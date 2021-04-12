«Я горю, прощайте, товарищи!» Драматичная история возвращения Гагарина на Землю

Первый в мире космонавт испытывал сложнейшие перегрузки, был уверен, что погибнет, но восстановился за один вечер.

«Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов! Через несколько минут могучий космический корабль унесёт меня в далёкие просторы Вселенной. Вся жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновеньем…»

Так Юрий Гагарин начал свою речь перед первым полётом в космос 12 апреля 1961 года.

Он ещё не знал, будет ли его полёт успешным. Удастся ли ему вернуться на Землю живым. За два дня до полёта он написал прощальное письмо жене — на всякий случай. На радио и телевидение были отправлены по три запечатанных пакета — с сообщениями о триумфальном свершении, о неудачном запуске и о трагической гибели космонавта. Один из пакетов нужно было открыть по команде сверху. К счастью, в десятом часу поступила команда — открыть пакет №1.

Гагарин ещё был на орбите, а весь мир это уже знал.

Вот только вернуться на Землю было не легче, чем оторваться от неё. Во время возвращения Гагарин был уверен, что погибнет. Долгие годы это, понятное дело, держали в тайне.

Фото: РИА Новости

«Не так страшен чёрт»

Старт и сам полёт проходили в штатном режиме. Гагарин делился своими впечатлениями.

Был невероятный гул, могучие двигатели запустили ракету вверх. И тут же начали расти перегрузки. Гагарин в книге «Дорога в космос» вспоминал, как сила притяжения буквально вдавливала его в кресло. «Земля» напомнила, что прошло семьдесят секунд после полёта. Юрий Алексеевич ответил бодро, а сам подумал: «Неужели только семьдесят секунд? Секунды длинные, как минуты». Перегрузки росли и дальше, но организм к ним привыкал.

«Трясёт час, как в лихорадке». Суровые тренировки Юрия Гагарина перед полётом в космос Даже самым великим чемпионам не приходилось проходить столь сложные испытания перед главным стартом.

«Я даже подумал, что на центрифуге приходилось переносить и не такое. Вибрация тоже во время тренировок донимала значительно больше. Словом, не так страшен чёрт, как его малюют».

Потом появилась невесомость, о которой Гагарин читал ещё в детстве и которую мог непродолжительное время испытывать во время тренировочных полётов на самолёте.

Во время полёта он вёл наблюдение, принимал пищу, общался по радиосвязи — всё проходило хорошо. Но определённые трудности возникли, когда начался процесс возвращения.

Вход в плотные слои атмосферы Гагарин в книге описывает довольно красочно, но спокойно:

«Сквозь шторки, прикрывающие иллюминаторы, я видел жутковатый багровый отсвет пламени, бушующего вокруг корабля. Но в кабине было всего двадцать градусов тепла, хотя я и находился в клубке огня, устремлённом вниз. Невесомость исчезла, нарастающие перегрузки прижали меня к креслу. Они всё увеличивались и были значительнее, чем при взлёте. Корабль начало вращать, и я сообщил об этом «Земле». Но вращение, обеспокоившее меня, быстро прекратилось, и дальнейший спуск протекал нормально», — кажется, что всё шло строго по плану.

Месси был бы идеальным космонавтом. Кто круче – Гагарин или современные чемпионы? Овечкин или Роналду отбор в космонавты бы не прошли. Разбираем первый полёт человека в космос на интересные цифры.

Однако эта версия слишком красива, чтобы быть исчерпывающей правдой. Всё было намного драматичнее. Хладнокровный Гагарин был уверен, что его капсула просто загорелась, а сам он скоро погибнет. Сказанную им фразу «Я горю, прощайте, товарищи» в красивой советской хронике, конечно, не найти. О ней стало известно от очевидцев годы спустя.

«Был уверен, что космический корабль охвачен пожаром и через несколько секунд я погибну», — вспоминал позже сам Юрий Алексеевич. Однако капсула оказалась достаточно крепкой.

«Принял душ. Пообедал с земным аппетитом»

Поразительно, но после приземления Гагарину даже не пришлось восстанавливаться, хотя, казалось бы, первый человек в космосе испытал колоссальные нагрузки.

После своего эпохального полёта Гагарин первым делом вышел на связь с генсеком Никитой Хрущёвым, который поздравил его с успешным полётом, потом было общение с журналистами, встреча с друзьями. Всё просто, словно и не было исторического достижения.

Фото: РИА Новости

«Мы все поехали на берег Волги, в стоявший на отлёте домик. Там я принял душ, пообедал и поужинал сразу, на этот раз по-земному, с хорошим земным аппетитом.

После небольшой прогулки вдоль Волги, полюбовавшись золотисто-светлым небом заката, мы поиграли с Германом Титовым на бильярде и, закончив этот удивительный в нашей жизни день — двенадцатое апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года, — улеглись в постели, а через несколько минут уже спали так же безмятежно, как накануне полёта», – вот и всё восстановление первого космонавта после полёта. Поистине Юрий Алексеевич был железным человеком.

Следующее утро для Гагарина было обычным — началось с зарядки и завтрака. Как будто и не было почти двухчасового полёта в космос. Первого космонавта обследовали врачи, установили, что у него не менее крепкое здоровье, чем было перед полётом.

А дальше началась череда торжественных приёмов, празднеств и поездок по миру.

Они, кстати, сказались на здоровье Гагарина куда сильнее, чем сам полёт в космос. В течение недель и месяцев первому космонавту пришлось принять участие в десятках, а то и сотнях застолий. Поэтому он прилично поправился — прибавил около семи килограммов. Избавляться от них пришлось тяжёлыми тренировками. Гагарин вернулся в форму и даже подумывал о том, чтобы полететь в космос во второй раз, но этой мечте не суждено было сбыться.

Современное восстановление

Гагарин запустил процесс невероятного прогресса в освоении космоса. Сейчас космонавты проводят гораздо более длительное время на орбите. И, конечно, важнейшую роль играет восстановление после таких полётов. В невесомости они находятся дольше, что влияет на морфологические и функциональные изменения в организме. После длительных полётов в первые минуты и часы после посадки земное тяготение ощущается как перегрузка в две или три единицы. Если говорить проще, долгое время вес тела кажется чрезмерным.

Фото: РИА Новости

В современной медицине разработана эффективная послеполётная реабилитация, на прохождение которой требуется от двух-трёх недель до практически двух месяцев. Для российских космонавтов реабилитация обычно проходит в Греции, Чехии, на Кипре и Канарских островах. С недавних пор открылся специальный центр и в Сочи.

«Играл лучше всех». Гагарин мог не полететь в космос — он был очень хорош в баскетболе Даже низкий рост не мешал легендарному космонавту блистать на площадке.

В целом послеполётное восстановление делится на два этапа.

Первый, с момента приземления космонавта, проходит в Звёздном городке, а второй, санаторно-курортный, — уже где-то на природе. Оба этапа длятся примерно по две-три недели. И только после завершения санаторно-курортного этапа считается, что космонавт полностью выполнил поставленную перед ним задачу. Для заключительного этапа космонавту необходимы чистый воздух, правильное питание, физиотерапия, восстановительные процедуры, бассейн, условия для пеших прогулок, площадки для тенниса и бадминтона. Одним словом — расслабление и отдых. К анализу полёта космонавтов могут допустить только на пятые сутки, не раньше.