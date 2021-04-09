«Мне сказали, что рано на пенсию». Нарушат ли ради Ефимовой спортивный принцип?

Юлия проиграла отбор на Олимпиаду на коронной дистанции юным конкуренткам. Но открыто говорит о том, что лучше взять её. Во благо страны.

Чемпионат России по плаванию завершился громкой сенсацией. Звезда национальной сборной Юлия Ефимова не отобралась на Олимпиаду на своей коронной и любимой дистанции 200 метров брассом. И теперь получается, что наша главная надежда на медаль и даже на золото в этой дисциплине на главном старте четырёхлетия не выступит.

Или всё-таки выступит? В теории федерация плавания может принять непопулярное решение, чтобы дать возможность Ефимовой выступить на Олимпиаде в обход спортивного принципа.

«Для меня это немного перебор». Как Ефимова вернулась из США в Россию ради Олимпиады-2021 Наша чемпионка мира в Америке была вынуждена соревноваться с детьми. Разве так можно подготовиться к главному старту четырёхлетия?

«Для страны моё участие будет лучше»

Надо сказать, что на дистанции 100 м Юлия сумела отобраться на Игры в Токио, так что совсем уж без участия в Олимпиаде россиянка не останется. Но 100 м – это одно, а вот 200 м брассом – совсем другое, ведь это самая успешная дистанция для Ефимовой, на которой она выиграла две медали Олимпийских игр и три золота чемпионатов мира. Однако на отборе в Казани она стала на ней лишь третьей, а в Токио попадают лишь первые двое. Здесь всё чётко и жёстко.

Первое место на 200 м заняла юная Евгения Чикунова, а второй стала Мария Темникова. Если Чикунова действительно обладает большим потенциалом и способна бороться за самые высокие места на международных турнирах, то по Темниковой пока вопросов больше, чем ответов. Мария часто блистает на внутренних стартах, а потом проваливает международные. Именно об этом Ефимова и рассказала потом в интервью «Спорт-экспресс».

«Я буду делать то, что мне скажут, конечно. Пусть не по спортивному принципу, но сама понимаю, что из-за определённых обстоятельств для страны, для медалей, для нашего спорта так будет лучше. Чикунову точно менять не надо, она молодая, у неё результаты очень близкие к призам. А вот Темникова… Хорошая девочка, но у неё постоянно на основных стартах какие-то проблемы. Она всегда к чемпионату России очень хорошо подводится, а на международных стартах не получается», – открыто говорит о вероятной замене шестикратная чемпионка мира.

Самая сексуальная спортсменка России пережидает эпидемию в США. Юля просто бомба! Сногсшибательная Юлия Ефимова сводит с ума мужчин откровенными снимками. Как же она горяча!

Надо ли нарушить спортивный принцип ради Ефимовой?

Вопрос, конечно, спорный. Ведь все понимают, что результат россиянки в Казани – это далеко не максимум того, на что способна Юлия. Ефимова уже не раз и не два не слишком убедительно выступала на отборочных турнирах, а потом на главном старте прибавляла и добывала медали для страны. Не будем забывать, что спортсменка провела больше года без стартов из-за пандемии и не имела возможности даже плавать в бассейне!

Тот факт, что она показывает высокие с точки зрения чистого времени результаты по сути без тренировок, уже говорит о многом. До Олимпиады больше трёх месяцев, за это время вполне реально подтянуть форму. Ефимова точно способна прибавить, а вот по Марии Темниковой есть ощущение, что показанные ей 2.22,76 на 200 м брассом – это если не максимум, то где-то близко к нему. С такими цифрами о борьбе за медали в Токио не может быть и речи.

Вспоминается случай с легендарным австралийским пловцом Яном Торпом, который перед Олимпиадой-2004 в Афинах не сумел пройти внутренний отбор на дистанции 400 м. Но в австралийском федерации сделали для него исключение. И Торп взял золото!

Наша чемпионка божественна. От Юли в бассейне кипит вода Блистательная россиянка снова выиграла чемпионат мира. На этот раз соперниц у неё просто не было!

«Президент федерации сказал, что мне рано на пенсию»

Судя по всему, во Всероссийской федерации плавания всерьёз рассматривают возможность того, чтобы отправить Ефимову в Токио и на дистанции 200 м. Юлия в интервью «СЭ» призналась, что беседовала с главой федерации Владимиром Сальниковым, который намекнул, что ей ещё рано думать о завершении карьеры.

«Успела немного поговорить с ним на церемонии награждения. Он сказал мне, что пока мне рано на пенсию уходить и без меня российское плавание развалится. Очень неожиданно и приятно», – Сальников очевидно отметил на недавнее выражение Ефимовой о том, что ей скоро пора будет уходить на пенсию из-за высокого уровня конкуренции.

14-летнюю чемпионку России затравили. А она всего лишь победила великую Ефимову Потому что Ефимову побеждать нельзя. Разве что под допингом. Теперь девчонку доводят, а тренеры вместо неё взяли на ЧМ… Юлию Ефимову.

Через месяц стартует чемпионат Европы по плаванию, где было бы логично сделать очную ставку между Ефимовой и Темниковой, чтобы девочки решили, кто поедет на Олимпиаду. Это будет уже совсем близко к Токио-2021, что даст сделать более адекватную оценку их готовности.