Месси был бы идеальным космонавтом. Кто круче – Гагарин или современные чемпионы?

Овечкин или Роналду отбор в космонавты бы не прошли. Разбираем первый полёт человека в космос на интересные цифры.

Юрий Гагарин – человек-легенда.

Первый полёт в космос, состоявшийся 12 апреля 1961 года, сделал его одной из главных мировых знаменитостей. О нём писали все зарубежные газеты, невзирая на политические противоречия между СССР и Западом. Его любили, им восхищались. 60 лет спустя космонавты уже не являются мировыми звёздами. Титулованных спортсменов в мире знают куда больше.

«Трясёт час, как в лихорадке». Суровые тренировки Юрия Гагарина перед полётом в космос Даже самым великим чемпионам не приходилось проходить столь сложные испытания перед главным стартом.

Чтобы совершить первый полёт в космос, человек должен был иметь идеальную физическую подготовку и соответствовать всем необходимым «космическим» требованиям.

Современный мировой спорт к звёздам не менее требователен – им тоже нужно быть идеально готовыми. «Чемпионат» решил изучить, насколько полёт Юрия Гагарина в космос можно сравнить с нынешними нагрузками в спорте и кто из атлетов подошёл бы на роль космонавта.

И выяснить кто круче – Гагарин или современные чемпионы?

Забег Болта на полтора месяца

Длительность полёта Юрия Гагарина в космос составила 1 час 48 минут. Старт корабля состоялся с космодрома Байконур в 9 часов и 7 минут по московскому времени. Корабль совершил один оборот вокруг Земли и сделал посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка в Саратовской области. Расстояние – 40 868,6 км, скорость доходила до 28 тысяч км/час.

Это запредельная скорость. Для сравнения возьмём самого быстрого человека планеты Усэйна Болта. Ему принадлежит рекорд в беге на 100 метров, где он выбегал из 10 секунд. Но давайте ради более простого подсчёта округлим – 10 секунд на 100 метров. Если представить, что он бежал бы по такому графику все 40 с лишним тысяч километров, то для преодоления дистанции полёта Гагарина ему потребовалось бы примерно 1130 часов или 47 дней. Полтора месяца!

Усэйн Болт Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Болид Формулы-1, конечно, значительно быстрее даже самого стремительного человека планеты. Их максимальная скорость составляет порядка 330 км/ч. Если взять её за ориентир, то легко посчитать, что у машины королевских автогонок на преодоление «космической дистанции» ушло бы примерно 124 часа или около пяти дней.

Перегрузки сумасшедшие. Но у Алонсо было и больше!

Средние перегрузки во время полёта Гагарина составляли 8-10g, но иногда доходили даже и до 12g. Юрий Алексеевич позже признавался, что когда перегрузки доходили до максимальной отметки, то ему становилось не по себе, потому что корабль начинал трещать, и у космонавта возникало ощущение, что полёт может закончиться плохо.

В Формуле-1 средние перегрузки пониже и достигают 5-6g на требовательных трассах. Вес головы пилота со шлемом составляет 35 кг, так что гонщикам, как и космонавтам, необходима серьёзная подготовка, чтобы такое выдержать. А однажды испанский пилот, двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо попал в жуткую аварию на трассе в Мельбурне и пережил кратковременную перегрузку в 46g. Это почти в четыре раза больше того, что испытал Гагарин!

Фернандо Алонсо Фото: Alex Coppel/Getty Images

Но надо подчеркнуть, что у Алонсо это было в течение доли секунды, а у первого человека в космосе – минуты. Хотя, кстати, в кабине у Гагарина было комфортнее. Да, снаружи всё было разогрето до 3-5 тысяч градусов, но внутри были стабильные 20. В кокпите же Формулы-1 температура в жаркие дни во время гонки может доходить до 50 градусов.

Пульс Гагарина был ниже, чем у биатлониста при стрельбе

Гагарин катапультировался на высоте 7 км в соответствии с планом полёта, после чего капсула и космонавт стали спускаться раздельно – по этой же схеме происходила посадка и остальных пяти кораблей из серии «Восток». Обычная высота, с которой осуществляют свои прыжки спортсмены-парашютисты, составляет 4200-5000 метров.

Каково же было медицинское состояние Гагарина перед полётом и во время него? Показателен пульс космонавта: перед полётом – 64. В пиковые моменты – 138. Это довольно много для космонавта, который должен всегда себя контролировать. Но это был первый полёт, и, очевидно, сыграло роль эмоциональное состояние космонавта. А вот у биатлониста во время стрельбы пульс обычно даже выше и составляет порядка 180 ударов в минуту. Если он долго целится, то пульс успокаивается, сердце при редких ударах начинает сотрясать всё тело и винтовка прыгает. А после окончания гонки пульс может и вовсе доходить до 200 ударов в минуту.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

Месси идеально подошёл бы на роль космонавта

С учётом особенностей и возможностей космической техники для первого полёта требовались особые кандидаты – люди абсолютно здоровые, профессионально подготовленные и дисциплинированные, возраст не должен был превышать 30 лет, рост – не более 170 см, вес – до 68-70 кг. Юрию Гагарину было 27 лет на момент полёта. Для мужского профессионального спорта 27 лет – это тоже очень хороший возраст, а после 30 зачастую наступает спад.

По росто-весовым показателям в спорте и космосе много отличий. Скажем, рост знаменитого хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина составляет 188 см, вес – 108 кг. С такими данными ни о каком полёте в космос речи бы не шло. Криштиану Роналду пониже и полегче (185 см и 85 кг), но отбор бы тоже не прошёл. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, наоборот, слишком мала (рост – 160 см, вес – 43 кг).

А вот нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси подошёл бы идеально. Его рост – 170 см, вес – 70 кг. Хоть завтра в космос! Отлично вписался бы в космический корабль и российский биатлонист, чемпион мира Максим Чудов с его ростом 169 см и весом 67 кг.

Лионель Месси Фото: Getty Images

Триатлеты – почти космонавты

В мире спорта бывают случаи, когда участвовать в соревнованиях приходится значительно больше двух часов, которые провёл Юрий Гагарин в космосе. Похожее время требуется марафонцам. Так, кениец Элиуд Кипчоге стал первым в мире человеком, которому удалось выбежать из двух часов на дистанции марафона. Думается, Гагарин и Кипчоге могли бы поговорить о нагрузках.

Как спорт помог Гагарину стать первым в космосе Детская мечта о спорте помогла Юрию Гагарину навеки войти в историю и выдержать испытание медными трубами.

В автогонках есть суточные заезды, самый известный из которых «24 часа Ле-Мана». Но там соревнуется не один гонщик, а команда из нескольких человек. Тем не менее пилоты за сутки проводят порядка 6-7 часов за рулём. А в Канаде не так давно прошёл самый длинный в истории хоккейный матч. 40 хоккеистов из Эдмонтона в составе команд Team Hope и Team Cure провели на площадке 252 часа без перерыва, то есть 10,5 суток.

Но, пожалуй, самые мужественные и суровые спортсмены идут в триатлон. В олимпийской программе триатлонная гонка — это 1500 метров плавания, 40 км велогонки и забег на 10 км. Но есть и более суровый вид триатлона – так называемый Ironman. Здесь плывут 3860 метров, едут на велосипеде 180,2 км и бегут 42,195 км – классическую дистанцию марафона.

Фото: РИА Новости

Так что в некоторых аспектах современный спорт вполне сравним с полётом в космос.

Однако ни одна спортивная победа всё-таки несопоставима с тем, что сделал Гагарин 60 лет назад