Но без счастливой концовки.

В российской лёгкой атлетике снова скандал из-за допинга. Причём на этот раз длительную дисквалификацию получили сразу два олимпийских чемпиона – прыгун в высоту Андрей Сильнов и бегунья Наталья Антюх. Как только наша лёгкая атлетика пытается сделать один шаг к восстановлению, то тут же отступает на два назад. Это когда-нибудь закончится?

Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года

Причина та же – доклад Макларена

Сильнов и Антюх попали в жернова год назад на основании всё того же доклада Макларена, с которого, собственно, и началась катастрофа российского спорта. Точнее, под подозрение они попали наверняка гораздо раньше. Просто огласку делу придали весной 2020 года.

Независимый орган по целостности лёгкой атлетики опубликовал заявление, в котором упоминались не только Антюх и Сильнов, но и метательница молота Оксана Кондратьева, а также бегунья Елена Соболева. Кондратьева – серебряный призёр Универсиады-2013, Соболева – серебряный призёр чемпионата мира — 2006 в беге на 800 метров.

И вот спустя год спортивный арбитражный суд (CAS) официально дисквалифицировал Сильнова, Антюх и Кондратьеву на четыре года, а Соболеву и вовсе на восемь лет. Андрей уже заявил, что собирается подать апелляцию на решение CAS, однако все прекрасно понимают, что шансы на положительный исход не слишком высоки.

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Россияне останутся олимпийскими чемпионами?

Срок дисквалификации россиян начинается 7 апреля 2021 года. Однако есть интересные детали. Результаты Антюх и Сильнова аннулируются с лета 2013 года, но все свои главные победы они одержали до этого. Антюх стала олимпийской чемпионкой в 2012 году и взяла серебро Афин в 2004 году. Да и победы на чемпионате мира у неё тоже случились раньше. Сильнов победил на Олимпиаде-2008 в Пекине, а чемпионат Европы выиграл и вовсе двумя годами ранее.

Наталья Антюх Фото: РИА Новости

Получается, что наши спортсмены должны сохранить титул олимпийских чемпионов.

Формально к этим наградам не придраться. Но это пока не всплывёт ещё какой-нибудь доклад.

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Очередной мощный удар

И Сильнов, и Антюх до недавнего времени являлись большими чиновниками. Андрей до своего отстранения занимал пост первого вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Справедливости ради надо сказать, что после перевыборов он уже не состоял в президиуме организации. Тем не менее в недавнем прошлом большой босс российской лёгкой атлетики дисквалифицирован за допинг. Это очередной мощный удар по всему нашему спорту.

Антюх с 2019 по 2020 год являлась главой петербургского спорткомитета. 29 января 2020 года Наталья была освобождена от своей должности и покинула Смольный. Решение о её назначении принимал губернатор Александр Беглов. О причинах ухода бывшей чемпионки не сообщается. В любом случае имидж российской лёгкой атлетики падает всё ниже. Хотя, казалось бы, куда уже.

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CAS также рассмотрел дела ещё ряда российских легкоатлетов. Речь идёт о ранее дисквалифицированных Иване Ухове, Юлии Кондаковой, Светлане Школиной и Екатерине Галицкой. Им немного сократили сроки. Первым трём – с четырёх лет до двух лет и девяти месяцев, Галицкой – до трёх лет. Тот же Иван Ухов в теории может вернуться в спорт уже в следующем сезоне, но есть ли у него силы и мотивация — большой вопрос.