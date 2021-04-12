«Трясёт час, как в лихорадке». Суровые тренировки Юрия Гагарина перед полётом в космос

12 апреля 2021 года исполняется 60 лет с момента исторического прорыва человечества в космос. В 1961 году героем для всего мира стал Юрий Гагарин, облетевший планету за 108 минут.

Впрочем, ради этого потрясающего полёта, который длился без малого два часа, самому Гагарину пришлось работать два года. Будущий первый космонавт проходил на тренировках такие сложные испытания, которые даже самым великим чемпионам не снятся в кошмарах.

Пришло время вспомнить, какими суровыми были тренировки Юрия Гагарина.

«Ни звука, ни шороха. Ничего»

Подготовка первого в мире космонавта непосредственно к полёту на орбиту началась в 1959 году. Разумеется, сам Гагарин тогда мог лишь мечтать о том, чтобы стать первым: за два года до исторического события он был лишь одним из более чем трёх тысяч кандидатов, проходивших серьёзнейший отбор. Критерии были строжайшими – в космос должен был отправиться человек с идеальным здоровьем, как физическим, так и психическим. Отбирали кандидатов до 30 лет, рост – не более 170 сантиметров. Вес – не более 70 кг. После многочисленных проверок в марте 1960-го Юрий Гагарин был зачислен в группу из 20 лётчиков – первый отряд космонавтов.

Из этих 20 человек в космос отправились 12. Но определить первого было очень непросто.

«Играл лучше всех». Гагарин мог не полететь в космос — он был очень хорош в баскетболе Даже низкий рост не мешал легендарному космонавту блистать на площадке.

Подготовка будущих космонавтов была очень напряжённой и разносторонней. Первый космонавт должен был не просто быть хорошо готовым физически. Он должен был быть готовым ко всему, к любой ситуации, которая могла возникнуть во время полёта. И если сравнивать со спортом, то ни один чемпион никогда не тренировался так, как это делал Гагарин и его товарищи.

Во-первых, военных лётчиков отправили в учебные классы. Им приходилось изучать теорию будущего полёта, необходимые разделы астрономии и физики, на более поздних этапах – знакомиться с организацией первого полёта, устройством космического корабля. Усвоение материала проверяли на экзаменах – будущий пилот должен был знать всё досконально.

Юрий Гагарин Фото: РИА Новости

Во-вторых, кандидатов готовили психологически. Во время одного из тестов будущие космонавты на протяжении десяти дней находились в изоляции в сурдобарокамере с пониженным атмосферным давлением, насыщенной кислородом. В полной тишине, в ограниченном пространстве Гагарин мог лишь делать зарядку, читать и вести дневник. Врачи же следили за состоянием испытуемого, изучали, как он ведёт себя в столь сложных условиях, ведь сам Юрий не знал, на какой срок его поместили в изоляцию. Но и это испытание он прошёл с честью.

«Эта «одиночка» определяла нервно-психическую устойчивость космонавта, ибо иногда приходилось сутками находиться в изолированном пространстве ограниченного объёма. Отрезан от всего мира. Ни звука, ни шороха. Никакого движения воздуха. Ничего. Никто с тобой не говорит. Время от времени, по определённому расписанию, ты должен производить радиопередачу. Но связь эта – односторонняя. Передаёшь радиограмму – и не знаешь, принята она или нет. Никто тебе не отвечает ни слова», – вспоминал Гагарин в книге «Дорога в космос».

Так вышло, что во время подобного испытания погиб коллега Гагарина – 24-летний Валентин Бондаренко. Из-за трагической случайности в барокамере случился пожар, и врачи не смогли спасти молодого человека. Это случилось за 19 дней до первого полёта в космос.

40 секунд невесомости

Конечно, крайне важна была и физическая подготовка.

Гагарин, как и другие кандидаты, был в идеальной форме. На ежедневных тренировках тела особенное внимание уделялось мышцам груди и брюшного пресса. Причина проста: во время взлёта и посадки космонавт должен был испытать давление в шесть-восемь раз больше веса своего тела. Неподготовленный человек в таких условиях едва ли сможет дышать.

Также в рамках подготовки большое внимание уделялось упражнениям на координацию: гимнастике, плаванию, прыжкам на батуте. Гагарин должен был превосходно чувствовать своё тело и контролировать все свои движения, что особенно важно в условиях невесомости.

Фото: РИА Новости

«Рабочий день наш начинался с часовой утренней зарядки. Занимались на открытом воздухе, в любую погоду, под наблюдением врачей. Были и специальные уроки по физкультуре: гимнастика, игры с мячом, прыжки в воду с трамплина и вышки, упражнения на перекладине и брусьях, на батуте, с гантелями. Много плавали и ныряли. Люди, не умеющие плавать, боящиеся воды, в космонавты не годятся. Все эти занятия вырабатывали у нас навыки свободного владения телом в пространстве, повышали способность переносить длительные физические напряжения».

Кстати, поведение в состоянии невесомости тренировали отдельно. В самолёте Ту-104 оборудовали пространство, покрытое мягкими матами. Самолёт взлетал на высоту 10 километров, а затем отключал двигатели и падал на протяжении 35-40 секунд. За это время будущие космонавты, испытывавшие ощущение невесомости, должны были выполнять упражнения на координацию, принимать пищу или записывать свои наблюдения и ощущения.

«Нельзя было пошевелить пальцем»

Что касается других физических испытаний, то стоит выделить проверки в термокамерах, и испытания на вибростенде и центрифуге.

Последнее – самое неприятное для многих кандидатов. Стоит отметить, что во время тестов на вращающейся конструкции, позволяющей максимально нагрузить вестибулярный аппарат человека, будущие космонавты не просто привыкали к нестандартным ощущениям и боролись с тошнотой, но и тренировали концентрацию внимания. Гагарин рассказывал о том, что во время таких испытаний нужно было безошибочно считывать с экрана небольшие цифры.

«Это несложный аппарат, предназначенный для подготовки организма к перенесению больших перегрузок. Схематически его можно представить в виде коромысла, насаженного на ось. На одном конце коромысла устроена кабина для человека, на другом размещается уравновешивающий груз. Чем быстрее вращается коромысло вокруг оси, тем больше возрастают ускорения в организме, тем большую он испытывает перегрузку. Я довольно часто тренировался на центрифуге, с каждым разом ощущая все более возрастающую тяжесть собственного тела. Нечто подобное уже приходилось испытывать во время полётов, когда самолёт резко выходит из крутого пикирования. Тогда на меня навалилась неимоверная тяжесть, она словно вдавливала в сиденье кабины, нельзя было пошевелить пальцем, будто туманом застилало глаза».

Фото: roscosmos.ru

На финальных этапах подготовки упражнения приходилось выполнять в тяжёлом скафандре, причём практически прикованным к креслу – на земле отрабатывались самые жёсткие условия.

«Тренировки и занятия продолжались своим чередом. Пришло время вибростенда – аппарата, имитирующего содрогание корабля при работающих ракетных двигателях. Устроишься в этом аппарате, и тебя всего трясёт час, а то и больше, как в лихорадке. Всё тело вибрирует, словно натянутая струна. Но ничего, привыкли».

Важным аспектом была и отработка навыков парашютиста. Да, военные лётчики умели обращаться с парашютами, но всё нужно было довести до совершенства в самых сложных условиях.

Как спорт помог Гагарину стать первым в космосе Детская мечта о спорте помогла Юрию Гагарину навеки войти в историю и выдержать испытание медными трубами.

«К старту готов»

Многим спортсменам знакомо состояние предстартового волнения. Из-за него кто-то, например, в ответственный момент совершает фальстарт, а кто-то перегорает перед началом финала.

Гагарин, если верить документам и воспоминаниям очевидцев, был на удивление спокоен.

«Завтра лететь, а я до сих пор не верю, что полечу, и сам удивляюсь своему спокойствию», – говорил Гагарин Николаю Каманину, руководившему подготовкой космонавтов, 11 апреля.

«Врач наклеил на моё тело семь датчиков, регистрирующих физиологические функции. Довольно долгая, не особенно приятная процедура, но я к ней привык: её проделывали с нами не один раз во время тренировок. В 21 час 50 минут Евгений Анатольевич проверил кровяное давление, температуру, пульс. Все нормально: давление 115 на 75; температура 36,7; пульс 64. – Теперь спать, – сказал он. – Спать? Пожалуйста», – вспоминал предполётный вечер первый космонавт.

Фото: roscosmos.ru

Согласно красивой официальной версии Гагарин и его дублёр Герман Титов, спавшие в одной комнате, ночь провели спокойно. Однако позже Юрий признавался, что переживал, а потому какое-то время не мог заснуть. Но старался не ворочаться, чтобы врачи были уверены, что он хорошо выспался. Позже появилась шутка о том, что Гагарин полетел в космос первым, потому что Титов в ночь перед полётом ворочался на кровати и, следовательно, не мог идеально выспаться.

За несколько минут до старта Юрий Гагарин также проявлял удивительное хладнокровие: «Передали, что на экране телевизионного устройства хорошо видно моё лицо, что моя бодрость радует всех. Передали также, что пульс у меня – 64, дыхание – 24. Я ответил: Сердце бьётся нормально. Чувствую себя хорошо, перчатки надел, гермошлем закрыл, к старту готов».

А уже через несколько минут корабль «Восток» с первым космонавтом на борту вышел на орбиту. Гагарин после длительной подготовки сделал то, что никому прежде в мире не удавалось.